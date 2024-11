Po celé Americe rostou barikády

Situace v USA se v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami vyostřuje, a to zejména v důsledku obav z možných občanských nepokojů. Deník Daily Mail informuje, že se Američané připravují na možné násilí a chaos, podobně jako tomu bylo po volbách v roce 2020. Bezpečnostní opatření byla zesílena včetně zabednění oken v podnicích a instalace bezpečnostních plotů kolem klíčových vládních budov ve Washingtonu.

Tento strach je podpořen výhrůžkami a varováními o možných útocích, což vede k tomu, že se volební pracovníci připravují na různé scénáře včetně použití střelných zbraní. Guvernér státu Washington Jay Inslee aktivoval členy Národní gardy, aby reagovali na případné násilnosti „předcházející, probíhající a potenciálně přesahující 5. listopad“.

Tajná služba pro FoxNews potvrdila, že „úzce spolupracuje“ s federálními, státními a místními partnery v hlavním městě státu i v okrese Palm Beach na Floridě, aby před úterními volbami zavedla „zvýšenou úroveň bezpečnosti a ochrany“. Oplocením bude zablokováno také ministerstvo financí.

Na Howardově univerzitě, kde bude viceprezidentka Kamala Harrisová o volební noci, budou rovněž zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Na adrese univerzity budou uzavřené ulice, zóny se zákazem parkování a objízdné trasy pro tranzitní dopravu, informovalo policejní oddělení na X. Uzavírky silnic začaly 4. listopadu v 19 hodin.

?? Traffic Advisory ??



On Nov 5, VP Kamala Harris’ election night party at @HowardU will bring street closures, no parking zones, & transit detours.



?? No Parking in effect

?? Road Closures start Nov 4, 7?PM



?? Full details: https://t.co/yINVUXXTBp pic.twitter.com/dFcDb1s4Jb — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 3, 2024

Různé státy, včetně Pensylvánie, zvyšují bezpečnostní opatření, a to i pomocí barikád, jako jsou „ochranné balvany“ kolem okresního volebního úřadu.

Varování před násilnostmi zaznělo i od některých demokratických politiků, kteří předpovídají možnost násilných střetů mezi voliči. V Portlandu, známém pro své protesty a násilnosti ze strany skupin jako Antifa, je situace zvlášť napjatá. Starosta Ted Wheeler varuje před „nejistotou a napětím“ během voleb, což zvyšuje obavy o veřejnou bezpečnost.

Demokratický kongresman Steve Cohen uvedl, že „může dojít ke krvi“ v důsledku střetů mezi rozzuřenými voliči, pokud by volby vyhrála demokratická kandidátka Kamala Harrisová, informoval deník The Hill. „Myslím, že Kamala vyhraje v lidovém hlasování nejméně o 5–6 milionů hlasů. Myslím, že získá hlasy voličů, ale myslím, že Trump se nezastaví před ničím. Bude to u soudu, bude to ve sporu. Znovu bude lidem říkat, aby šli do Kapitolu, pokud chcete mít zemi, a bojovali jako o život,“ předpověděl Cohen.

Psali jsme: Evropané, z vašich peněženek půjde víc na Ukrajinu, řekl ministr Senátor Hraba: Evropa potřebuje dostat „facku“ Klíčoví zaměstnanci největšího deníku v USA vstoupili do stávky. Na volby Miliardy na Trumpa. Sázkaři den před volbami v USA mají favorita