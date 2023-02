Plivali na auta, propichovali gumy, rozbili sklo. Babiš o příznivcích Pavla

Bývalý premiér a šéf hlavního opozičního hnutí ANO Andrej Babiš poskytl rozhovor zpravodajskému serveru iDnes.cz. V něm mimo jiné osvětlil své plány do budoucna, vrátil se k výhrůžkám, kterým musel on a jeho tým čelit v prezidentské kampani, slíbil, že bude dál jezdit za lidmi a také naznačil, že se chce mnohem více věnovat vnitřnímu chodu a strategii hnutí ANO. Řeč byla i o tom, kdo doopravdy rozeštvává českou společnost.

Na úvod rozhovoru Babiš pro server iDnes.cz okomentoval svoje rozhodnutí zůstat poslancem navzdory svojí nízké účasti na jednání Sněmovny.

„Práce poslance ale přece není o vysedávání ve Sněmovně. Je hlavně o komunikaci s občany a plnění předvolebního programu. Proto za nimi jezdím, mluvím s nimi a snažím se jim pomáhat,“ je si bývalý premiér jistý tím, že mezi lidmi vykonává svoji práci smysluplněji, než v parlamentní „žvanírně“, jak o Sněmovně často říká.

S tím souvisí i jeho cesty v již legendárním „obytňáku“, které v průběhu rozhovoru také zmínil.

„Obytňák dnes zná už skoro každý. Těším se, že ho znovu přelepíme a vyjedeme za lidmi,“ avizoval další cesty Babiš.

„Moji docházku řeší jenom novináři, kteří jsou posedlí Babišem. Představují si, že práce poslance je neustále sedět ve Sněmovně a na výborech,“ dodává k tomu a zmiňuje svoji práci z minulosti, které dominovala především exekutiva.

„Za těch deset let, co jsem v politice, jsem osm let pracoval ve vládě, tedy exekutivě, a do Sněmovny jsem hlavně chodil obhajovat zákony, jako ministr financí třeba EET nebo jako premiér rozpočet.“

Řeč se stočila i na současnou vládu a její vystupování.

„Pětikoalice si dělá, co chce. Chová se arogantně, ignoruje nás. Přitom když já jsem byl premiér, tak jsem neměl problém při interpelaci od opozičního poslance, pokud měl dobrý nápad, si ho poslechnout a pak se o tom s dotyčným i pobavit a dát mu schůzku,“ narážel na to, že stávající ministři s opozicí podle něj nekomunikují.

Pokud by někoho zajímalo, co mají v plánu a kde budou působit Babišovi bývalí spolupracovníci, od šéfa ANO se to nedozví, i když potvrdil, že informace o jejich dalším působení má.

„Mám, ale nezlobte se, nebudu to říkat. Jsou to už soukromé osoby. Média jim ze života udělala peklo, rozdmýchávala vůči nim nenávist. Myslím, že si zaslouží mít zase trochu klid,“ zastal se svých kolegů s tím, že si v rámci prezidentské kampaně prožili svoje.

„Uvědomte si, že těmto lidem plivali na auta, propichovali pneumatiky, rozbili čelní sklo. Učitelé dokonce dehonestovali jejich děti před celou třídou. Policie dokonce musela varovat mého spolupracovníka, že mu hrozí nebezpečí,“ shrnul stručně, čím si jeho tým musel projít.

Na řadu pak přišla i Babišova činnost v hnutí ANO, kterou hodlá nyní zintenzivnit. Začátkem léta chce bývalý premiér začít pomáhat hnutí v kampaních, ještě předtím chce ale začít řídit hnutí strategicky.

„Teď začnu objíždět členské organizace. Těším se, že předsednictvo pod mým vedením konečně začne hnutí ANO strategicky řídit. Také se chci soustředit na charitu a konečně se starat i o sebe."

A proč chce Andrej Babiš v následujícím období upozadit svoji roli v celostátní politice, což k němu podle serveru iDnes.cz moc nesedí?

„Protože chci médiím vzít cíl jejich obsesivní nenávisti a motivovat novináře, aby se začali konečně věnovat ‚své‘ vládě a tomu, jak katastrofálně selhává při řízení státu,“ vzkázal novinářům a přidal i příklady toho, kdy k současným krokům vlády média mlčí, zatímco stejné kroky by v případě jeho vlády vedly podle něj k mnohem silnějším reakcím.

„Anebo si dovedete představit, že by média pokorně mlčela, kdyby si Adam Vojtěch jako ministr zdravotnictví za mé vlády dovolil vzkázat rodičům, ať si obvolají 100 lékáren, aby sehnali dětem sirup proti horečce? Nebo že by moje vláda dala z peněz daňových poplatníků desítky milionů na sebepropagaci? Ten rozdíl v přístupu novinářů vůči pětikoalici a hnutí ANO je přece do očí bijící,“ je si jistý bývalý premiér a dodává, že většina novinářů podle něj opustila základní principy novinářské etiky.

„Naplno se odkopali zejména během prezidentské volby, kdy manipulovali buď zcela otevřeně, nebo skrytě. Otevřeně tím, že bylo jasné, komu fandí, a to dokonce i ve zpravodajství. Skrytě používáním zavádějících titulků, manipulacemi a podprahovými sděleními či záměrnou dezinterpretací mých výroků a jejich vytrháváním z kontextu nebo vybíráním nejošklivějších fotografií…“ bilancuje působení novinářské obce během prezidentské kampaně a zmiňuje v té souvislosti i debatu v ČT, kterou moderátor nezvládl i podle mnoha nezávislých expertů a novinářů.

„Debatu v ČT ani nebudu komentovat, výkon moderátora viděl snad každý a myslím, že vejde do dějin žurnalistiky jako příklad toho, jak se nemá vést debata. Média jsou přímo odpovědná za rozdělenou a rozeštvanou společnost,“ nemá pochyby Andrej Babiš o tom, kdo rozděluje naši společnost.

Pak už se rozhovor dostal i k současnému premiérovi Petru Fialovi.

„Premiér Fiala opakovaně lže, takže mu fakt nemůžu věřit ani to, že chce někoho spojovat,“ naznačil Babiš hned úvodem, že jeho nástupce se od něj žádné pochvaly nedočká.

„Lhal voličům, že nebude zvyšovat daně, nesáhne na důchody, nedopustí zákaz spalovacích motorů, zabrání zadlužování státu. Lhal o inflaci, emisních povolenkách, o Green Dealu. Všechno porušil,“ bilancuje předseda ANO vládní kroky, které byly v rozporu s tím, co strany pětikoalice hlásaly před volbami.

„Lhal i o tom, že pan Pavel nebyl vládní kandidát nebo že straším válkou. Přitom právě Petr Fiala jako první prohlásil, že jsme ve válce, že máme válečný rozpočet, že zavádí válečnou daň. A konečně premiér dokonce lže i v tom, že jsem třikrát prohrál volby,“ nebral si Babiš servítky.

Server iDnes.cz ale zajímala i politická budoucnost bývalého předsedy vlády. Tu Babiš váže na příští volební sněm ANO, který bude v roce 2024.

„Do té doby mám čas si rozmyslet, jestli budu kandidovat na předsedu, nebo ne. Teď musíme hlavně dobudovat struktury hnutí, soustředit se na mladou generaci a hledat nové tváře. Musíme nabrat síly, připravit další strategii do evropských a krajských voleb v roce 2024 a také do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2025,“ zmínil Babiš cíle své práce pro následující roky, které nijak nenaznačují, že by se chtěl stáhnout z politického dění.

