Po úspěchu v Evropě i v Česku. Konečná se spojuje dál

Jak Kateřina Konečná potvrdila, ČSSD, tedy Česká suverenita sociální demokracie, s předsedou Jiřím Paroubkem, bude součástí minimálně některých krajských koalic STAČILO! „Jsme rádi, že i v krajích jsme našli, na rozdíl od ostatních, řeč s celou řadou jiných subjektů. Jak těch celostátních, tak těch regionálních. Každého, kdo má na srdci osud levice, si vážíme!“ vysvětlila.

„Zatím ta jednání probíhají, ale co mám informace z krajů, tak to vypadá, že už v těch šesti, sedmi je to v podstatě domluvené, nebo minimálně předjednané,“ upřesnila ke spolupráci s ČSSD místopředsedkyně KSČM Marie Pěnčíková, která Kateřinu Konečnou při podepisování koaliční smlouvy v Českých Budějovicích zastupovala.

„Já osobně tu politiku spojování levice prosazuji dlouhou dobu. V lednu minulého roku vznikl spolek Nespokojení, do kterého byli zapojeni členové všech levicových politických stran a my jsme byli připraveni účastnit se na jakékoliv levicové koalici, která dává smysl a kde se budou držet dohody a program. Takže do takové koalice my samozřejmě jdeme,“ uvedl Jiří Paroubek, který se podepsání koaliční smlouvy v Českých Budějovicích zúčastnil. A dodal „Věřím, že je to začátek i té strategické spolupráce. To, co bude fungovat v krajích, může fungovat také na celostátní úrovni,“ řekl. A zdůraznil důležitost blížících se voleb do Poslanecké sněmovny.

„Současná vláda – na tom se shodneme asi všichni, co tady sedíme, tedy z řad politických – je pro nás prostě nepřijatelná a chceme se této vlády zbavit. A půjdeme do spolupráce s každým, kde to bude dávat smysl. A chceme tomu dát také své politické zkušenosti. ČSSD je sice začínající strana, ale jsou tam i lidé, kteří mají i zkušenosti z vládní odpovědnosti. A to si myslím, že je důležité,“ podotkl Jiří Paroubek.

Kateřina Konečná možnou koaliční spolupráci ohledně blížících se sněmovních voleb zatím příliš nekomentovala. „V současné době se soustředíme na maximální úspěch v krajských volbách. O sněmovních volbách se budeme teprve bavit,“ zmínila stručně.

Lékařka, advokát i dělník... A ODS bránící bohaté?

Na jihočeské kandidátce budou zástupci KSČM, ČSSD, ČSNS, SD-SN plus nezávislí odborníci. „Na kandidátce je zastoupena pestrá paleta různých profesí, například advokát, lékařka, manažer, programátor, předseda bytového družstva, ale například i starosta, zastupitel města nebo obce a také lidé dělnických profesí,“ vyjmenoval jihočeský volební manažer Lubomír Pána. A že v čele kandidátky jsou lékařka Kateřina Jirousová a právnička Jana Turoňová, obě bez politické příslušnosti.

Prozradil také, s čím kandidáti nejsou spokojeni v Jihočeském kraji, a opřel se v té souvislosti do vládnoucí ODS.

„Zdaleka není vše v pořádku. Nenechme se mýlit. Například jihočeská ODS se tváří, že se změnila, ale zůstala stejná jako celá ODS a její vedení. Arogantní, bránící bohaté, které nazývá aktivními a úspěšnými. ODS, a zejména na jihu Čech, se snaží popírat ideologickou pravicovou politiku a snaží se tvářit jako všelidová. A napodobuje tak to, co se celostátně daří pravicově liberálnímu hnutí ANO,“ konstatoval. „My ostatní, pracující lidé, jsme podle nich druhá kategorie občanů, ač jsme též aktivní a často úspěšní. Jen nemáme tolik nul na kontech,“ uzavřel Pána.

Známý onkolog na kandidátce STAČILO! na jižní Moravě

Jak jsme se dozvěděli, na krajských kandidátkách rozhodně nebude nouze o zajímavá jména. Například jihomoravskou kandidátní listinu STAČILO! posílí přední český onkolog, profesor Jan Žaloudík. A bude zde i další známé jméno.

„Pan profesor Žaloudík je skutečný pojem v oblasti zdravotnictví nejen na úrovni České republiky, ale na celosvětové úrovni. A já jsem moc ráda za to, že je pan profesor Žaloudík trojkou jihomoravské kandidátky uskupení STAČILO!“ uvedla Kateřina Konečná. A prozradila i lídryni této kandidátky. „Petra Rédová je lídryní tohoto uskupení v Jihomoravském kraji, kde kandiduje KSČM společně s SD-SN, ČSNS, ČSSD, DOMOV a s osobnostmi!“