Plné zuby Bruselu. Z Kosova samé provokace. Vučić bouchl do stolu

Srbové žijí v oblasti Kosova a Metohije už nechtějí dále snášet teror tamní kosovsko-albánské moci. Po nedávném setkání s eurokomisařem pro rozšíření Várhelyim to řekl srbský prezident Aleksandar Vučić. Evropa by se podle něho měla stydět, když pokrytecky neustále vyzývá “obě strany” k uklidnění situace. “Toho už bylo dost! My žádné krize nevyvoláváme, naopak jsme nuceni hasit požáry a bojovat za udržení míru,” řekl prezident.

reklama

Srbsku dochází trpělivost s pokrytectvím Evropské unie při jednání o tzv. normalizaci vztahů s Kosovem. Tamní premiér Albin Kurti totiž od počátku roku stupňuje nátlak a teror nad srbským obyvatelstvem severu Kosova a dle slov srbského prezidenta poslední dobou vyvolává krize prakticky každý týden. Oficiální reakce Bruselu byla dosud vždy stejná: “Vyzýváme obě strany ke snížení napětí”. Toho už mají Srbové plné zuby, neboť podle svých slov žádné napětí nevyvolávají a jsou pouze nuceni řešit kosovsko-albánské provokace a jejich jednostranné porušování podepsaných dohod.

Anketa Dáte za Vánoce (v součtu výdajů) letos víc než loni? Ano, víc 7% Přibližně stejně 21% Ne, méně 72% hlasovalo: 3467 lidí

Poslední výrazná slovní přestřelka přišla poté, co premiér kosovských institucí dosadil do své vlády na uvolněné místo srbského ministra svého člověka. Jde sice o srbského občana, ale bez jakéhokoli mandátu tamní srbské populace. Prvotní reakce mluvčího Evropské komise Petera Stana byla taková, že přivítal doplnění kosovské vlády poté, co srbští představitelé na protest vůči albánské politice tyto instituce opustili.

Následovalo emotivní vystoupení srbského prezidenta Aleksandra Vučiće v hlavním televizních zprávách, po kterých mluvčí EK Stano své původní vyjádření značně korigoval a krok kosovsko-albánského premiéra Kurtiho zkritizoval s tím, že v rozporu s Ústavou.

Co vedlo oficiálního představitele Evropské unie k tomu, aby o 180 stupňů otočil a začal poprvé otevřeně kritizovat kosovský režim? Nepochybně bylo důvodem emotivní vystoupení prezidenta Srbska, kterému již po letech a měsících i čím dál častějších krizích na Kosovu došla trpělivost.

“Měsíce a roky mlčím, trpím hlouposti ze strany všech v regionu i Evropě a ten teroristický zmetek měl za základě svého kroku dostat zaslouženou kritiku Evropské unie. Místo toho přišla pochvala. Nejen, že tím (Albánci, pozn. red.) porušili normy Bruselské dohody, ale porušili normy mezinárodního práva, všechny demokratické principy a svou vlastní Ústavu, ale jim je to jedno. Vzali si k sobě tu nejhorší srbskou spodinu Nenada Rašiće a Radu Trajković a vzali si je do vlády. Horší neexistují. Nemají sice žádnou důvěru Srbů na Kosovu a Metohiji, ale mají důvěru teroristického zmetka Albina Kurtiho a západních agentur. Myslí si, že nás tím vyděsí, ale to se pletou. Mohou dělat cokoliv, organizovat protesty, zabít mě, mohou cokoli, ale pro mě je Kosovo a Metohije největší srbská svatyně,” konstatoval v telefonickém hovoru na TV Pink naštvaný prezident Vučić.

Připojil jasný vzkaz kosovskému premiérovi a zmíněným dvěma Srbům, kteří i přes absenci jakéhokoli mandátu od srbské populace začali s jejím jménem s albánskou mocí spolupracovat. “Ty teroristický zmetku, dávej pozor, abys spolu se zrádci, které sis vybral, neublížil ani jedinému Srbovi. Vy z Evropy se styďte,” dodal důrazně Aleksandar Vučić.

Vučić později uznal, že jeho reakce byla hodně emotivní, nicméně dodal, že především pravdivá a zpětně by na svých slovech neměnil jediné slovo. Krátce poté přijal v Bělehradě evropského komisaře pro rozšíření Olivéra Várhelyiho, kde Bruselu vzkázal, že už má dost tradičního vyzývání “obou stran” k tomu, aby se uklidnily.

“Od zatáčku roku máme prakticky každý týden nějakou krizi, kterou Kurti (kosovský premiér, pozn. red.) vyvolává. Neustále vymýšlí další a další teror nad naším obyvatelstvem. Zabývají se pouze hyperprodukcí útoků na vše, co je srbské a hyperprodukcí události, které způsobují napětí, konflikty, a ve kterých ze sebe budou (Kosovští Albánci, pozn. red.) dělat oběti, ale to už je dál neudržitelné,” konstatoval Vučić na tiskové konferenci s eurokomisařem Várhelyim.

Odsoudil přístup Evropské unie, které vidí jako pokrytecký. “Co bude příští týden? Co dalšího si vymyslí? Z Evropské unie slyšíme opět jako reakci něco o obou stranách. Slyšel jsem od jednoho diplomata a řeknu to anglicky: It’s enough with this bothsidesism. It’s enough! Opravdu už dost těch příběhů o obou stranách, protože my jsme neudělali nic! Pouze jsme pokaždé byli nuceni reagovat a pokaždé jsme museli hasit požár a bojovat za udržení míru a stability. Devět měsíců nás obviňují, že chceme v regionu někoho napadnout. Po těch devíti měsících se vidí, že to byly lži od prvního momentu. Žádná omluva nepřišla, jen čekáme, až vyvolají další krizi,” uvedl Aleksandar Vučić vůči kosovsko-albánským představitelům a poděkoval EU za odhodlání se Srbskem mluvit a řešit problémy. “Situace je vyhrocená a naší lidé na Kosovu a Metohiji už víc nechtějí snášet Kurtiho teror,” dodal.

Psali jsme: Foldyna (SPD): Jste strašní pokrytci a ono se vám to jednou vrátí Ministryně Černochová: Při výcviku ukrajinských vojáků získá i naše armáda zkušenosti Teror se zhoršuje, prezidenta plánovali zabít. Srbsko čelí nejhoršímu nátlaku od bombardování Šokující informace. Útok NATO na Jugoslávii měl začít jinak. Orbán dal svolení, aby se to svět konečně dozvěděl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.