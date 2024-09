Po zatčení ve Francii Durov povolil. Telegram bude spolupracovat

Telegram je bezplatná aplikace pro zasílání zpráv, která umožňuje uživatelům posílat textové zprávy, fotografie, videa, soubory a hlasové zprávy. S téměř miliardou uživatelů se stala populární zejména v zemích s omezeným přístupem k nezávislým médiím. Je známá svým nezávislým přístupem, což vedlo k jejímu zablokování nebo omezení v některých zemích, včetně Ruska.

Aplikaci založil v roce 2013 ruský podnikatel Pavel Durov, který byl nedávno zatčen na letišti v Paříži. Po jeho zatčení Rusko kritizovalo Francii za údajné diktátorské praktiky a někteří ruští blogeři vyzvali k protestům u francouzských ambasád. Telegram hraje klíčovou roli jako komunikační prostředek během války na Ukrajině, kde ho využívají jak ukrajinské, tak ruské síly, a slouží také jako zdroj nezávislých informací o konfliktu pro ruské uživatele.

Zatčení Pavla Durova se týkalo údajného „nedostatku moderátorů na sociální síti“, což policie zdůvodnila tím, že nízká úroveň moderace obsahu na Telegramu umožnila pokračování trestné činnosti, informuje britský deník The Guardian. Durov byl zatím propuštěn na kauci, která byla stanovena na 5,56 milionu dolarů, ale prozatím nesmí opustit Francii.

Telegram po jeho zatčení uvedl, že Durov „nemá co skrývat“ a že je „absurdní tvrdit, že platforma nebo její vlastník jsou zodpovědní za její zneužití“. Necelé dva týdny po zatčení však Durov přiznal, že „náhlý nárůst“ uživatelů aplikace způsobil růstové problémy, které zločincům usnadnily zneužití platformy.

„Proto jsem si dal za osobní cíl zajistit, abychom v tomto ohledu dosáhli výrazného zlepšení,“ uvedl Durov v příspěvku na Telegramu a upozornil, že se brzy podělí o další detaily pokroku. Zdůraznil, že aplikace slouží k ochraně uživatelů v autoritářských režimech a uvedl, že Telegram odmítl předat šifrovací klíče Rusku, což vedlo k jeho zákazu, a také byl zakázán v Íránu kvůli odmítnutí blokovat kanály protestujících. „Jsme připraveni opustit trhy, které nejsou v souladu s našimi zásadami, protože to neděláme pro peníze,“ cituje Durova CNN.

„Pokud je nějaká země nespokojená s internetovou službou, je zavedenou praxí zahájit soudní řízení proti službě samotné,“ zpochybnil Durov krok francouzských úřadů při jeho zatčení. „Používat zákony z doby před nástupem smartphonů k obvinění generálního ředitele z trestných činů spáchaných třetími stranami na platformě, kterou spravuje, je chybný přístup,“ dodal Durov.

Nyní tak Durov v návaznosti na avizované „další detaily pokroku“ prostřednictvím svého účtu na Telegramu oznámil, že služba pro zasílání zpráv Telegram chce v budoucnu předávat IP adresy a čísla mobilních telefonů uživatelů, kteří šíří nelegální obsah. Německý deník Die Zeit píše, že je Telegram „pod tlakem“.

„Abychom ještě více zabránili zločincům ve zneužívání služby Telegram Search, aktualizovali jsme naše podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů a zajistili jejich jednotnost na celém světě,“ uvedl ve zprávě na svém účtu Telegramu generální ředitel společnosti. „Dali jsme jasně najevo, že IP adresy a telefonní čísla těch, kteří porušují naše pravidla, mohou být v reakci na oprávněné žádosti předány příslušným orgánům,“ dodává Durov.

Veškerý problematický obsah by již neměl být dostupný ani ve vyhledávací funkci služby. „V posledních týdnech specializovaný tým moderátorů využívá umělou inteligenci k tomu, aby vyhledávání na Telegramu bylo mnohem bezpečnější. Veškerý problematický obsah, který jsme ve vyhledávání identifikovali, již není přístupný,“ uvedl Durov s tím, že ačkoliv je vyhledávání v Telegramu výkonnější než v jiných aplikacích pro zasílání zpráv, bohužel tuto funkci zneužívali lidé, kteří porušovali podmínky Telegramu k prodeji nelegálního zboží.

„Tato opatření by měla odradit pachatele trestné činnosti. Telegram Search je určen k hledání přátel a zjišťování novinek, nikoli k propagaci nelegálního zboží. Nedovolíme, aby špatní aktéři ohrozili integritu naší platformy pro téměř miliardu uživatelů,“ uvedl Durov v příspěvku, který se nyní šíří i na sociální síti X, kterou vlastní podnikatel a miliardář Elon Musk.

Telegram CEO Pavel Durov, out on bail in Paris and charged with complacency in the worst internet crimes imaginable (notably failing to counter CSAM), casually said this morning they're now abiding by court orders to turn over alleged criminals' IP addresses and phone numbers. pic.twitter.com/QfEWiFZJV8