Zakroutí nám krkem? Migrace prostě bude. Mirek Topolánek k Zemanovi a všemu, o čem se mluví

„Jestli si, Jane Hamáčku, toho Pocheho neprosadíš, tak seš u mě mrtvej Homolka,“ napsal mimo jiné v této souvislosti Topolánek.

A pak dodal: „Pokud ustoupí Hamáček teď, tak tam ani nemusí chodit. Mimochodem, jsem proti nekontrolované migraci, speciálně neintegrovatelných a netolerantních muslimů, šířících nenávist a šaría. K migraci docházelo, dochází a docházet bude,“ sdělil Topolánek.

A následně se pustil i do diskuze s Petrem Paulczyňskim. „A ty bys tam vážně chtěl takovýho protiizraelského eurodobytka?“ zeptal se Paulczyňski Topolánka.

„To přece vůbec není o Pochem. Jde o to, jestli socani vůbec v kabinetu budou hrát nějakou roli. Takhle by do toho přišli jako úplní lůzři,“ odvětil Topolánek.

„Babiš připomíná Pocheho ‚škraloup‘. Rozepsal příspěvek straně na deset členů, aby nemuseli platit daň. Fuj, ale dělo se. Zato Babiš, lilium. Ten nedal, ale půjčil, aby mu tam někdo neudělal revoluci,“ poznamenal také Topolánek.

Své pak Topolánek napsal i k hlavě státu Miloši Zemanovi. „Vím, že krmím arcitrolla. Takže: rozhodli jsme se poplivat všechny hodnoty, které jsou nám drahé. Za nástupce TGM, Edvarda Beneše a Václava Havla jsme si zvolili toto,“ připojil k fotografii.

„Pane Topolánku, myslel jsem, že v demokracii se bojuje silou argumentů. Jste chudák...“ napsal mu pak jeden z reagujících, Dušan Kurka. „Silou argumentů se bojuje jen s těmi, kteří je poslouchají a respektují. To je v tomto případě vyloučené. A neohánějte se demokracií. To je jen vláda většiny. To nevypovídá nic o míře svobody. Jen v demokracii je možné, aby si lidé zvolili ty, co jim pak zakroutí krkem,“ zareagoval Topolánek.

autor: vef