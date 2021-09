Plujeme do bouře, vážně chcete nechat velet gentlemanského politologa? Jiří Mikeš by raději ostříleného byznysmena Babiše

„Petr Fiala je akademik, teoretik. Je zřejmé, že to není žádný ekonom. Spíše filozof, politolog. Kdežto premiér Babiš je chlap z byznysu, ostřílený v zahraničním obchodě. V Evropě a ve světě se očekávají velké turbulence. Z tohoto pohledu by byl pro budoucnost Babiš lepší,“ domníval se mediální expert Jiří Mikeš. „Profesor Fiala na lidi působí velice elegantně, gentlemansky, střízlivě, ale loď naší republiky pluje do bouřlivých vod. Pak je lepší, když bude premiérem někdo pragmatický, možná i problematický, ale člověk, který se v těchto krizových situacích bude lépe orientovat,“ doplnil.

Předvolební kampaň vrcholí a slibuje nebývalé volební drama. Předvolební výzkumy věští dva možné budoucí premiéry. Andreje Babiše, nebo Petra Fialu. „Tato dvě jména jsou dosti reálná, i když si myslím, že nakonec to bude stejně Babiš,“ konstatoval mediální a reklamní expert Jiří Mikeš. Jak na něj favorité na premiérský post po volbách působí? „Petr Fiala je akademik, teoretik. Je zřejmé, že to není žádný ekonom. Spíše filozof, politolog,“ hodnotil pro ParlamentníListy.cz předsedu ODS a lídra koalice SPOLU.

„Kdežto premiér Babiš je chlap z byznysu, ostřílený v zahraničním obchodě. V Evropě a ve světě se očekávají velké turbulence. Z tohoto pohledu by byl pro budoucnost Babiš lepší,“ domníval se. „Na druhou stranu profesor Fiala na lidi působí velice elegantně, gentlemansky, střízlivě, ale loď naší republiky pluje do bouřlivých vod. Tam si myslím, že je pak lepší, když bude premiérem někdo pragmatický, možná i problematický, ale člověk, který se v těchto krizových situacích bude lépe orientovat,“ domníval se. Jinak řečeno je Petr Fiala vhodným lídrem do klidných vod a dob, ale ty Mikeš neočekává. „To, co se bude dít, bude velký mazec. Amerika přesunuje svůj zájem do Pacifiku, Evropa bude mít problémy kvůli svému zelenému údělu,“ předpokládal.

Východní Evropa si uvědomuje, co se stane, když se do čela dostanou úchylní vizionáři

Andreje Babiše přijel podpořit maďarský premiér a výrazný politik Viktor Orbán. Jak hodně to Babišovi pomůže? „Je to pro něj určitě výrazná podpora. Orbán v Maďarsku pro obyčejné lidi dost dělá. Podpořil také maďarské národní cítění. Východní Evropa, která zažila komunistický marasmus, si uvědomuje, co se stane, když se do čela dostanou úchylní vizionáři,“ konstatoval. „Většině politiků se moc nevěří, protože mlží. Kdežto Babiš mluví, jak mu zobák narostl. Dost lidí to chápe, i když si uvědomují, že by si měl vyřešit problémy s majetkem. Což je jeho velká slabina. Něco však dokázal a vybudoval,“ všímal si Jiří Mikeš.

V případě, že koalice SPOLU dá s PirSTAN po volbách 101 hlasů, podle vyjádření z obou táborů udělají spolu povolební vládní koalici. Dá se tedy říci, že kdo volí koalici SPOLU, dává hlas i této povolební koalici. Je známo, že je určité pnutí mezi ODS a Piráty včetně jejich voličů. Je si tedy třeba volič ODS vědom toho, že dává hlas i povolební spolupráci s Piráty (či naopak)? „Myslím, že skalní členové ODS už v ní nejsou a přestoupili do Trikolóry. To případné spojení těch dvou koalic po volbách, to by tady bylo pěkné dusno. Očekávám mezi nimi neshody. Je jasné, že by docházelo k roztržkám, a hlavně by to byl boj o to, kdo získá jaké ministerstvo a kdo bude rozdělovat dotace. Bude to příliš mnoho kohoutů na jednom smetišti,“ je si vědom.

Piráti jsou mladí, nezkušení a občas se ukecnou

U koalice PirSTAN nastala zajímavá situace, že si prohodili preference. Ještě před pár měsíci, ba i týdny je měli vyšší Piráti, někdy i výrazně. Starostové je však dohnali, a dokonce i předehnali. Čím to? „Přičítám to tomu, že předvolební boj vrcholí a jednotliví politici se odhalují. Piráti mají nevýhodu v tom, že v politice nejsou dlouho. Mají většinou mladé, nezkušené lidi a občas se někde ukecnou. Pak vysvětlují, že to tak nemysleli. V některých případech působí tak, že nevědí, o čem je zrovna řeč. Mají i nápady, které jsou mnohdy nesplnitelné a nemožné. A hlavně na sobě mají nálepku, že byli pro migraci. To se s nimi vleče. Také jsou pro řadu lidí těmi, co žalují v Evropském parlamentu na to, co se tady děje. Takže se pokles jejich preferencí dal čekat,“ myslí si Jiří Mikeš. „Oni měli ohromný nástup, když jim Kuba Horák vymyslel slogan Pusťte nás na ně. To byl skvělý tah, protože lidé jsou naštvaní na politiky. To jim tehdy pomohlo. Jenže nemají zkušenosti a dopouštějí se chyb, které političtí šíbři proti nim využijí,“ konstatuje.

A co ostatní, je tam někdo výrazný? „U Trikolóry má Majerová Zahradníková za sebou dosti zkušené a chytré lidi, ale ona sama mi občas připomíná paní Pekarovou Adamovou. Skáče do řeči, lidé jsou na to dost hákliví. Nicméně Trikolóra je osobnostně silná. Je tam bývalý ministr financí, proděkan Vysoké školy ekonomické. Je škoda, že se do Parlamentu nedostanou. Možná je chyba, že je ČT nepustila do debat. Místo toho je tam Přísaha. Když jsem viděl některé debaty, třeba v Moravskoslezském kraji, tak ten od Přísahy byl jasně nejslabší. Trikolóra by byla lepší,“ domníval se.

Jak to bude se stranami levicovými? „Komunisté se podle mě do Sněmovny dostanou. Jestli u nich vyhraje Luzarovo křídlo, tak to s nimi bude zajímavé. Budou dosti rozhodující při sestavování příští vládní koalice. Sociální demokraté se možná také dostanou, ale zdá se, že jejich dny začínají být passé. Jejich chybou stejně jako komunistů bylo, že se nedohodli spolu a nevytvořili silnou levici,“ uzavřel Jiří Mikeš.



