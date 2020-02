Pirátka Richterová: Já chodila do školy v Los Angeles. Tam dávali dětem snídaně a obědy zdarma, to je lepší, než represe

Do úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítala první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a pořádně se obula do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) za její návrh na zpřísnění vyplácení některých sociálních dávek, který má přinutit rodiče, aby posílali své děti do školy. Když někomu seberete střechu nad hlavou, nepřinutíte ho chodit do školy, konstatovala prostě. A odvolala se na svou vlastní zkušenost ze Spojených států.

reklama

„Já jsem člověk, který dá na fakta a na dobré zkušenosti z praxe, a překvapuje mě, že se paní ministryně neinspiruje u pozitivních případů. My už v právním řádu máme odebírat dávky rodičům, kteří neposílají své děti do školy,“ upozornila Richterová.

„Ale na druhou stranu nikomu nemůžete pomoct, když mu seberete bydlení,“ upozornila Pirátka s tím, že není příliš pravděpodobné, že děti bez střechy nad hlavou budou svědomitě chodit do školy.

A tam, kde záškoláctví představuje problém, to znamená u puberťáků, které živí matky samoživitelky, jež tráví v práci tolik času, že z počátku ani nemusejí vědět, že jejich dítě nechodí do školy. Tady je podle Richterové prostor na spolupráci školy, matky, úředníků z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a případně i policie, pokud už to nejde jinak. Některé obce tento model spolupráce uplatňují a podle Richterové slaví úspěchy. „Nejsme jediná země, kterou napadlo, jak by bylo skvělé sebrat chudým lidem úplně všechno. Pak vzrostou náklady na provozování azylových domů,“ upozornila Richterová.

„Když mně bylo deset let, tak jsem půl roku chodila do školy v Los Angeles, kde byla rodilou Američankou jen paní učitelka, jinak to byla třída plná přistěhovalců, a tam to bylo tak, že se pozitivně vyzdvihovala docházka, ve třídách byli asistenti a zdarma tam byly nejen obědy, ale i snídaně,“ prozradila poslankyně.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S touto svou zkušeností věří, že pozitivní příklady táhnou víc než represe. Když budete děti za docházku do školy chválit, tak podle Richterové dosáhnete větších úspěchů.

Chybu však nevidí jen v ministryni Maláčové, ale v celé koalici ANO a ČSSD, která vládne s podporou komunistů. „Chyba je v celé vládní koalici. Nechápu, jak může celé roky ignorovat problémy s nedostatkem bydlení.“

Podle Richterové je třeba ve městech regulovat Airbnb, a to v každém městě a obci zvlášť podle toho, jak to momentálně to či ono město potřebuje. „Stejně tak bude do budoucna třeba řešit i otázku prázdných bytů, protože se prostě vyplatí koupit byt na investici a deset nebo i patnáct let v něm nebydlet,“ upozornila Richterová.

Prázdné byty se podle ní poznají třeba tak, že se v nich netočí elektroměry, což se dá zkontrolovat.

Richterová sice uznává, že majitel bytu může se svým majetkem udělat, co považuje za vhodné, ale podle Richterové by pak měly mít obce právo vyžadovat více peněz z daní z prázdných nemovitostí.

Současně s výstavbou bytů je potřeba soustavně podporovat i oblast sociální práce. V tomto odvětví by lidé měli mít jistotu finančního toku. Kdyby věděli, že rok co rok dostanou 250 milionů, pracovalo by se jim lehčeji.

Psali jsme: Maláčová drtila Babiše, ten se nemohl bránit. Pak to schytala možná ještě hůř. Moravec toho vyslechl hodně Xaver, držák na mikrofon. Veselému, který opět hrábl do střev ČT, se posmívala Nora Fridrichová Maláčovou vytočili neziskovkáři. Vmetla jim, co v životě neslyšeli. A uprostřed noci přišlo nečekané pokračování... Navrch huj, vespod fuj. Odklon od hodnot. Publicista Břicháček hodnotí dnešní EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.