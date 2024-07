Po odstoupení Bidena se mluvilo o bombardování Petra Fialy

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 129 lidí

Včera dosluhující americký prezident Joe Biden oznámil, že nebude kandidovat na druhý mandát. Vzhledem k tlaku, který na Bidena vyvíjela v posledních dnech Demokratická strana a její osobnosti (např. herec George Clooney) a sponzoři, nejedná se o překvapující rozhodnutí. Z řad republikánů nicméně zaznívá, že pokud je Joe Biden moc starý na to, aby pokračoval v kampani, je moc starý i na to, aby byl nadále prezidentem. Na sociální síti X to uvedl kupříkladu předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který dodal, že by měl Biden rezignovat okamžitě.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024

K odstoupení už se vyjádřil český premiér Petr Fiala. „Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ ocenil Bidena. V komentářích se nicméně ozvalo, že vzhledem k nepopularitě vlády by si z Bidena měl vzít příklad a odstoupit také.

Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svoji zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 21, 2024

Zazněl také posměch. „Teď se Česku vyplatí, že svoji politiku vsadilo na popírání Trumpa a podporu Bidena. Biden na nás bude v důchodu myslet,“ rýpl si šéf Stomatologické komory Roman Šmucler.

„Tohle je velká škoda. S Bystrým Joem byla velká legrace a třeba bombardování Strakovky omylem by nám mohlo i pomoct. Snad příště,“ litoval odchodu Bidena komentátor Petr Holec.

Teď se Česku vyplatí, že svoji politiku vsadilo na popírání Trumpa a podporu Bidena. Biden na nás bude v důchodu myslet. ?? pic.twitter.com/jkg1kKimWu — Roman Šmucler (@smucler) July 21, 2024

Tohle je velká škoda. S Bystrým Joem byla velká legrace a třeba bombardování Strakovky omylem by nám mohlo i pomoct. Snad příště?? https://t.co/bHLEYdloby — PetrHolec (@PetrHolec) July 21, 2024

Kromě toho se řeší, jaké jsou šance současné viceprezidentky Kamaly Harrisové, kterou Biden doporučil jako nástupkyni do volebního klání. Europoslanec Ondřej Dostál podotkl, že tímto rozhodnutím hodně zestárla Bidenova gratulace Ursule von der Leyenové ke znovuzvolení. „Když nezvládne Biden kampaň, zvládne vykonat zbylý půlrok prezidentského mandátu? Doporučil Kamalu Harrisovovou, ale možná přijde spíš velké progresivistické tahání králíků z klobouku,“ odhaduje.

„Poté, co odstoupivší Biden podpořil kandidaturu Harrisové, její sázkařské šance sílí na více než třetinu. Možná, že Trump udělal kardinální chybu, že šel do debaty s Bidenem ještě před prázdninami… Mohl ještě pár měsíců počkat…“ okomentoval šance Harrisové ekonom Lukáš Kovanda.

Harrisovou už chválí komentátor Jiří Pehe: „Harrisová byla dlouhá léta státní zástupkyně. Je ostrá, výřečná. Trestně stíhaný Trump, soudem odsouzený sexuální násilník, se bude bát jít s ní do televizní debaty. Mohla by se snadno změnit v jeho nemilosrdnou obžalobu.“ Ale dodává, že o tom, kdo bude nakonec kandidátem Demokratické strany, rozhodnou delegáti. „Může to být Harrisová, ale také třeba Gretchen Whitmerová nebo Josh Shapiro. Harrisová to rozehrála dobře, když se po Bidenově vyjádření podpory nepasovala na kandidátku, ale řekla, že chce o delegáty zabojovat,“ pravil.

Biden se vzdal kandidatury. Včerejší tweet @vonderleyen o jeho vřelé gratulaci zajímavě zestárnul. Když nezvládne Biden kampaň, zvládne vykonat zbylý půlrok prezidentského mandátu? Doporučil Kamalu Harris, ale možná přijde spíš velké progresivistické tahání králíků z klobouku. https://t.co/d0A3xYdaLy pic.twitter.com/xaM0VmBMQc — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 21, 2024

Poté, co odstoupivší Biden podpořil kandidaturu Harrisové, její sázkařské šance sílí na více než třetinu. Možná, že Trump udělal kardinální chybu, že šel do debaty s Bidenem ještě před prázdninami… Mohl ještě pár měsíců počkat… pic.twitter.com/InT7LvGAgx — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 21, 2024

Harris byla dlouhá léta státní zástupkyně. Je ostrá, výřečná. Trestně stíhaný Trump, soudem odsouzený sexuální násilník, se bude bát jít s ní do televizní debaty. Mohla by se snadno změnit v jeho nemilosrdnou obžalobu. — Jiří Pehe (@JiriPehe) July 21, 2024

O tom, koho pošlou do prezidentského klání, rozhodnou delegáti z primárek. Může to být Harris, ale také třeba Gtetchen Whitmete nebo Josh Shapiro. Harris to rozehrála dobře, když se po Bidenově vyjadření podpory nepasovala na kandidátku, ale řekla, že chce o delegáty zabojovat. — Jiří Pehe (@JiriPehe) July 21, 2024