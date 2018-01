Pochody za práva žen se proměnily v masové protesty proti Trumpovi. Statisíce lidí vyšly po celém světě do ulic

45. prezident USA Donald Trump dál rozděluje americkou společnost. Ani po roce v úřadě nedokázal přesvědčit své odpůrce, že bude dobrým prezidentem. Když se v roce 2017 ujímal úřadu, ve Washingtonu, v New Yorku a dalších amerických městech probíhaly protestní akce. Agentura Reuters hlásí, že u příležitosti prvního výročí Trumpova úřadování došlo k protestům ve 250 městech po celém světě.

V sobotu se po celých Spojených státech – od New Yorku až po Los Angeles – konaly koordinované pochody za práva žen, které byly ve skutečnosti protestem proti politice prezidenta USA Donalda Trumpa. Pochodu se účastnily stovky tisíc žen, ale nechyběli ani muži. Ti se rozhodli ženy podpořit. Proti Trumpovi se protestovalo v přibližně 250 městech po celém světě – kupříkladu ve Velké Británii a v Japonsku.

Herečka Eva Longoria v Los Angeles povzbuzovala demonstranty, aby chodili k volbám, vždy když k tomu budou mít příležitost, a dali svým hlasem najevo, co si myslí o politice Donalda Trumpa. „Váš hlas je ten nejsilnější nástroj, který máte k dispozici,“ burcovala herečka dav. V Los Angeles se protestů zúčastnilo asi 600 tisíc lidí. V Chicagu úřady odhadly počet protestujících někde mezi 200 tisíci až 300 tisíci lidí.

Katie O’Connor, devětatřicetiletá právnička z Knoxville v Tennessee přijela protestovat až do Washingtonu. Co ji k tomu vedlo? „Nevěřím, že tato vláda udělá pro ženy cokoli dobrého,“ prozradila.

Sluší se ovšem dodat, že Spojeným státům se ekonomicky daří a nezaměstnanost žen je na nižší úrovni než celostátní průměr. V prosinci se nezaměstnanost v USA pohybovala na úrovni 4,1 procenta, ale u žen to bylo jen 3,7 procenta. Na to na sociální síti Twitter poukázal i prezident Donald Trump, který protestujícím vzkázal, že je krásný den, americká ekonomika roste a z tohoto růstu profitují i ženy.

Průzkumy ukazují, že asi 46 procent mužů má za to, že Trump odvádí jako prezident USA dobrou práci. Americké ženy jsou ke svému prezidentovi kritičtější. Jeho práci oceňuje třetina voliček.

Celá řada sobotních řečníků zmínila ve svých projevech kampaň Me Too, která poukazuje na sexuální obtěžování, jemuž jsou ženy nuceny čelit. Ženám a dívkám se dostalo opakovaně ujištění, že v tom nejsou samy a že by se měly ozvat, pokud se jim něco podobného přihodilo.

