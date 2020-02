Píšete, že EU je Čtvrtá říše a teroristická organizace? Jste dezinformační web! Odborník odhalil metody

reklama

Pozvání do pořadu Reflexu, do Prostoru X, přijal datový analytik František Vrábel.

„Vy dlouhodobě upozorňujete na nebezpečí dezinformací, zejména z Ruska, ale nejenom z Ruska. Necítíte pocit zmaru, že se vlastně toho moc nemění?“ odstartoval debatu moderátor Strakatý. Vrábel odpověděl, že je optimistický, protože to původně okrajové téma, kterými dezinformace měly být, se dostalo do mainstreamu. „Což, koneckonců, i náš dnešní rozhovor je toho důkazem,“ přisadil si Vrábel.

Strakatý se ho znova zeptal, zda se to skutečně zlepšilo, protože pořád dostává řetězové emaily. Vrábel to s lítostí připustil, ale poté dodal: „Ten můj optimismus je postaven na tom, že se o tom problému začalo mluvit. Dřív se nemluvilo. Bylo to jen tématem nějaké úzké skupiny lidí, kterým ležela na srdci bezpečnost tohoto státu a osud demokracie, ale zjevně se to dostává do mainstreamu a máte pravdu v tom, že ty, které to ovlivňovat má, ti mají ty dezinformace, ty cílové skupiny, tak ty bohužel to ovlivňuje stále stejně.“

„Nemůže to však ovlivňovat i negativně?“ kontroval moderátor, že prý si lidé řeknou to, že mainstreamová média jim lžou a nevěří jim, že pravda je jinde. Tuto námitku Vrábel připustil. Strakatý ještě dodal myšlenku, jakou mají ti šiřitelé dezinformací šířit: „Nezáleží na pravdě, záleží na názoru. To je ten přesun, o který se snaží,“ zmínil. Vrábel to akceptoval, s poznámkou, že se o to snaží skrytě, že to neříkají navenek.

Anketa Šli byste se zbraní v ruce bojovat za naši zemi? Ano 23% Ne 28% Záleží na politických okolnostech 49% hlasovalo: 1244 lidí

Dále se přešlo na informační válku. „Já si myslím, že to je čím dál tím intenzivnější, protože to je způsob, jakým Rusové operují a nejsou schopni s námi, jako se Západem, soutěžit hospodářsky nebo neustále ztrácejí, to je způsob, od kterého si slibují, že nás nějakým způsobem zevnitř rozvrátí a že zpomalí ten náš postup vpřed,“ pravil datový analytik. Zdůvodnil to tím, že v České republice se mnohem víc a častěji útočí na členství v Evropské unii. „To se stává hlavní linií toho jejich ataku,“ poznamenal.

„Vy teď zakládáte s dalšími lidmi spolek Nelež. O co vám jde?“ zeptal se Strakatý.

„Nelež, a naším sloganem je ‚postav se za pravdu‘. Chceme vyburcovat lidi, aby s tím začali něco dělat. Ta naše cílová skupina jsou ti velcí inzerenti na trhu. To jsou třeba Lidl, Kaufland, Nestlé a podobně, aby upustili od toho, aby prezentovali svoje reklamy na dezinformačních webech, protože to je jejich hlavní příjem. Když se podaří ty penězovody nějakým způsobem zúžit nebo zpomalit, zastavit, tak budou mít daleko těžší život a budou méně otravovat naše prostředí, ve kterém žijeme,“ vysvětlil Vrábel svůj plán. Později v rozhovoru zmínil, že tlačí i na Seznam a Google, jako zprostředkovatele reklamy.

Poté se přešlo na samotné dezinformační weby. Strakatý se totiž zeptal na to, které to jsou. „Jsou to weby, které, řekl bych neustále, velkou měrou a opakovaně publikují obsah, který považujeme za toxický, který jednak prezentuje obsah, který je těmi názory a neprezentuje správně fakta. Neodděluje zpravodajství od názoru těch autorů a šíří nenávist mezi lidmi. Poskytují obraz světa, který je manipulativní a snaží se kontinuálně přesvědčit systémově, programově o tom ruském pohledu na svět,“ charakterizoval Vrábel.

„Ale to jsou taková obecná kritéria. Vy třeba to napojení na Rusko, třeba těch webů, o kterých mluvíme, máte nějakým způsobem dokázáno? Které weby to jsou?“ zareagoval moderátor.

„Tak začněme těmi weby, abych neutíkal od naší otázky. Ty nejtvrdší, které publikují nejvíc těch článků obsahujících dezinformace, tak jsou třeba Vlastenecké noviny nebo Pravý prostor, samozřejmě mezi nimi je i Sputnik. To je takové to jádro, to nejtvrdší a mohl bych samozřejmě jmenovat dále. Jestli se jedná o dezinformační web, nebo ne, tak my to určujeme ne tím, že bychom kontrolovali fakta, to dělají jiné skupiny, ale my jsme průkopníky toho algoritmického určování, zdali se jedná o dezinformace, či nikoliv.

My to tedy neděláme pomocí ověřování faktů, ale protože na základě našich zkušeností a analýzy víme, že ty dezinformace využívají takové lodě, taková dlouhodobá témata, těm se říká narativy, a do toho napasují tu manipulativní, tu toxickou zprávu. Tím nejsilnějším narativem je například narativ proti Evropské unii. Že je to organizace, která bere suverenitu těm zemím, že je to autokratická organizace, která s demokracií nemá nic společného, že to přirovnávají ke ‚Čtvrté říši‘, k nacistické organizaci,“ sdělil Vrábel.

Fotogalerie: - Beseda s Husainem

„Jestli to chápu správně, tak vy máte nějaký technický algoritmus, podle kterého vidíte, na kterých webech převládá takovéhle rétorika nebo tento narativ, a podle toho to určíte. Tento web, tady je to z nějakých procent, takže tento web je pro vás dezinformační,“ zeptal se na princip věci Strakatý.

Vrábel s tím souhlasil, akorát dodal, že rozlišují mezi blogy a novinářskými weby, které by měly splňovat nějaká kritéria. „Znovu opakuji, tak jak my jdeme za těmi inzerenty, je, že jim ukážeme ty články, ty odstrašující případy z těch zdrojů, a vedle nich jejich vlastní reklamu. Například na jednom z těch velmi protiimigračně publikujícím webu, tak například vidíme reklamu na UNICEF, aniž by o tom UNICEF cokoliv věděl.“

„Máte už nějaký feedback od těch firem, že do toho s vámi půjdou, že chtějí změnit, kde je jejich reklama zobrazována?“ zeptal se Strakatý. „Ti ,kteří se to rozhodli podpořit napřímo, tak jsou takové ty silné brandy, jako třeba Česká spořitelna nebo Komerční banka. Ten, kdo přispěl do začátku finančně, byl třeba T-Mobile, a rád bych mu za to tady poděkoval.“

„Není to tak trochu cenzura?“ přispěchal Strakatý s další otázkou.

„To v žádném případě. My nejsme ten arbitr, co by říkal, toto se pustí do světa, nebo nepustí,“ začal odpovídat Vrábel, když mu moderátor skočil do řeči s tím, že přece jsou ten arbitr. „Vy přece říkáte, tenhle web lže, tento web je zlý, já mu vezmu peníze a on umře, jak můžete nebýt ten arbitr?“ zmínil Strakatý.

Vrábel tedy připustil, že jsou arbitr ve smyslu toho, že říkají, neinzerujte na těchto webech, a máme pro to všechny důvody. „Mluvil bych o cenzuře inzerce, ne o cenzuře obsahu. My nezabraňujeme těm článkům, aby se vůbec dostaly do veřejného prostoru,“ poznamenal. Na to mu opět reagoval Strakatý s tím, že to je jejich konečný cíl, zabránit jim v tom, aby se ty články dostaly do veřejného prostoru. „Ony se tam dostanou. To v každém případě. Jde o to, aby ten reach, ten počet lidí, které to osloví, tak aby se to dostalo k méně lidem. To je všechno,“ opravil Strakatého Vrábel.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 8950 lidí

„Já jsem se ptal, jestli to pro vás nemůže mít kontraproduktivní efekt, jestli to povede opravdu k posílení média, nebo naopak k větší deziluzi lidí, kteří dostávali ten obsah a najednou se k nim nedostane obsah ze Sputniku nebo odkudkoliv, z Parlamentních listů třeba, a oni si řeknou, no a proč mi nikdo neříká pravdu, v uvozovkách?“ zeptal se Strakatý.

„On se k nim dostane. Bohužel tedy, dostane se k nim několika způsoby. Jednak ti lidi jsou zvyklí chodit na ty stránky přímo, tam tomu nezabráníme. Zadruhé jdou k nim, a to je hlavní způsob, jak lidé chodí na ty stránky, že jdou přes odkazy na sociálních sítích, no a o Facebooku jsme se ještě nebavili,“ zmínil analytik.

Na což reagoval Strakatý, že na Facebook se chtěl zrovna zeptat, zda není klíčový právě Facebook, a to tím, jak přistupuje k tomu, jaké informace komu zobrazí, a jak hodnotí, či spíš nehodnotí, co je a není pravda.

„Bohužel máte úplnou pravdu. Facebook je klíčový hráč v tom dezinformačním byznysu, jestli bych to tak mohl nazvat, a Facebook se chová, jestli bychom měli škálu sociální udržitelnosti od nula do deseti a na desítce by byl třeba Reflex, tak Facebook by byl na nule a Google by byl někde v půlce. Na straně Facebooku nevidíme ani náznak nějaké upřímné snahy, vše, co říkají, je PR clona,“ pravil Vrábel. Prý i ty současné snahy o označování, co je a co není pravda, jsou pouhá clona. Dodal k tomu, že Zuckerberg ovlivňuje Facebook, že tam drží veškerou moc a Facebook se prý rovná právě Zuckerberg.

„Musíme hodnotit Zuckerberga a Facebook ne podle toho, co říká, ale podle toho, co dělá. To, co dělá. Bez ohledu na snahy Rusů nebo Číňanů nebo třeba Iránců, dříve Islámského státu, tak je zjevné, že programově polarizuje společnost, a před tou polarizací dochází ještě k fragmentaci a atomizaci té společnosti na základě jejích algoritmu, a dělají to kvůli tomu, aby maximalizovali svůj zisk,“ sdělil Vrábel.

„Rozpadlá společnost je pro ně výhodná?“ zeptal se Strakatý.

Na to Vrábel odpověděl: „Až bude rozpadlá, tak pro ně výhodná nebude, ale dělají vše pro to, aby se ta společnost rozpadla. V tom procesu toho rozpadávání, to je zdroj jejich zisku. Jinými slovy, můžeme to přirovnat velmi jednoznačně k distribuci drog. Kdyby byli všichni narkomané, společnost se zhroutí, tak si ti lidé nebudou mít za co kupovat ty drogy a ty enormní zisky té drogové mafie se prostě vytratí a bude to v konečném důsledku znamenat jejich kolaps. No jo, ale než se ta společnost rozpadne, tak to bude trvat desítky let, než bychom dospěli k tomuto zmaru, tak to bude znamenat biliony nebo triliony dolarů zisku, které jdou Zuckerbergovi a k jeho nezodpovědným spoluakcionářům,“ rozvedl Vrábel svoji myšlenku.

Poté k tomu ještě dodal, že na Zuckerberga platí pouze tlak a zákonodárci ho musí zkrotit, protože jde proti zájmu demokracie. „Jeho skutečným cílem není propojovat lidi, to je PR záležitost, jeho skutečným cílem je manipulovat s vědomím lidí. Oni prodávají reklamu, a co je cílem reklamy? Samozřejmě cílem reklamy je přesvědčit lidi o tom, aby si něco mysleli jiného než doposud,“ popsal Vrábel skutečné cíle Zuckerberga a Facebooku.

„Z naší strany, jako občanů, je důležité, abychom ti, kteří s tím mohou něco udělat, a obávám se, že ta možnost je až za hranicemi našeho státu... Díkybohu jsme členové Evropské unie, tak tlačit na Evropskou komisi, naše vláda také, naši volení zástupci, aby pomohli zkrotit tu nestvůru jménem Facebook. Na tomto místě bych rád poděkoval našim poslancům, že poslali někdy začátkem prosince dopis svým kolegům do USA, v němž vyzývají k tomu, aby američtí zákonodárci začali něco dělat, aby zamezili tomu, aby americké společnosti rozkládaly demokracii v České republice,“ zakončil Vrábel rozhovor.

Psali jsme: Topolánek začal klopit: Kalousek? Víš h*vno! Vydírali mě. A ta k*kotina... Uprchlíci-sirotci? Tomáš Klus pod tlakem řekl, co doopravdy chce „Cikánku ne": Ať se stydí! Dominik Hašek odsoudil vyhozenou prodavačku. A ví, co s ní Miroslav Macek: Soudružka Maláčová chce živnostníky trestat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.