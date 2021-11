Plány Fialovy vlády? Na ČT zazněla realita. Přijde snaha zkrotit dluhy. Razantně

Strany budoucí vládní koalice včera dojednaly programové prohlášení vlády. Co je v klíčovém dokumentu, který by měl určovat agendu kabinetu, rozebral v ČT24 redaktor Petr Vašek.

reklama

Programové prohlášení vlády koaliční strany podle všeho tají. „Přitom vlastně by to mělo být poměrně transparentní. Včera se na tom dohodly, ale zatím je to neveřejný dokument,“ poznamenal Vašek. „Ten dokument má 24 listů a zhruba 39 stran,“ dodal. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3530 lidí

„Je tam toho spousta. Ve veřejných financích je zhruba asi 40 bodů. Nejvíce mě asi zaujalo, že koalice se zavázala snížit schodek veřejných financí na tři procenta HDP, co nejdříve tam je napsáno, takže žádné konkrétní datum tam není. Letos má být zhruba sedm procent HDP, v příštím roce asi pět procent HDP. Pro lidi je tam určitě zajímavá položka, že by pětikoalice chtěla pravidelně zvyšovat slevu na poplatníka, na jednotlivce, což se vlastně týká všech daňových poplatníků, víc než pěti milionů lidí,“ zmínil dále Vašek.

Podle něj je v dokumentu také jedno ze šalamounských ustanovení, které se týká kroků k přijetí eura. „Že to bude... cituji: V zájmu zdraví veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu... Takže to vypadá, že se ODS podařilo odvrátit z jejího pohledu nebezpečí, že by vláda, ve které má silné postavení, přijímala euro,“ dodal Vašek.

Strany pětikoalice se podle něj také zavázaly, že sníží sociální pojištění na straně zaměstnavatele o dva procentní body, ale za předpokladu, že se jim podaří konsolidovat veřejné finance. „Pak jsou tam další body, například boj proti nelegálnímu hazardu, zrušení EET atd.,“ zmínil Vašek.

„Kromě obligátních slov o podpoře rodin tam nejsou žádná slova o nějakých podstatnějších škrtech. Vláda chce podstatně spořit, ale že by tam byly nějaké škrty například v sociálních dávkách, tak ty jsem tam nenašel. Je tam podpora zkrácených úvazků, zajímavá položka valorizace minimální mzdy, což dnes není, protože je to politické rozhodnutí každý rok. A zajímavá je i kolonka valorizace rodičovského příspěvku a životního minima, ale je tam zvážení zavedení systému valorizací, takže to je také zajímavé. A samozřejmě evergreen, nesmí chybět v žádném programovém prohlášení, v žádné koaliční smlouvě, a to je důchodová reforma,“ zmínil.

V kapitole Ministerstva vnitra jsou pak podle jeho slov schovány největší útraty. „Na základě inventury všech agend státu do roka představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst,“ citoval Vašek a dodal, že podle dokumentu se rozhodně nechystá žádná velká reorganizace policie. „Zaujal mě v kolonce Bezpečnost bod: Zřídíme pozici poradce pro národní bezpečnost jako nadresortní platformu pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky při Úřadu vlády,“ zmínil.

A rozebral i oblast Ministerstvo obrany. „I Babišova vláda původně chtěla dávat dvě procenta HDP na obranu, do roku 2024. Tak pětikoalice se zavázala, že bude dávat dvě procenta HDP na obranu v rozpočtu na rok 2025 a prosadí legislativní zakotvení této hranice,“ řekl také Vašek.

V programovém prohlášení vlády podle svých slov nenašel covid. Co se týče zdravotnictví, tak podle jeho slov vládní koalice chce mimo jiné zavést možnost dobrovolného doplňkového připojištění.

Psali jsme: Podrazili Piráty? Ne. Půta vysvětlil papír, kolem kterého je zle Plzeň 3: Sledování spotřeby energií se rozšiřuje o tři budovy mateřských škol 15 milionů... Víte kde. Piráti zchudli a musí hodně šetřit Lockdownem doděláte důchodce. Lukáš Pollert k Vánocům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.