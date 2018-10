Podraz proti Babišovi? Vyvalily se opravdu zajímavé věci

Zklamaný premiér Andrej Babiš hovořil o „megapodrazu“. „Petr Vokřál byl vstřícný vůči všem, nabízel koalici ODS, KDU a ČSSD, vše bylo domluveno a dnes se měla podepisovat dohoda o postupu. Bohužel přišel bezprecedentní podraz. Místní kmotři se vracejí.“

V diskusi pod jeho příspěvkem se objevily projevy znechucení a podpory Babišovi, ale také toto využili Babišovi odpůrci. „Kňů, kňů aneb proč mě nikdo nemá rád. Ješte jste zapomněl dodat, že za to může Kalousek,“ objevilo se v diskusi.

Anketa Je v pořádku, když zastupitelé vytvoří koalici bez strany, která vyhrála komunální volby? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 1930 lidí

Jiní upozorňovali, že téměř všem těmto „kmotrům“ Petr Vokřál nabízel koalici a žádný morální problém s nimi neměl. O jejich zrůdnosti začalo prý ANO mluvit, až když je obešli.

„Spolupráce s kmotrama by Babišovi nevadila, problém je, když kmotři nechtějí spolupracovat s trestně stíhaným Babišem!:-)),“ psal jeden. A dodal, že „lidi konečně začínají prohlížet, jaký jsi křivák, lhář a podvodník“.

„Jaký megapodraz? To je demokracie. Ale tu si ty, Andreji, bereš do huby, jen když se ti to hodí, že jo?“ přidal se další.

Sám primátor Vokřál uvedl, že je zklamán chováním stran, které předstíraly jednání a zároveň za zády chystaly podraz. „Takový podraz jsem v životě neviděl,“ řekl pro Aktuálně.cz s tím, že nechce plakat, ale je v šoku.

„Ještě dnes v jedenáct jsem s nimi seděl a bavili jsme se, jak rozdělíme městské firmy a další věci,“ prozradil. On je prý zkrátka „jiný člověk“ a na takové věci není stavěný.

CELÝ ROZHOVOR S PETREM VOKŘÁLEM

Překvapivý zvrat v Brně komentovali i známí komentátoři ze sociálních sítí.

Podnikatel a internetový glosátor Martin Jaroš zveřejnil na Facebooku video, na kterém Vaňková nejprve ujišťuje, že chce respektovat výsledky voleb a nechce ANO obejít, načež po několika hodinách překvapivě pronese: „Politika je o hledání cest a ukázalo se, že existuje i další cesta, která je prostě lepší.“

„Pusťte si prvních 24 sekund tohoto videa a dostanete kompletní rychlokurz naší politiky,“ komentoval to Jaroš. A k očekávané primátorce Vaňkové dodal: „Že byla asistentkou Pavla Blažka alébrž dona Pabla, to už je jen třešnička na dortu.“

Osoba Markéty Vaňkové zaujala i mnohé další. Například komentátor Jan Urban ji v textu nazvaném symbolicky Umřít Brno představil: „Je po mnoho let známá jako blízká spolupracovnice nerozlučné oposmluvní dvojice Pavel Blažek a Zdeněk Koudelka, přezdívanými v Brně jako ‚Don Pablo‘ a ‚Koudy‘.“ Andrej Babiš má tedy prý naprostou pravdu, že se jedná o návrat kmotrů.

CELÝ KOMENTÁŘ

Děsivé prý je, že tento návrat podporuje i Petr Fiala, údajně prý reformátor ODS, který navíc jako Brňák velmi dobře ví, o co jde.

„Jeho dnešní otevřená podpora paní Vaňkové a řídícího týmu starých tváří s ní spojených s konečnou platností potvrzují, že údajně zreformovaná postklausovská ODS byla a je pouhou fikcí a pohádkou pro voliče,“ píše Urban.

Pak představil společné aktivity Markéty Vaňkové s Pavlem Blažkem, poslancem ODS, které měly spočívat ve dvou společných firmách a v tom, že „měli svoje advokátní kanceláře dokonce na stejné adrese v pasáži Alfa“.

Právě na blog Jana Urbana upozornil ParlamentníListy.cz i premiér Andrej Babiš, kterého jsme požádali o vyjádření. „V blogu pan Urban popsal přesně, že paní nová primátorka Vaňková je loutka kmotrů. To je důkaz, že ODS se nemění a její kmotři ovládají ODS v Brně, Plzni a dalších městech,“ uvedl k tomu premiér.

Krátké facebookové příspěvky, komentující nečekaný zvrat v Brně, byly dvojího druhu. Ty první oceňovaly, že v Brně nastává oproti minulé koalici primátora Vokřála se zásadní rolí extravagantního hnutí Žít Brno skutečně zásadní změna.

„Že by období rozpočtového mejdanu, stagnace a nesmyslů přece jen v Brně skončilo?“ ptala se s nadějí Dana Svátková.

Tomáš Tyl, brněnský právník, komentoval s pobavením příspěvek jistého Petra Minaříka, který do boje proti „donu Pablovi“ (tedy poslanci Blažkovi) svolával slavné brněnské mrtvé Janáčka, Mendela a Tugendhata. Tyl odepsal: „Tzv. brněnští liberálové (alias Matějovi kámoši) vzývají mrtvé lidi, kteří by je, kdyby žili, při nejlepším nakopali do zadnic.“ A dodal, že „kvičení libtardů, toť rajská hudba pro můj sluch.“

Zrovna tak Petr Paulczynski, který v Brně zakládal ODS a působil v jejích strukturách, považuje izolaci ANO za legitimní postup. „Kecy o podrazu jsou směšné, celé Babišovo angažmá v politice je podraz proti polistopadové demokracii,“ napsal.

Později ještě v reakci na ošklivé komentáře o primátorské kandidátce Markétě Vaňkové uvedl, že je zvědav, kdy se o ní někde dočte, že na střední škole někoho osahávala.

Jakub Horák, pražský politický marketér, který od úspěšné kampaně Pirátů přešel přes Mirka Topolánka k Pospíšilově TOP 09, si povšiml, že součástí nové koalice je i sociální demokrat Oliver Pospíšil, který se do dějin nezapomenutelně zapsal předvolebním spotem, ve kterém lezl z popelnice. „Všem zúčastněným gratulujeme k odpadům zdarma,“ dodal Horák.

Jistý Bohuslav Binka napsal, že „Don Pablo je neskutečně familiární, velmi příjemný a v zásadě i chytrý pán. Bohužel tou první vlastností však je, že je mafipán.“ Brno prý povede jeho „sekretářka“ a Piráti, symbol očisty politiky, u toho budou asistovat.

A samozřejmě chodily i zklamané reakce z hnutí ANO. Bývalý poslanec Bohuslav Chalupa nazval novou koalici „takové větší hnít Brno“, což prý za pár měsíců bude všem jasné jak facka.

A Michal Hašek, jihomoravský sociální demokrat a bývalý hejtman, vyjádřil názor, že se tu rozmohl nešvar obcházení vítěze voleb, což je do značné míry pohrdáním vůlí voličů. Začal to podle něj prezident Václav Klaus, když v roce 2010 vítězné ČSSD ani nedal šanci sestavovat vládu a místo toho vznikla koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. A dodává, že o zákulisní dohodě ODS, lidovců a Pirátů se v Brně šuškalo už před volbami.

Podle právníka Jiřího Vyvadila je zřejmé, že tyto „puče“ proti ANO budou pokračovat. Nic se ale prý neděje, když lidé toto vidí, ANO bude volby bez problémů vyhrávat.





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav