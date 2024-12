Po pádu Asada má USA strašit Sylvester Stallone a vzkaz z jeho filmu

Kdo sleduje titulky článků o pádu Bašára Asada v Sýrii, může si povšimnout, že se o dobyvatelích Damašku a Sýrie píše zásadně jako o rebelech. New York Times, Reuters nebo BBC, všechny označují síly Haját Tahrír aš-Šám za „rebely“, na ČT jako „protivládní povstalce“.

Editor ruského vysílání BBC Steve Rosenberg považuje pád Asadova režimu za ránu pro ruskou prestiž. „Bašár Asad byl nejvěrnějším spojencem Ruska na Blízkém východě. Kreml do něj investoval velké prostředky. Ruské orgány budou mít problém prezentovat jeho svržení jinak, než jako neúspěch Moskvy,“ uvádí Rosenberg.

Britský think-tank Chatham House taktéž pád režimu v Sýrii vykresluje jako ránu pro Rusko, ale také pro Írán. „Odchod diktátora, který úzce spolupracoval s Ruskem a Íránem, je pro Západ sotva důvodem k lítosti. Asadův pád však také poukazuje na neschopnost Západu utvářet region tak, jak kdysi doufal. Neschopnost prezidenta Baracka Obamy potrestat Asada za použití chemických zbraní proti vlastnímu lidu v roce 2013, přestože to rok předtím označil za ‚červenou linii‘, od té doby visí nad politikou Západu vůči Sýrii.

Pro samotnou Sýrii může odstranění Asada přinést úlevu, dokonce prosperitu, v niž davy oslavujících zjevně doufají. Brutalita jeho režimu a hospodářské potíže, které následovaly po sankcích a jeho vyobcování ze slušné společnosti, způsobily utrpení v celé zemi,“ uvádí Chatham House, byť s dovětkem, že je potřeba se mít na pozoru před nestabilitou v regionu.

„Sýrie je svobodná. Povstalci zvítězili. Lidé se osvobodili od tyranie. Svoboda zvítězila. Rusko, Írán, Hizballáh a Asad prohráli. Historický okamžik. Cesta, která Sýrii čeká, nebude snadná. Ale bude lepší než ta minulá. Svět by měl osvobození Sýrie oslavit a pomoci jí k úspěchu,“ tvrdí komentátor deníku Washington Post Josh Rogin. Uvedl též, že „Ukrajina také vyhraje“ a vyjádřil přání, aby to netrvalo tak dlouho, jako u Sýrie. „Kdybychom Syřanům více pomáhali, stalo by se to dříve. Nedělejme nyní stejnou chybu s Ukrajinou,“ míní Rogin.

„Pro každého, kdo tvrdí, že to povede k vyvraždění křesťanů: V rozhovoru jsem hovořil s biskupem z Aleppa. Řekl mi, že členové jeho komunity jsou v bezpečí a dávají Syřanům za pravdu, že jsou schopni žít společně. Řekl, ať nepodléháme propagandě, že Asad byl ochráncem křesťanů,“ doplnil ještě Rogin.

Právě na Rogina reagoval budoucí viceprezident USA J. D. Vance, který připomenul Trumpova slova, že se nejedná o jejich boj. A také dodal: „Kromě toho mě znervózňují názory, jako je ten níže uvedený. Naposledy, když tento člověk oslavoval události v Sýrii, jsme byli svědky masového vyvražďování křesťanů a uprchlické krize, která destabilizovala Evropu.“

Za tato slova pochválila Vance komentátorka Candace Owensová, která má za to, že k masakru křesťanů dojde, protože „to tak vždycky dopadne“.

Respect JD Vance for calling this out.

Christians will be slaughtered because that is always what happens.

There is an intentional genocide occurring if Christians in the Middle East and Israel and America are funding it.



Ani u dalších komentátorů nepřevládá optimismus. Nezávislý novinář Alan MacLeod vzpomíná na titulky, kdy padl prosovětský režim v Afghánistánu a v západních novinách byl oslavován Usáma bin Ládin jako „protisovětský bojovník, který svou armádu otočil na cestu míru“.

V magazínu Time pak jako „paladin džihádu“.

„Vzpomínám si, že Saddám byl náš přítel, protože byl nepřítelem Íránu. Nebyl Hitlerem, dokud nenapadl Kuvajt,“ podotkl v komentářích Jack Spitz.

A komentátor Stephen L. Miller utrousil, že mu všechna média v posledních dvou dnech připomínají konec filmu Rambo 3 se Sylvesterem Stallonem v hlavní roli, který byl věnován „statečným mudžahedínským bojovníkům Afghánistánu“.

