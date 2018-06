Poche pryč? To by nebylo zadarmo. Čtení pro Zemana s Babišem

Ještě v pátek, poté, co bylo oznámeno, jak dopadlo sociálnědemokratické referendum, vypadalo vše dobře. Jenže následně premiér Andrej Babiš (ANO) ČSSD oznámil, že Pocheho nechce také. A nastal ryk, kdy někteří tvrdí, že Babiš se dopustil podrazu a že se mu nedá věřit. Jiní si zase začali klást ultimáta – buď bude Poche ve vládě, nebo v ní ČSSD nebude.

Babiš nakonec jméno Pocheho na Hrad přinesl. „Ovšem nikoli coby svůj návrh složení vlády, nýbrž jako seznam nominantů koaličních stran. Přitom Pocheho vyzýval ke ‚státotvornosti‘,“ píše MF Dnes. Mezitím však předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jméno Pocheho je pro stranu nepřijatelné a neakceptovatelné pro toleranci vlády jeho stranou. Prezident Zeman pak chce Pocheho vyzvat na osobní schůzce k tomu, aby své vládní angažmá zvážil.

Jak uvádí MF Dnes, Hamáčkovi je nyní jasné, že pokud by ustoupil, čekala by ho kromě problémů od Pocheho také nálepka slabého vůdce. Nikdy totiž ještě nenastalo, aby předseda strany ustoupil tlaku na nominaci ze strany koaličních partnerů či prezidenta. „Pokud by to udělal, mohl by to v čele své strany pomalu začít balit,“ píše pak MF Dnes.

A zároveň spekuluje o tom, že v případě Pocheho konce by to mohlo znamenat také širší rošádu s ministerstvy, kdy by mohl o resort zemědělství přijít prezidentův oblíbenec Miroslav Toman. Jak však list dodává, tento scénář se zdá být nepravděpodobný.

autor: vef