Pohled do kamery a... „Omlouvám se za chování českého prezidenta.“ Přední novinář se stydí

Hostem pořadu Podtrženo, sečteno Luboše Xavera Veselého na XTV byl šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Mezinárodní ostuda,“ komentoval zvažování prezidenta Petra Pavla, zda přijme návštěvu slovenského premiéra Roberta Fica. Za prezidenta se sám omluvil. Vyjádřil se i k selhání Německa, k narativu šířenému o Rusku i ke zprávě, že Miroslav Kalousek se chystá do voleb do Evropského parlamentu.

„Ten člověk už vůbec neví, kde je,“ komentoval šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl na XTV fakt, že prezident České republiky Petr Pavel zvažoval, zda vůbec návštěvu nového slovenského premiéra Roberta Fica přijme. Jedním z důvodů pro to mělo být i Ficovo „nepěkné“ chování k slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové během jeho předvolební kampaně. Ke změně úsudku Pavla přiměla až samotná Čaputová.

Plesl připomněl, že Slovensko je Česku nejbližším národem. „Nejbližší země naše, a český prezident řekne: fuj, ty ses choval hnusně ke své prezidentce,“ zmínil Plesl s tím, že to, jak se Fico choval k Čaputové, je vnitrostátním problémem Slovenska. „Já nevím, co si myslí ten člověk… mimochodem, je to velmi paternalistický. Klasika. Nadřazení Češi učí Slováky, jak se mají chovat. Což je samozřejmě samo o sobě hnusný,“ řekl Plesl. A že Pavlovi chybí velicí důstojník, který by mu řekl: „Takhle ne, běž na tři dny na samotku, pak se můžeš vrátit do mužstva.“

„Mezinárodní ostuda, co si ten člověk dovolil,“ shrnul šéfredaktor, a že Slováci si za zasahování Pavla do vnitřních záležitostí Slovenska zasluhují omluvu. „Já bych se chtěl touto cestou velmi omluvit za chování českého prezidenta vůči představitelům Slovenské republiky. Omlouvám se,“ omluvil se i sám Plesl, dívaje se přímo do kamery.

Fotogalerie: - Fico u Zemana

Dalším tématem minulých dní, a tedy i námětem k hovoru na XTV, byl zápas německého fotbalového týmu s Tureckem. Německý tým prohrál. A zápas vyvolal debatu, zda snad více než o sport šlo o utkání politické. Podle deníku Bild atmosféru na berlínském stadionu pevně drželi v rukou turečtí fanoušci. „Je to úplně symptomatické pro to, co se děje v Evropě,“ komentoval Plesl.

Titulek článku na CNN, který o události informoval, zněl: „Jsme tu ještě doma, ptají se Němci po zápase v Berlíně“. Podle Plesla je nyní na tuto otázku už pozdě; klást si ji Němci měli už před pár lety, kdy s tím ještě šlo něco dělat. „Teď už s tím nic neudělají. Jestli se diví, že Turci si na stadionu v Berlíně připadají jako na stadionu v Ankaře nebo v Istanbulu, tak to není žádné překvapení. Německý národní tým už si nemůže připadat doma v žádném velkém městě, možná tak ještě v Mnichově,“ dodal Plesl.

I kvůli tomuto Plesl shledává, že je Německo v takové současné situaci, v jaké je. „Teď to tady končí tureckou, palestinskou a afghánskou nadvládou nad německými městy,“ podotkl s tím, že Němci ve své snaze selhali.

Plesl pokračoval srovnáním Ruska a Německa. „Němci dokážou páchat daleko horší zvěrstva než Rusové, nebo identický. Oba ty národy mají ve své historii opravdu otřesný věci,“ řekl. „Teď jsou sice Němci kamarádi České republiky; neznamená to však, že jimi budou i za dvacet let.“

A všímá si šíření tzv. „narativu“, že Rusové jsou ve všem horší než Němci. Ty narativy však, dle jeho slov, přicházejí a odcházejí. Připomněl například narativ z migrační vlny v roce 2015, kdy byla velebena tehdejší kancléřka Angela Merkelová, ale nyní už nikdo neřekne, zda se tehdy zachovala správně.

Dále se moderátor Xaver Veselý spolu s Pleslem přenesli k Petru Vokřálovi, který nedávno v XTV pronesl, že ANO už je pro něj minulostí. Čtyři roky setrvával v pozici brněnského primátora za ANO. Vstup do hnutí Přísaha nicméně vyloučil. „Doba je sice složitá, ale určitě se nemáme tak špatně,“ řekl Vokřál v XTV.

„Tomu já říkám ‚fluidní narativ‘,“ podotkl hned zkraje Xaver. A Plesl souhlasil: „Jo, je to fluidní narativ, protože ten příběh interpretovaný slovy ‚nemáme se tak špatně‘ je nyní velmi populární. Nedávno jsem ho zaznamenal od prezidenta Pavla, který říkal – ‚nemáme se tak špatně, jak někteří říkají‘ –, což má naučené, protože tohle přesně říkali komunisti,“ poznamenal Plesl.

K osobě Vokřála doplnil Plesl svůj dojem, že pravděpodobně nakonec skončí v hnutí STAN: „To je teď ostatně populární. I jiní bývalí představitelé ANO se dávají dohromady se STANem.“

Dalším tématem pořadu se stalo vítězství nizozemského politika Geerta Wilderse s jeho stranou PVV ve středečních parlamentních volbách. V předvolební kampani sliboval například zavření hranic, zákaz Koránu a referendum o vystoupení z Evropské unie. Plesl vysvětlil, že Wilders protiimigrační postoj zaujímá již 30 let, není to nic nového. „Holanďani konečně pochopili, že měl pravdu,“ poznamenal.

A v závěru pořadu došlo na několik slov i k osobě Miroslava Kalouska, který se chystá jít do eurovoleb za TOP 09. „Mně se líbí, že hodlá jít do Evropského parlamentu, a přitom neumí žádný cizí jazyk,“ podotkl Plesl.

