Po covidu prochází peklem. Mladý muž je vězněm ve vlastním těle

Veřejnoprávní Český rozhlas přinesl informace o tom, jak může být život s postcovidem náročný.

Na softwarového inženýra Petra Houška si covid zasedl před více než dvěma lety. To mu bylo 27 let. Byl to tedy mladý člověk. Člověk, který dodnes bojuje s postcovidem. „Je to absolutní peklo a teror, v podstatě mučení,“ prozradil. „Pořád mám velké problémy s dysautonomií (porucha autonomního nervového systému, která narušuje regulaci nevolních tělesných funkcí, jako je krevní tlak, srdeční tep, trávení a tělesná teplota - pozn. red.), tedy zejména neschopností těla adaptovat se na vertikální pozici. Devadesát devět procent času tak trávím v leže. Jakékoliv delší stání nebo i sezení vede k migrénově nebo chřipkoidním stavům,“ popisoval své nemalé zdravotní obtíže.

Když příliš málo odpočívá, přijdou ho navštívit migréna, bolest svalů na nohou, zvýšený tep a obecná nevolnost. Unaví ho prý i kratší procházka, případně snaha si něco uvařit, pokud u kuchyňské linky stojí příliš dlouho.

Lidi, které postihl postcovid, se prý nejčastěji potýkají s dušností, dále s tzv. mozkovou mlhou, s únavou po různých aktivitách, po které přichází nevolnost.

„Nejsem tedy ležák v tom smyslu, že bych musel ležet neustále za všech okolností, kdykoliv to ale jde, tak se o to snažit musím,“ shrnul svou situaci.

Před rokem se částečně vrátil do práce. I z finančních důvodů, neboť mu skončila nemocenská.

