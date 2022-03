Podvod. Fiala lhal. Po „benzínové“ tiskovce odveta

Válka na Ukrajině se projevuje v cenách benzínu i nafty a vláda čelila kritice, že se zdražováním nic nedělá. Včera se tedy rozhodla, že zruší silniční daň, do nafty už nebude přidávána biosložka a na prodejce přijdou kontroly, zda „uměle nezvyšují ceny“. Premiér Petr Fiala také vyzval, aby si lidé nevytvářeli zásoby paliva dopředu. Podle šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla to je jako by vyzval obyvatele, aby pumpy vzali útokem. A kritizoval vládu za neschopnost. Hlasů, že opatření vlády nic nevyřeší, bylo víc. Jeden dokonce i z vlády. Ale ten už otočil.

reklama

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 12% Nezvládne 77% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 35470 lidí

„Vláda v posledních dnech intenzivně řeší, jak reagovat na ekonomickou válku Vladimira Putina proti České republice a zemím EU. Tato válka má jediný cíl. Rozvrátit jednotu v ČR, rozvrátit demokratické struktury v naší společnosti,“ řekl včera premiér Petr Fiala na twitteru.

A dodal: „Dopady Putinovy ekonomické války už pociťují i naši občané a firmy. Je potřeba něco udělat, abychom jim situaci ulehčili, ale ne tak, jak nám to vnucují populisté a extremisté, kteří se snaží opět rozdělovat nyní sjednocenou společnost a stavět naše občany proti uprchlíkům. Za prvé jsme se rozhodli zrušit povinné přimíchávání biopaliv do nafty, jehož ekologický dopad je sporný, a zároveň to umožní našim zemědělcům, aby místo paliva pěstovali na našich polích více obilí, což vzhledem k situaci na Ukrajině bude v dalších letech třeba.

Aktuální analýza energetického experta: Nejezte, řekne vám Fiala. Ropa a plyn: Jak za Hitlera, oznámil expert

Za druhé rušíme silniční daň pro osobní auta a dodávky do 12 tun jako podporu pro malé a střední firmy. Za třetí Ministerstvo financí zadalo příslušným orgánům systém kontrol marží u distributorů a prodejců pohonných hmot, abychom dokázali odhalit případnou snahu o umělé zvyšování cen. Taktéž jsme definitivně zrušili EET. Státu žádné významné příjmy nepřineslo. Věříme, že to podnikatelům pomůže. Chtěl bych proto všechny občany uklidnit. Vláda pracuje a přijímá konkrétní opatření, která sníží dopady ekonomické války Vladimira Putina na občany ČR.“

Vláda v posledních dnech intenzivně řeší, jak reagovat na ekonomickou válku Vladimira Putina proti České republice a zemím EU.



Tato válka má jediný cíl. Rozvrátit jednotu v ČR, rozvrátit demokratické struktury v naší společnosti. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 9, 2022

Za prvé jsme se rozhodli zrušit povinné přimíchávání biopaliv do nafty, jehož ekologický dopad je sporný, a zároveň to umožní našim zemědělcům, aby místo paliva pěstovali na našich polích více obilí, což vzhledem k situaci na Ukrajině bude v dalších letech třeba. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 9, 2022

Taktéž jsme definitivně zrušili EET. Státu žádné významné příjmy nepřineslo. Věříme, že to podnikatelům pomůže.



Chtěl bych proto všechny občany uklidnit. Vláda pracuje a přijímá konkrétní opatření, která sníží dopady ekonomické války Vladimira Putina na občany ČR. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 9, 2022

Do vládního postupu se ovšem obul šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl, který soudí, že pokud bude profesor Fiala pokračovat jako doposud, tak se jeho vláda nemá šanci dožít Vánoc. Zaujala ho zejména výzva premiéra, aby si lidé nevytvářeli zásoby pohonných hmot. „To je jako vyzvat k runu na pumpy,“ míní. A otřel se o ministra Stanjuru, který prý mluvil jako porouchaný gramofon.

Také připomenul nesrovnalosti mezi cenou benzínu v Polsku a v Česku, která dle Deník.cz čítá až 8 korun, a tak benzínuchtiví Češi z pohraničí míří houfně do Polska. „Orlen (pumpařská firma – pozn. red.) chápu. Když mi do Polska jezděj nakupovat Česi z pohraničí, vezmu si to na Češích, kteří to mají do Polska daleko. Ale co opravdu nechápu, to je totální neschopnost akce u české vlády,“ komentoval Plesl.

Citoval též ministra financí Stanjuru. „Když jsme v ekonomické válce s Putinem, nemůžeme to ekonomicky nepocítit. Ceny energií musí řešit Evropa.“ A podotkl: „Tenhle jeho dnešní proslov z tiskovky po jednání vlády je pro opozici dárek z nebes. Jak tohle mohlo řídit byť jen Opavu?“

Všiml si také toho, že ohlášené ukončení přimíchávání biosložky do paliva už sedmého března ministr průmyslu a obchodu Síkela označil za něco, co snížení cen nepomůže. „Chápu ty, kteří by chtěli zrušit přimíchávání biosložky do PHM. Z našich cenových analýz ale plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. Biosložku v palivech by ale bylo nutné okamžitě nahradit – u nafty by šlo o 6 procent – a to by vedlo k dalšímu tlaku na růst cen,“ prohlásil Síkela.

Chápu ty, kteří by chtěli zrušit přimíchávání biosložky do PHM. Z našich cenových analýz ale plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. Biosložku v palivech by ale bylo nutné okamžitě nahradit – u nafty by šlo o 6 procent – a to by vedlo k dalšímu tlaku na růst cen. — Jozef Síkela (@JozefSikela) March 7, 2022

„Takže předseda vlády Fiala a jeho ministr financí s obarvenou hlavou dnes na tiskovce bohapustě lhali, přestože ministr průmyslu je informoval, že chystají podvod. Odstranění biosložky naftu zdraží. Změna, které můžete věřit,“ shrnul ironicky Plesl. Nebyl sám, kdo si Síkelova vyjádření všiml. Kromě něho tweet objevil i sociální demokrat a bývalý hejtman Michal Hašek.

Síkela už vysvětlil, proč otočil. „Ukrajinská sýpka Evropy čelí ruské agresi. Cena řepky mezitím roste a její vliv na ceny PHM je čím dál větší, takže jsem dnes kolegům na vládě dal za pravdu, že v takové době bude lepší, aby česká pole namísto ní zaplnily smysluplnější plodiny.“ Jak už ovšem někteří podotkli, zemědělci, kteří řepku pěstují, už ji mají na tento rok zasetou.

Ukrajinská sýpka Evropy čelí ruské agresi. Cena řepky mezitím roste a její vliv na ceny PHM je čím dál větší, takže jsem dnes kolegům na vládě dal za pravdu, že v takové době bude lepší, aby česká pole namísto ní zaplnily smysluplnější plodiny. https://t.co/euuhqz42QK — Jozef Síkela (@JozefSikela) March 9, 2022

Zrušení přimíchávání biosložky ocenil člen pražské ODS, Jan Paluska. „Nejenže to zdražuje cenu pohonných hmot, ale hlavně nevidím jediný důvod, proč bychom měli všichni nedobrovolně platit Babišovi jeho prolobbované podnikání,“ uvedl. Ale naopak zrušení silniční daně za velkou pomoc nepovažuje. „Silniční daň je vtip. Lidem, kteří nepodnikají, to neřeší nic a pro podnikatele je úspora cca 3000 ročně – jak plivnutí do moře. Jakž takž to má význam pro autodopravce, ale tím to končí,“ míní.

Psali jsme: Nejezte, řekne vám Fiala. Ropa a plyn: Jak za Hitlera, oznámil expert Pekarová Čechům vysvětlila, že svoboda je víc než benzín. A jelo to Nohavicu ne! Člověk v tísni odmítl peníze. Kvůli Putinovi To tihle! Vrabel ukázal prstem na dezinformátory. Přímo na ČT

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.