Pohled na uprchlíky z válečné zóny. Dokumentaristka promluvila v rádiu: Jsou to rodiče, mají děti. Bomby jim padají na hlavu...

Jana Andert pobývala v Iráku v době, kdy se bojovalo o irácký Mosul obsazený Islámským státem. Celé měsíce žila s vojáky, kteří o město bojovali. Proto mohla stvořit unikátní filmový materiál, který je teď ostatně k vidění na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Mezi iráckými vojáky to prý neměla úplně lehké. Někteří vojáci sice mluvili anglicky, protože prošli výcvikem přímo v USA, ale někteří vojáci mluvili jen arabsky.

Cestu do Iráku si prý financovala sama a peníze získávala tak, že posílala reportáže do televizí. Za ty od nich dostala zaplaceno. Film prezentovaný v Karlových Varech prý ukazuje surovou realitu války. „Při týhle práci mi jde o to, ukázat emoce ve válce. I přestože tam jsou boje, že voják střílí, tak potom zase je tam scéna, kdy mluví s tatínkem, že by se chtěl oženit. Ta lidskost v tom je, no,“ podotkla dáma.

Zažila prý situace, ve kterých bojovníci Islámského státu využívali civilisty jako živé štíty. A když se tito civilisté pokusili utéct, islamisté po nich stříleli.

Pár slov přidala také k tureckému útoku na kurdský Afrín, kde rovněž pobývala. „Byla to turecká invaze,“ řekla prostě a jednoduše s tím, že Kurdové neměli v boji proti tureckému letectvu šanci.

A jak se jí podařilo u Mosulu a v Afrínu přežít? „Je to o štěstí,“ zdůraznila.

Vzhledem k tomu, že byla přímo ve válce, má pochopení pro uprchlíky, kteří z válečných zón prchají. Jsou to rodiče, kteří mají děti, padají jim bomby na hlavy a vůbec mi nepřipadá zvláštní, že se snaží utéct do bezpečí,“ podotkla dáma.

Teď se prý dokumentaristka chystá do Afriky – do Somálska, kde by chtěla natočit dokument o dětských vojácích.

