Pochybujete o ruském útoku na depo? Jsme Češi, věříme českým institucím, poučil Foltýn

„Tam, kde se objeví Rusko, se v informačním prostoru vyloupne i celá řada různých polopravd a lží. Často zpochybňování toho, čeho je Putinova vláda schopná,“ říká na úvod pořadu Řetězák serveru Novinky.cz moderátor Tony Hlavík. V novém dílu pořadu, který se snaží být „průvodcem světem nepravd“, se Hlavík věnuje „nesmyslům“, které se na internetu vyskytly v souvislosti s pokusem o žhářský útok na autobusy pražské MHD, o který se měl pokusit muž kolumbijského původu. Premiér Petr Fiala již dříve uvedl, že existuje podezření, že útok byl organizován a financován z Ruska a je součástí hybridní války. K debatě o některých z šířených teorií byl do pořadu pozván vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn.

Podle některých zpráv žhářský útok na autobusy pražského dopravního podniku vymysleli vládní politici, aby odklonili veřejnost a média od svého neúspěchu ve volbách do Evropského parlamentu. Otakar Foltýn tuto teorii odmítá a vyzval k důvěře českým institucím, když už ne vládě. „Ten, kdo na takové věci dokáže přijít, tak není předseda vlády. Tohle mají na starosti nezávislé instituce jako Bezpečnostní informační služba a Policie ČR. Představa, že takovou kauzu zorganizuje a vypustí ven nějaký vládní úředník nebo politik a tyto složky mu s tím pomůžou, je naprosto naivní. Můžete nevěřit politikům, ale měli byste věřit českým institucím. Jsme Češi, věříme českým institucím,“ uvedl Foltýn.

Že stopy útoku vedou do Ruska, potvrdil 17. června ředitel BIS Michal Koudelka. „To, že stopy tohoto útoku vedou do Ruska, samozřejmě není jen domněnka, jsou za tím zpravodajské informace. I když – v obecné rovině – sám útočník v podobných případech ani nemusí vědět, že ho naverbovala ruská strana,“ řekl pro server HlídacíPes.org. Že byl pro přípravu útoku Ruskem najatý cizinec, Rusům dle jeho názoru jen umožňuje se navenek od podobných akcí distancovat.

Dále se moderátor Hlavík s Foltýnem věnovali i článku v ParlamentníchListech.cz z 11. června, ve kterém prohlášení premiéra Fialy analyzoval bezpečnostní expert Andor Šándor. Šándor uvedl, že považuje spojení pokusu o žhářský útok s Ruskem za nebezpečné zjednodušení situace. Česká republika je sice jednou z hlavních zemí, které Rusko považuje za nepřátelské, a dlouhodobě se setkává s ruskými zpravodajskými a kybernetickými operacemi, ale podle Šándora není důvod věřit, že za tímto konkrétním útokem stojí Rusové. Expert upozornil, že vidět Rusko za vším může vést k chybným opatřením a že tento útok nesedí do obvyklého ruského způsobu operací. Zdůraznil, že nevidí důvod pro to, co by Rusko najmutím Kolumbijce získalo.

Podle Foltýna nicméně Rusko získává právě tím, že vyvolává nedůvěru vůči institucím a hodnotám, na kterých stát stojí. Těm, jak již uvedl, by se mělo důvěřovat.

„To, co Rusko získává jakoukoliv krizovou situací. Už dávno neříkají, že Západ je špatný a Rusko je dobré, to znamená to, co dělal Sovětský svaz za studené války. Rusko aktuálně říká, že ničemu nemáte věřit, že všichni lžou a všechno je špatně. Vyvolávají negativní emoce, straší a vyvolávají nedůvěru vůči institucím a hodnotám, na kterých stojí váš stát. A ve výsledku je to i běžná nedůvěra mezi lidmi. Výsledkem toho je, že taková populace je naštvaná, zmatená, frustrovaná a nepodporuje svůj vlastní stát. Pakliže nevěříte vlastnímu státu, usnadňujete kremelským šmejdům, aby na váš stát útočili,“ uvedl Foltýn.

Mezi občany České republiky panují obavy, že okolnosti a důvody motivu muže podezřelého ze žhářství uvedené veřejnými institucemi neodrážejí skutečné pozadí události. Představa, že hlavním záměrem bylo fyzické poškození vojenských schopností České republiky, je pro mnohé příliš jednoduchá a nevystihuje komplexnost situace. Někteří se proto zamýšlejí i nad tím, zda nemůže být využita k legitimizování porušování jejich práv a svobod ze strany Ministerstva vnitra.

Toto Foltýn odmítá. Obavu, že by stát své občany špehoval, považuje za naivní a hloupou. Odposlechy musí povolit soud. „Na rozdíl od Ruska jsme právní stát. Jakýkoliv odposlech musí povolovat soud. Tvrdit, že vás vlastní stát špicluje, je nejen naivní, ale i hloupé. Tato pravidla pro odposlechy a sledování elektronické komunikace jsou natolik přísná a nezměnila se. Pokud se podíváte na legislativní proces, žádná změna v těchto pravidlech není navržena a ani nebude,“ řekl Folýn.

Proč je tedy oficiálně verze o motivech podezřelého muže zpochybňována?

„Právě proto, že smyslem takové operace není zničit vojenskou schopnost se bránit. Tím, že vám někdo spálí pár autobusů, tak nezničí Českou republiku. Škoda je v tomto případě sekundární. Primárním důvodem bylo, že pokud by se útok povedl, videa by kolovala na různých médiích, viděli byste, jak někde v Praze hoří. To vás znejistí. V momentě, kdy bude hořet autobusové nádraží, tak si budete říkat, co se to děje… Rusko se snaží vyvolat dojem, že vlády evropských zemí nejsou schopny zajistit bezpečnost svých občanů, tedy vyvolává strach. A obyvatelstvo porazí samo sebe,“ odpovídá Foltýn.

Premiér Fiala v prohlášení uvedl, že Rusko se opakovaně snaží rozsévat neklid a podkopávat důvěru občanů ve stát. Nejedná se o první případ, Fiala připomněl i útoky ve Vrběticích a zmínil i další útoky napříč Evropou. „V posledních týdnech se objevily informace ve více zemích Evropy, že ruské tajné služby mohou být zapojeny do sabotáží skutečně po celé Evropě,“ uvedl Fiala. Jsou však zahraniční případy žhářů dostatečným důkazem, o který se dá opírat i v případě podezřelého muže z Kolumbie?

„Bavíme se o situaci na poli vyvolávání strachu či terorismu a sabotáží, které provádí kremelský režim disponující obrovským aparátem tajných služeb,“ potvrdil Foltýn. Uvedl také, že rozhodující rozsudek soudu, které požadují „proruské weby“, není možná mít k dispozici už několik dní po události, trestní řízení trvá měsíce i roky. „Bavíme se o teroristických metodách. V takovém případě systém nestojí proti jednomu kriminálníkovi, který se někde porval, ale o mašinerii, která dokonale skrývá to, jakým způsobem připravuje a provádí teror.“

„To primární, co vám řekne, že se vašemu státu něco děje, je vaše vlastní zpravodajská služba,“ řekl Foltýn s tím, že zpravodajská služba už z principu operuje tajně. „Ale v případě, že proti vám útočí jiná zpravodajská služba, tak vaše první linie obrany je vaše zpravodajská služba, v tomto případě BIS.“

Podobným teoriím, které dle moderátora Holíka připravují půdy pro nejrůznější fámy a dezinformace, by se mělo bránit právě zachováním důvěry v instituce. „Vy nemůžete očekávat, že v případě souboje tajných služeb budou prozrazeny zdroje. Musí jednat utajeně, aby to fungovalo. V tomto případě je důležitá už zmiňovaná důvěra, na kterou ale Rusko útočí. To znamená, že buď budete věřit tomu, co říká Rusko, autoritářský stát, který permanentně lže, manipuluje svoje obyvatelstvo, napadá sousední státy a odvléká tisíce dětí na svoje území, nebo budete věřit vlastnímu demokratickému státu, kde ještě pořád platí vláda zákona, ještě pořád se nám standardně mění vlády, platí pojistky demokracie včetně kontroly zpravodajských služeb. Komu chcete věřit?“ dává Foltýn na výběr.