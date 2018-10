Podělali to! Šílené, nadával Andrej Babiš. Dejte práci důchodcům, křičel a bylo rušno

V prvé řadě konstatoval, že v Česku je rekordně nízká nezaměstnanost a ekonomice se daří. „Zdravím všechny makroekonomy a opozici. Schillerová mi slíbila, že budeme na nule, na konci roku,“ poznamenal na konto státního rozpočtu. Ten byl původně naplánován se schodkem 50 miliard korun. Takže zdravím opozici, zdravím makroekonomy a všechny teoretiky, kteří o tom neustále mluví,“ pravil Babiš. Ekonomice se podle něj daří i navzdory tomu, že máme asi 260 tisíc nezaměstnaných, kteří by mohli pracovat.

Pochvaloval si, že za první republiky jsme byli zbrojařskou mocností a teď se k výrobě zbraní znovu vracíme. „Zase vyrábíme i bojové letadla, i bojové vozidla, no tak chvála Bohu. A já když chodím po té Evropě, tak těm premiérům říkám, že to máme,“ vyprávěl Babiš před kamerami České televize.

Pak se vrátil ke státnímu rozpočtu. Na příští rok jsou prý naplánovány investice ve výši 122 miliard. Kraje a obce mají prý na kontech přebytky. „Díky našemu EET,“ pochvaloval si Babiš. Vzápětí se pochválil znovu. Jeho vláda je prý vůbec prvním kabinetem, který škrtá černé duše v řadách ministerstva. Jeho vláda je údajně také první, která se věnuje digitalizaci Česka. Máme projekt ‚moje daně‘. Je tam ta e-občanka,“ pokračoval Babiš.

Za hororový zákon označil zákon o státní služně. „Ten chudák Adam Vojtěch,“ poznamenal na konto ministra zdravotnictví za hnutí ANO předseda vlády, „tam má státního tajemníka, který si z něho dělá srandu. Už od února. Dělá si, co chce. Řídí si sám ministerstvo. Nic horšího jsem nezažil. Ve státní službě, když někdo něco podělá, tak ty s tím nemůžeš nic dělat,“ rozohňoval se Babiš u řečnického pultíku v Brně. „Zákon o státní službě – absolutní horor. Takže máme novelu v Parlamentu. Všichni říkají, že děláme čistky. Jaké děláme čistky? Já jsem jasně řekl, že všichni ministři mají šetřit a znižovať. A na úřadě vlády mám už 130 pozic, které snižuju. Nevím, proč na Úřadě vlády jsem zdědil 800 úředníků,“ rozčiloval se Babiš. Jen abyste věděli, kde jsme. Je to šílené. A to, že je jich hodně mimo službu a berou prachy za nic, tak to je. Doufám, že i opozice to slyší,“ hřímal Babiš.

Stěžoval si, že v Česku máme velké množství vysokých škol, ale už méně potřebných technických škol středních. Firmy to řeší tím, že si školy zřizují samy. Do toho prý kabinet řeší nedostatek lékařů. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga má tedy podle premiéra před sebou kus práce. Celé Česko prý musí pracoval tak, aby se dařilo převádět výsledky vědy a výzkumu do výroby.

Stejně tak je podle předsedy vlády třeba podporovat export. „Já jako odchovanec zahraničního obchodu, který to i studoval dokonce, tak žasnu, kolik my máme těch institucí. Ony soutěží proti sobě. A když jsem byl ve Finsku a tam to velvyslanec všecko obslouží, tak už bysme konečně měli hledat ty synergie,“ pokračoval Babiš. Osobně se prý soustředí na Evropskou unii, ale hodlá hledat obchodní příležitosti i v dalších zemích. „V Maroku moje dcera hrála tenis se synem krála Hasana II. ...tak jsem tam měl kontakty. A tam bylo plno lidí. Já tam půjdu do Maroka, nejenom kvůli migraci, a vezmu samozřejmě naši delegaci,“ řekl Babiš s tím, že musíme aktivity českých podnikatelů rozšířit i mimo EU.

A znovu přeskočil k nezaměstnanosti. „Já nevěřím tomu, že těch 260 tisíc nezaměstnaných nemůže pracovat. My máme ten program a vyhnat ty šmejdy, kteří obchodují s chudobou a kasírují, a ty lidi, kteří dostávají sociální dávky a neoplatí se jim pracovat, tak musí pracovat,“ zdůraznil Babiš.

České veřejnosti je podle něj třeba vysvětlit, že poslat své dítko na „učňák“ není nic špatného, protože řemeslo má české dno. Současně by se maminky na mateřské dovolené měly dostat do firem alespoň na poliviční úvazek. Ty vysokoškolačky chtěj do práce,“ zdůraznil Babiš. „My jsme jim za minulé volební období dali nejlepší daňové výhody v celé Evropě, ale to je ještě málo,“ nešetřil dál ostrými slovními náboji předseda vlády.

Firmy by podle něj měly také zaměstnat důchodce. „Zasměstnějte tých lidí nad 50, Mně je 64, tak mě už byste asi nezaměstnali. No tak," zlobil se Babiš. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák v odpověď na Babiše volal, že starší a zkušené pracovníky podnikatelé vítají.

Pomoci může dovoz pracovníků ze zahraničí. V lednu byla kvóta pracovníků z Ukrajiny navýšena z 10 tisíc na 20 tisíc. Firmy by ale potřebovaly 40 až 50 tisíc dalších pracovníků. Proto se pracovní síly hledají i v Mongolsku na Filipínách a jinde. „Ale máme se věnovat nejdřív těm našim nezaměstnaným. A to je o těch dávkách, o tom, jestli někteří mají děti, aby měli dávky,“ řekl Babiš.

Jeho kabinet prý také usiluje o lepší prorodinnou politiku. Stát hodlá podporovat výstavbu bytů, protože máme v Česku nedostatek bytů.

Na tripartitě si prý partneři mají „vykecat“ růst platů.

Stejně tak se prý teprve Babišova vláda snaží stavět dálnice, do té doby se podle předsedy vlády nedělalo pořádně nic. Kabinet se prý snaží. My jsem ještě nedosáhli ani čtyři základní svobody. Když náš živnostník pracuje ve Vídni, no tak tam mu dělaj problémy. Já to říkám (francouzskému prezidentovi) Macronovi,“ chválil opět sám sebe Babiš. Do Bruselu vzkázal, že Česko chce víc rozhodovat o tom, kam vloží evropské dotace.

Poděkoval všem podnikatelům za to, že zaměstnávají lidi. Jako premiér prý udělá všechno pro to, aby byli podnikatelé co nejmíň otravováni. Já vím, že někteří jsou na nás naštvaní kvůli kontrolnímu hlášení, ale z něčeho, vážení, žít musíme,“ blížil se Babiš k závěru své promluvy. Podnikatelé prý mají k němu dveře otevřené.

