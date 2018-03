Po vraždě Kuciaka promluvil novinář Hríb, který nadával českým plebejcům: Slovenští lidé stojí za novináři, oceňují naši práci

Slovenskem otřásla vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Po celý týden šlo o téma číslo jedna. Pozornost mu věnovala celá společnost. Ve městech po celém Slovensku se sešly desetitisíce lidí, aby uctily památku dvou mladých lidí, kteří se měli v květnu brát. Jejich vražda prý Slovensko mění. Myslí si to i šéfredaktor slovenského časopisu Týžden Štefan Hríb, který se nedávno kriticky vyjadřoval ke zvolení Andreje Babiše (ANO) a Miloše Zemana v Česku.

Šéfredaktor slovenského časopisu Týždeň Štefan Hríb po sněmovních a prezidentských volbách napsal, že současný premiér v demisi Andrej Babiš a současný prezident Miloš Zeman budou dál kazit Česko, ale spolu s ním i celou střední Evropu. Zeman prý může poděkovat za své zvolení lžím a strachu, které šířil buď on, nebo jeho podporovatelé.

A teď se Štefan Hríb přihlásil o slovo znovu. V souvislosti s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky oznámil, že se žurnalisté nenechají usmrcením dvou mladých lidí zastrašit. Zvlášť ne v okamžiku, kdy slovenská veřejnost dala jasně najevo, že stojí za novináři a znovu začíná oceňovat to, co média dělají. V České republice i na Slovensku proběhla celá řada vzpomínkových akcí na Jána Kuciaka a jeho snoubenku. Jen v Bratislavě se v pátek večer sešlo na 20 tisíc lidí.

„Předpokládám, že ti, co to udělali, si mysleli, že se novináři začnou více bát. A že o těchto věcech budou méně psát. Skutečnost je ale taková, že to novináře povzbudilo, aby se Slovensko stalo normálnější zemí, a že ještě více budou psát o těchto věcech. Pokud mělo být cílem té vraždy někoho zastrašit, tak se stal naprostý opak,“ řekl pro Echo24 Štefan Hríb.

V podobném duchu se vyjádřili i kolegové Štefana Hríba. Šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný konstatoval, že na Slovensku se teď může hodně věcí změnit. Lidi získali pocit, že se neřeší celá řada problémů, která občany trápí, ale vražda dvou mladých lidí může být bodem zlomu. Zabíjení nepohodlných lidí je něco, co už je za hranicí kroků, které je společnost ochotná tolerovat.

Marek Vogovič, nadřízený Jána Kuciaka na serveru Aktuality.sk, prozradil, jak velkou ranou pro něj byla vražda kolegy. První den byl prý vraždou svého kolegy zcela paralyzován a vlastně za celý týden nedokázal napsat ani jeden článek.

Matúš Kostolný však vidí ve společnosti i v médiích určitý posun. Všechny velké redakce se spojily a společně publikovaly poslední nedokončený článek Jána Kuciaka. A je tu i snaha pokračovat v Kuciakově práci.

