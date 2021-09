Pirátům došla řeč. A už to jede. Jurečkova věta děsí opozici. Bude se smát ANO?

Volby čekají Českou republiku až za tři týdny, již nyní je ovšem možné, že koalice SPOLU, sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, nepůjde do vlády s Piráty a Starosty. Předseda lidovců Marian Jurečka totiž vytáhl pro povolební spolupráci s Pirátskou stranou jako hlavní podmínku odmítnutí manželství pro stejnopohlavní páry. „To je prostě neuvěřitelné,“ zní na to od Pirátů. Zatímco Ferjenčík věří, že „nakonec i lidovci upřednostní svobodnou budoucnost před lpěním na předsudcích minulosti“, senátora Lukáše Wagenknechta jímají obavy, aby nešlo o „vypuštěný balónek ke spolupráci KDU-ČSL s ANO“. A komentátor Luděk Staněk se mezitím baví, kde výrok Jurečky zazněl. „Pěkně to liberálům napálil přímo do ksichtu,“ zhodnotil.

reklama

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 23% Není 58% Nevím / Je mi to jedno 19% hlasovalo: 62768 lidí zmínil v rozhovoru pro Deník N. Pokud bude KDU-ČSL v rámci koalice SPOLU po volbách jednat o vládě s Piráty a hnutím STAN, bude prý požadovat záruky, že taková vláda neschválí manželství pro stejnopohlavní páry.

Tečku pak dal možné spolupráci s koalicí Pirátů a Starostů za jakéhosi kompromisu, že by poslanci vládních stran hlasovali volně – i to je pro Jurečku nepřijatelné, a minimálně za lidovce dal jasně najevo, že bez garance odmítnutí manželství pro stejnopohlavní páry lidovci ve vládě nebudou.



„Já si neumím představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě, která by něco takového prohlasovala. V ten okamžik by ta vládní koalice skončila,“ dal jasně najevo Jurečka s tím, že aby k takovému scénáři nedošlo, bude to podmínka už při sestavování vládní koalice. Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slova Jurečky, která mohou být pro Piráty nepřekonatelnou podmínkou pro spolupráci s koalicí SPOLU, znepokojují nemálo především lídra Starostů Víta Rakušana. Není divu; pokud v případě volebního úspěchu s možností ustanovit vládu obou koalic neustoupí Piráti ani lidovci, dochází možná ke konci možnosti vlády Pirátské strany, STANu, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ještě dříve, než bylo povolební jednání na pořadu dne.

„Hraje se o vládu bez člověka, který tento stát vysává jako nikdo jiný za posledních 30 let. Pro nás je prioritou koaliční vláda se SPOLU. Chceme řešit zadlužení státu i zdražování, ne koho si mají lidé brát. Proto prosím kolegy, ať nezahazují naši budoucnost,“ zoufá Rakušan.

Hraje se o vládu bez člověka, který tento stát vysává jako nikdo jiný za posledních 30 let. Pro nás je prioritou koaliční vláda se Spolu. Chceme řešit zadlužení státu i zdražování, ne koho si mají lidé brát. Proto prosím kolegy ať nezahazují naši budoucnost. pic.twitter.com/ZuhPGrMfxG — Vít Rakušan ???? (@Vit_Rakusan) September 17, 2021

„Musím tady něco uvést na pravou míru. Máme jako lidovci své hodnoty, které hájíme. Stejně tak to mají v druhé koalici a my chceme najít společnou řeč. Jde o víc než naše rozdíly. Musíme ČR po letech vlády Babiše s komunisty postavit na nohy a narovnat jí záda. To je, oč tu běží,“ uklidňuje situaci Jurečka.

Musím tady něco uvést na pravou míru. Máme jako lidovci své hodnoty, které hájíme. Stejně tak to mají v druhé koalici a my chceme najít společnou řeč.

Jde o víc než naše rozdíly. Musíme ČR po letech vlády Babiše s komunisty postavit na nohy a narovnat jí záda. To je oč tu běží. — Marian Jurečka (@MJureka) September 17, 2021

Hrůzu z výroků předsedy lidovců však mezitím již pojali mnozí piráti a netají se jí ani LGBTQ aktivista Kryštof Stupka, jenž v posledních dnech tvrdě šije do hlavního lídra koalice SPOLU Petra Fialy, jehož nazývá „homofobem“. „Čekám na vyjádření PirStan. Jedna věc je mlčet o tom, co řekl Fiala, ale tady už to opravdu nejde, LGBTQ+ lidé a ani žádná jiná menšina nesmí být objektem politického boje,“ vymezuje se proti podmínce Jurečky aktivista.

Čekám na vyjádření PirStan. Jedna věc je mlčet o tom co řekl Fiala, ale tady už to opravdu nejde LGBTQ+ lidé a ani žádná jiná menšina nesmí být objektem politického boje.@FrantisekKopiva @TichakViktor @KaterinaStojan @olgarichterova @PiratskaStrana @BaraUrbanova https://t.co/InOiZJ9rLL — Kryštof Stupka ????????? (@krystofstupka) September 17, 2021

Psali jsme: Žena a muž, to je rodina, napsal šéf ODS. A je zle. Aktivista, který zničil Feriho, se na něho vrhnul

U Pirátů však mezitím ticho rozhodně není. Pirátská zastupitelka Ústeckého kraje Kateřina Stojanová, jež kandiduje do Sněmovny ze čtvrtého místa tamní kandidátky koalice Pirátů a Starostů, pobouření skrýt nedokázala.

„To je prostě neuvěřitelné. SPOLU půjde do vlády s tím, kdo nebude hlasovat pro manželství pro všechny. Místo aby jako ‚správní konzervativci‘ chtěli svobodu pro jednotlivce, nastaví si kritéria takto. Konec nadějí stejnopohlavních párů je pro ně víc než konec Babiše. Dobré vědět,“ udeřila pirátka.

To je prostě neuvěřitelné. SPOLU půjde do vlády s tím, kdo nebude hlasovat pro manželství pro všechny. Místo, aby jako "správní konzervativci" chtěli svobodu pro jednotlivce, nastaví si kritéria takto. Konec nadějí stejnopohlavních párů je pro ně víc než konec Babiše. Dobré vědět pic.twitter.com/f8AaGRQPQC — Kateřina Stojanová (@KaterinaStojan) September 17, 2021

Ferjenčík si myslí, že ve věci nakonec lidovci ustoupí. „Stát ať řeší zadlužení a zdražování. Ne koho si chtějí lidi brát. Věřím, že nakonec i lidovci upřednostní svobodnou budoucnost před lpěním na předsudcích minulosti. To musí být jasný směr příští demokratické vlády,“ zaznělo od něj.

Stát ať řeší zadlužení a zdražování. Ne koho si chtějí lidi brát. Věřím, že nakonec i lidovci upřednostní svobodnou budoucnost před lpěním na předsudcích minulosti. To musí být jasný směr příští demokratické vlády. pic.twitter.com/7aEAIcM8Kx — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) September 17, 2021

Také senátor Lukáš Wagenknecht, zvolený za Piráty, není prohlášením potěšen. „Věřím, že nejde o vypuštěný balónek ke spolupráci KDU-ČSL s ANO. Lidská práva, včetně manželství pro všechny, jsou důležité téma, a nesmí být důvodem pro pokračování Babišova kradení,“ vyjádřil se.

Věřím že nejde o vypuštěny balonek ke spolupráci KDU s ANO. Lidská práva včetně manželství pro všechny jsou důležité téma a nesmí být důvodem pro pokračování babišova kradeni. https://t.co/M9OdUeY8k9 — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) September 17, 2021

U politického komentátora Luďka Staňka Jurečkovo vyjádření sklidilo zhodnocení, že nebylo úplně dobře načasované, respektive od něj zazněla slova „idiotskej timing“.

Neprekvapuje me, ze ma @MJureka tuhle agendu. Ale prekvapuje me, ze ma tak idiotskej timing. Navic je to ve stylu “az budu chodit s Angelinou Jolie, budu po ni chtit kazdy rano smazeny vajicka, blowjob a povoleni spat se vsema jejima kamoskama.” Jako chtit muzes co chces kamo… https://t.co/cnwtFMn4PB — Ludek Stanek (@LudekStanek) September 17, 2021

Pobavilo jej také to, že to Jurečka „vypálil“ zrovna v Deníku N. „Fun je, že Marian Jurečka neopomněl vytáhnout svoji hard con agendu (která hází vidle do široký anti-B koalice) zrovna v Deníku N. Neřek to v Blesku, Katolickém týdeníku nebo Právu. Ale pěkně to liberálům napálil přímo do ksichtu. To je fakt mateřská škola politický komunikace,“ podotkl.

Fun je ze Marian Jurecka neopomnel vytahnout svoji hard con agendu (ktera haze vidle do siroky anti-B koalice) zrovna v Deniku N. Nerek to v Blesku, Katolickem tydeniku nebo Pravu. Ale pekne to liberalum napalil primo do ksichtu. To je fakt materska skola politicky komunikace. — Ludek Stanek (@LudekStanek) September 17, 2021

A radost nemají ani v iniciativě Jsme Fér, která za stejnopohlavní svazky lobbuje. „Takže SPOLU už nemá volné hlasování? SPOLU asi nedáme Česko dohromady, všechno může zhatit zarytý odpor lidovců ke stejnopohlavnímu manželství. To se ta vláda nebude sestavovat lehko. Ale co na to Pirátská strana a STAN?“ táže se zástupkyně iniciativy Lucia Zachariášová.

Takže @SpoluKoalice už nemá volné hlasování? SPOLU asi nedáme Česko dohromady, všechno může zhatit zarytý odpor @kducsl k #ManželstviProVšechny. To se ta vláda nebude sestavovat lehko.

Ale co na to @PiratskaStrana a @STANcz? https://t.co/bvy0ZVT4nc — Lucia Zachariášová (@LuciaZacharias) September 17, 2021

Manželství homosexuálních párů v Česku prosazuje především vládní ANO premiéra Andreje Babiše (ANO), které jej prostřednictvím poslankyně Karly Šlechtové navrhlo ve Sněmovně. Proti se vymezují kromě lidovců z koalice SPOLU i občanští demokraté. Psali jsme: Vzácné spojení Babiše s Bartošem nestačilo. Homosexuální páry Sněmovna nepotěšila Psali jsme: Mladý pirátský kandidát měl jasno: Masaryk by vám ukázal, homofobové! A pak to přišlo, byl poučen. „Svinstvo a smrt.“ Pirát „bílí páprdové se sklony k fašismu“: 14 milionů dotace. Táta v komisi „On je teplej?“ Herec – gay jezdí mezi děti. Předvádí divadlo. A toto slyší Homosexuálové, manželství... Nacher se pustil do debaty, jenže se to trochu vyhrotilo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.