Po tom, co ČT napáchala, už ji nikdo nebere vážně, myslí si Ovčáček. Vždycky se prý baví, když Nora Fridrichová píše na Twitter...

V jednu chvíli to vypadalo, že snad na Kavčích horách spáchají sebevraždu. Těmito slovy hradní mluvčí Jiří Ovčáček ohodnotil práci České televize. Obul se také do spolku Milion chvilek pro demokracii a naznačil, že by mohl kandidovat na prezidenta.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček má za to, že by se člověk měl vyjadřovat promyšleně, a to i na sociálních sítích. Je tedy jasné, že některé své provokativní facebookové statusy či tweety promýšlí dopředu a jejich publikací sleduje jasný cíl. Zásadně prý také pročítá všechna možná média, nedělí je na dobrá a špatná, takže se dočte velké množství informací, na které následně může reagovat.

„Díky internetu je obrovská výhoda, že tu máme velké množství nových médií, která dovolují prezentaci velkého množství různých názorů. Pokud se jedná o klasická média, tam budu poněkud kritičtější. U nich dochází k jakémusi aktivismu. Projevit názor v komentáři je přirozené, pokud se ale názor novináře objeví ve zpravodajském článku, není to dobře. A to se právě děje. Tu nemají rádi prezidenta, tu Andreje Babiše a s přibývajícími volebními výsledky za posledních deset let roste nespokojenost novinářů a projevuje se to jejich aktivistickou novinařinou, které jsem odpůrcem. Proto jsem velmi kritický třeba k České televizi,“ pravil Ovčáček.

„Mám problém s objektivitou ČT. Ono to vychází z toho, že v redakci zpravodajství nejsou většinově rádi za to, jak dopadly volby, a dávají to dost ostentativně najevo. V redakci ale nejsou hloupí, a když uspořádají debatu, tak si tam pozvou politiky z různých stran a potom můžou říkat, že je to pluralitní a dodržují určitá pravidla. Potíž je v tom, že všichni politici z pozvaných stran mají stejný názor. Na druhou stranu, ona ČT vlastně nemá žádný vliv. To, čeho se dopustila před prezidentskou volbou v roce 2013 a 2018 a před parlamentními volbami 2017, ji v očích veřejnosti natolik diskvalifikovalo, že dnes ji nikdo nebere vážně. Já se vždy bavím, když Nora Fridrichová napíše na Twitter, že měla 820 tisíc diváků. Tak kde je těch 820 tisíc voličů, kteří volí opoziční strany? Nejsou,“ pokračoval Ovčáček.

Jako příklad dal volební noc v USA, kde podle jeho názoru ČT jasně stála proti pozdějšímu vítězi voleb Donaldu Trumpovi a hájila barvy Hillary Clintonové. „Chvíli to vypadalo, že se zhroutí Kavčí hory a redaktoři spáchají hromadnou sebevraždu,“ poznamenal k Trumpovu vítězství Ovčáček.

Věnoval se i spolku Milion chvilek pro demokracii. „Hrají si trošku na Občanské fórum II, ale to už prostě fungovat nebude. To je ten paradox, který dokazuje, že jsme se za třicet let stali vyspělou demokratickou zemí, ve které jsou klíčem k rozhodování svobodné volby. Milion chvilek považuji za parodii na Občanské fórum. To totiž zahrnovalo širokou škálu občanů Československa, bylo takovým celonárodním hnutím. A to přesně Milion chvilek není. Není to celonárodní hnutí. Je to uskupení lidí, kteří volili opoziční strany,“ poznamenal na konto demonstrací Ovčáček s dovětkem, že demonstranti podle jeho názoru nemají šanci na úspěch.

Nakonec hradní mluvčí konstatoval, a to nikoli poprvé, že kdyby spolek Milion chvilek pro demokracii přešel k nějakým násilným akcím, Ovčáček by vážně uvažoval o vstupu do politiky. Výslovně nevyloučil ani případnou kandidaturu na Hrad.

autor: mp