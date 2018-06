Hejtman Vondrák: Kraj nasype další peníze do zlepšování životního prostředí

„Zlepšování životního prostředí a stavu ovzduší v našem regionu je dlouhodobou prioritou vedení kraje. Přispíváme na výměny kotlů, sjednáváme dobrovolné dohody s velkými podniky. Snažíme se o ekologičtější dopravu, stav ovzduší řešíme i s polskými sousedy. A podporujeme i další důležité projekty, které mají velký vliv na to, jak to v našem kraji vypadá a jak se tu lidem žije,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj pokračuje v podpoře protipovodňových opatření na řece Mohelnici. V letech 2015 a 2017 kraj na úpravy tohoto toku přispěl celkem 6 milionů, nyní Povodí Odry od kraje dostalo další 3 miliony korun. Díky této dotaci čekají Mohelnici další protipovodňová a revitalizační opatření. „Upravovat se budou hlavně úseky, které vedou obcemi a jejich okolím. Když by se současný stav ponechal bez úprav, hrozilo by, že se řeka vylije z břehů a zaplaví okolní pozemky. Je tedy třeba zrekonstruovat příčné objekty, které vodu zpomalují. Mohou to například být splavy, menší splávky nebo balvanité skluzy. Když se zvýší jejich stabilita, nebude hrozit zvýšení podélného sklonu řeky, které pak způsobuje dnovou a boční erozi,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová a dodala, že kromě zajištění protipovodňové ochrany a omezení povodňových rizik, bude zvýšena migrační prostupnost řeky pro vodní živočichy a posílí se biodiverzita. „A co si budeme povídat, díky úpravám okolí řeky také zkrásní, což doufám, lidé ocení. Každé nové příjemné místo k odpočinku je přece fajn,“ s úsměvem dodala.

Další projekt, na který dá kraj v oblasti životního prostředí peníze, je monitorování kvality ovzduší nad rámec státní monitorovací sítě. „Ne všechna místa v našem kraji jsou pokryta stabilně umístěnými státními automatizovanými stanicemi. Abychom mohli systematicky pracovat na zvyšování kvality ovzduší, musíme sledovat trendy, jak se situace v jednotlivých lokalitách vyvíjí. Odborníci mohou díky datům z měřících stanic vyhodnotit, které škodliviny se ve vzduchu nacházejí a kde je největší problém. Mohou se tak efektivně mířit investice, aby se situace zlepšovala. V letošním roce bude nový monitorovací systém umístěný ve vybraných lokalitách kolem průmyslových zdrojů v Třinci, ve Vratimově a v Ostravě – Kunčičkách a Hrabové,“ řekla náměstkyně Jarmila Uvírová. Na tento projekt kraj přispívá už desátým rokem, stejně jako v předchozích letech poskytne 1,9 milionu korun.

Kraj pokračuje v podpoře Moravskoslezských včelařů. Letos si z krajského rozpočtu díky poskytnuté dotaci rozdělí více než 2 miliony korun na obnovu včelích úlů. Peníze mohou včelaři použít na nákup až deseti nových nástavkových úlů a likvidaci stejného počtu úlů starších patnácti let. O dotaci mohou včelaři žádat u pěti okresních organizací Českého svazu včelařů v Moravskoslezském kraji v Bruntálu, Novém Jičíně, Karviné, Opavě a Frýdku-Místku (pro okres Ostrava).

Krajské peníze přispějí také na ozdravné pobyty pro děti. „Za čistým vzduchem pojedou z krajských peněz děti z 1. stupně základních škol. Jedná se už o druhé kolo, část dětí z oblastí, které trpí zhoršenou kvalitou ovzduší, si už ozdravný pobyt užila. Tentokrát jsme příspěvek zdvojnásobili, díky dotaci rozdělíme 2.257.700 korun. Více než 850 dětí stráví 12denní pobyt v čistém prostředí. Věřím, že dětem kromě procházek pomohou i ozdravné procedury. Inhalace a pobyty v solné jeskyni nebo v lázních posilují dýchací cesty a zvyšují imunitu,“ řekla náměstkyně Jarmila Uvírová a dodala, že celkově kraj na ozdravné pobyty těchto dětí vyčlenil 3.602.800 korun.

Dětem bude sloužit i další projekt, který Moravskoslezský kraj podpoří. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o přiznání dotace 1,5 milionu korun Zoologické zahradě Ostrava na podporu osvětově-vzdělávacích aktivit výukového centra. Kromě výukových programů pro školy krajské peníze podpoří odborné konference pro pedagogy, doprovodné osvětové akce, přednášky, komentované prohlídky. Z dotace ZOO také pořídí kosterní modely mamuta srstnatého a korouna bezzubého v životní velikosti. „Zoologickou zahradu Ostrava vnímám jako jedno z nejvýznamnějších center environmentálního vzdělávání v našem kraji, se kterým spolupracuje řada škol. Jedná se také o významný turistický cíl. Spolupráci mezi zoologickou zahradou a Moravskoslezským krajem jsme začátkem letošního roku stvrdili uzavřením Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,“ uzavřela náměstkyně Jarmila Uvírová.

autor: PV