Po Kalouskově srážce Schillerové přišla jiná smršť. Fialu to zvedne ze židle. Za příklad dostal Orbána

„84 % obyvatel České republiky není spokojeno s prací vlády. Lidi se bojí chudoby a vláda to neřeší,“ prohlásil expremiér Andrej Babiš v jednom ze svých kampaňových videí, která spolu se svým týmem tvoří již řadu let. Bývala ministryně financí za ANO Alena Schillerová na Babišovo video upozornila na sociální síti Twitter a přidala k němu pár slov. „Češi se obávají propadu své životní úrovně, většina kvůli zdražování šetří a omezuje své potřeby. Vláda nedělá dostatečné kroky, aby zabránila propadu životní úrovně. Lidé nejsou s prací vlády spokojeni. To není dobré vysvědčení pro vládu,“ uvedla.

A tady se o slovo přihlásil Miroslav Kalousek. „V Evropě teď neexistuje vláda, která by byla schopna zabránit propadu životní úrovně svých obyvatel. Nejsou toho schopny ani země, kterým nebyly vyplundrovány rozpočty tak, jako se to povedlo Vám, Aleno Schillerová. Tak nenaříkejte nad nemožným a přestaňte lhát,“ požádal bývalou šéfku státní kasy.

Psali jsme: Kalousek: Nelžete. Žádná vláda v Evropě nezabrání propadu životní úrovně Paní Hubáčková, vy jste úplně mimo, prosím vás. Většinu slibů porušili, takže od nich už nic nepřekvapí, varuje Babiš před vládou Zeman neřekl své poslední slovo, chystá překvapení. Kdo přijde po něm? Jan Šolta dal odpověď. Jinou, než se čeká „Doufám, že vám aspoň ty chlebíčky chutnaly!“ Schillerovou pobouřil Baxa

PL.cz se ptaly, jak je to s tím propadem životní úrovně obyvatel. „Zcela zabránit propadu životní úrovně určitě nejde. Ale řada vlád se o to alespoň snaží. Už od března navrhujeme opatření, která zastaví brutální zdražování energií a potravin. Vláda má možnost zastropovat ceny pohonných hmot, stáhnout elektřinu z burzy nebo snížit DPH na potraviny. Dotace v zemědělství by měly podpořit českou produkci potravin. Okamžitě je třeba změnit přístup k nákupu plynu. To vše obsahuje sociálně demokratický návrh Záchranného kruhu proti chudobě,“ objasnil pro PL.cz předseda ČSSD Michal Šmarda.

Psali jsme: Opsané od Babiše. Málo, pozdě, nebude to stačit. „Jurečkovné“ je pod palbou Paroubek odstřelil Petříčka: Sobotkův klon! To nerozeznáte od Pekarové, volič si musí odplivnout A dost! Češi si stavbu elektráren zaplatili. Elektřinu nejdříve jim, pak na burzu. Šéf ČSSD bouchl do stolu Potřebujeme opravit děravou střechu, ne pod ní stát s deštníkem, říká Vondráček

„Západní Evropa a jí vedená Evropská unie upadají, netýká se to ale všech zemí Evropy. Pro pochopení toho, co se děje, doporučuji nahlédnout do historických pramenů o zániku říše západořímské,“ doporučil bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.

„Možná to žádná vláda nedovede, ale musí umět tyto dopady minimalizovat a časově omezit,“ uvedl poslanec hnutí ANO Roman Kubíček.

„Nemá cenu si nic nalhávat. Putinovou válkou je zasažena celá Evropa a propadnou se všichni. Otázka je, jak hluboko. Naše společnost by v sobě znovu měla probudit solidaritu, která nám v minulosti pomohla překonat jiné války a krize,“ domnívá se europoslanec za české Piráty Mikuláš Peksa, předseda evropské Pirátské strany.

„Ne. Neexistuje. Žádná vláda na světě,“ míní Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3880 lidí Ondřej Knotek, europoslanec hnutí ANO.

„Zatím jsem nezaznamenal, že by byla v Evropě horší vláda než v České republice. Všechny okolní státy přistupují k opatřením, které zmírňují faktory, které negativně ovlivňují životní úroveň obyvatel. Vpodstatě ale samozřejmě hrozí pokles životní úrovně v celé Evropě, a to především z důvodu podpory války na Ukrajině. O jedné vládě, která měla recept proti snižování životní úrovně, však vím, a to předchozí vládě Andreje Babiše. Ta připravila ještě před volbami opatření, směřující k eliminaci dopadů krize. Řešila vždy v první řadě problémy našich občanů a podnikatelů. Bojovala za nás na poli EU a nepodléhala eurohujerským nápadům. Současná vláda na občany kašle, odmítá jakékoliv systémové kroky ke zmírnění dopadů krize,“ sdělil poslanec hnutí ANO Marek Novák.

„Obávám se, že má pravdu. Je to tím, že evropští politici se odnaučili dělat odvážná rozhodnutí, říkat lidem nepříjemnou pravdu a celkově se všichni topí v laciném nic neřešícím populismu. Sám jsem se několikrát přesvědčil, že ani voliči pravdu znát nechtějí. Zvykli si na malování medu kolem úst. Vidím i zásadní problém v tom, že levicová část liberálů rozkolísala staletí platné naše civilizační hodnoty a etické standardy. Jsme jimi tlačeni do civilizačního sebeobviňování, což má na lidskou identitu devastující účinky. Lidé se utápějí ve svém individualismu a zájmy celku jsou jim fuk. Proto ničemu nevěří a nejsou ochotni na chvilku omezit svoje ekonomické představy. Politici nejsou dnes horší než jejich předchůdci, ale vzdali se svých nástrojů na zvládání krizí a změti zákonů jim ani razantní postup neumožňují. Hodně se bojím, že ekonomická mizérie povede k nárůstu vlivu extrémistů. S ohledem na morální stav naší společnosti budeme na řadě mezi prvními,“ obává se František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

Psali jsme: Kdo diktuje, koho se vláda bojí. Jména. Holec a temné kořeny Petr Fiala se nyní ve svém boji rozhodl hasit svůj vlastní požár, uvedla předsedkyně KSČM Německo potřebuje uhlí. Takže jeho cena vystřelila do výšin... Budeme pálit ropu. Budeme pálit uhlí. Ve Francii se připravují na všechno

„Vlna zdražování a válka na východě Evropy bohužel musí vést k negativním důsledkům v celé Evropě. Povinností vlád ale je dopady tlumit a společnost z krize vyvést. Tak aby po určitých propadech společnost přešla zpět k rozvoji, a aby byly ochráněny zejména ohrožené skupiny. V tomto si česká vláda nevede nejlépe. Chybí odvaha k systémovým opatřením a odmítá pomoci těm chudším zvýšenou solidaritou těch bohatších (daňová progrese). Což jistě chápou i nelevicové subjekty. Není tak schopná ani pokročit v konsolidaci veřejných rozpočtů. Čeká nás politicky horký podzim a zaděláno je na problémy i v roce 2023. Obecné tvrzení M. Kalouska se tak týká zejména české vlády,“ uvedl Jiří Dolejš, dlouholetý bývalý poslanec KSČM.

„To prohlášení o tom, že žádná vláda není schopna zabránit poklesu životní úrovně, je potřeba dopovědět. Udržet životní úroveň EU může jen EU společně. Jen klub reprezentující půlmiliardový trh může být alespoň trochu rovnocenným protihráčem finančním skupinám a globálnímu kapitálu a zvládnout dopady krize. Jednotlivé vlády ale mají v rukou systémy podpory a zajištění veřejných služeb. Ty jsou důležité pro zachování životní úrovně pro všechny ze spodních deseti milionů našich občanů. Problém současné vlády je, že po zrušení superhrubé mzdy dál omezuje příjmy státního rozpočtu a omezuje finance právě veřejným službám,“ konstatovala bývalá místopředsedkyně Senátu ČR za ČSSD Alena Gajdůšková.

„Nerada bych dělala takto plošné hodnocení. Pevně věřím, že některá vláda recept, z něhož bychom se mohli poučit, najde. Minimálně se o to některé vlády snaží. Ta naše ale bohužel ne. A nemám ani pocit, že by se chtěla inspirovat v zemích, kde propad životní úrovně není pro občany tak citelný,“ vysvětlila Jana Pastuchová, poslankyně hnutí ANO.

Fotogalerie: - SPD, Trikolora, Moravané

„Naopak. Kdyby to tak bylo, nepotřebovali bychom vlády v dobách klidných i bouřlivých. Dobrá vláda se právě ukáže v dobách složitých, zda a jak umí své občany provést peřejemi do bezpečí. Nástroje bezesporu existují,“ je přesvědčen Milan Urban (ČSSD), bývalý ministr průmyslu a obchodu.

„Skutečně nevím, co k tomu říci. Snad jen to, že cyklické změny růstu a poklesu se opakují a mohli jsme to čekat,“ zmínil Jiří Běhounek (ČSSD), dlouholetý bývalý hejtman Kraje Vysočina.

„Myslím, že propadu životní úrovně lze zabránit celkem snadno na úrovni EU. A to okamžitým zrušením sankcí. Pak by k pádu životní úrovně nebyl důvod. Ale i přes sankce lze ledasco udělat. Z toho, co znám, dělá pro své lidi nejvíce asi Orbán v Maďarsku. Ti asi projdou touto dobou nejlépe,“ myslí si Martin Pecina, ministr vnitra ve dvou vládách.

Psali jsme: Když se to zhorší, lidé budou chtít „Orbána“. Vláda občanům dluží, míní firemní sociolog Bednář „Vytočil jsem ho.“ Poslanec Zlínský otřásl Fialou. „Toto téma mu nevoní,“ připomenul „Mají zbraně a Sorose.“ Migrace ožívá. Maďarsko ostře k EU To Ukrajince raní. Vyplulo, co si myslí obyčejní Maďaři

„Tak zcela určitě rakouská a německá vláda má více opatření pro zmírnění dopadů krize než vláda česká. Lepší přístup k ochraně svých občanů má dle mého názoru i Maďarsko a Polsko,“ ohodnotil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„V dnešní době a tíživé situaci lidí jde o to propad úrovně maximálně snížit a udělat vše proto, aby tento propad byl co možno nejnižší. Když se podíváme na řešení ostatních evropských vlád, počínaje sousedními zeměmi, jak svým občanům v těchto týdnech pomáhají, každý musí vidět, že současná česká vláda dělá pro lidi ze všech zemí nejméně. To ostatně nedávno v průzkumu bohužel potvrdilo 84 % Čechů,“ upozornil poslanec hnutí ANO David Štolpa.

„Souhlasím. Chybí levicové síly ve vedení státu a směřování k sociálně spravedlivým společnostem,“ sdělil bývalý poslanec KSČM Karel Šidlo.

„Kalousek vždycky hledal způsob, jak obrat lidi s běžným příjmem a sociálně slabé skupiny jako jsou rodiny s dětmi a senioři. Není žádný skutečný důvod ke snižování životní úrovně v zemích EU. Jen neschopné vlády se vymlouvají dětinsky na kdeco! Paradoxní je, že všechny krize vedly k tomu, že bohatí byli ještě bohatší a chudí chudší! A Kalousek je v žoldu těch bohatých oligarchů a hájí jejich zájmy,“ domnívá se Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády i Senátu ČR.