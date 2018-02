Pokračuje soud s afghánským vrahem. Promluvila žena, kterou si vyhlédl jako první a chtěl ji prý „znásilnit a o*ukat“

K brutálnímu incidentu došlo v noci 16. října 2016. Mladý afghánský migrant Hussein K. přepadl studentku, která jela na kole, u řeky Dreisam. Nejprve ji povolal na zem a pak ji začal škrtit. Když se přestala bránit, tak ji znásilnil. Bezvládné tělo poté pohodil do řeky a stále žijící dívka se nakonec utopila. Pachatel byl zajištěn do tří týdnů od incidentu. Důkazy, včetně testů DNA, policii jednoznačně potvrdily, že má skutečného pachatele.

Tento týden pokračovalo před okresním soudem ve Freiuburgu již devatenácté stání ostře sledovaného procesu. Před soud přestoupil další svědek, kterým tentokrát byla osmadvacetiletá žena z Jižní Koreje. Podle záznamů bezpečnostních kamer si nejprve vybral afghánský násilník za svoji oběť právě ji. Přisedl si k ní nejprve v tramvaji a pak ji následoval i po vystoupení. Ženu oslovil a chtěl, aby šla s ním. Ta jej však odmítla a ihned poté pro ni přijel taxík.

Žena tak pravděpodobně unikla přinejmenším znásilnění, ale mladíka si po více než roce příliš nepamatovala. Afghánec ji považoval podle vzhledu za Číňanku a svěřil se s tím, že ji potkal, svému spolubydlícímu Dariusovi S.. Tomu měl údajně říci, že potkal „krásnou Číňanku, kterou chtěl „znásilnit a ošukat“. Vyšetřovatelé se nicméně k výpovědi Dariuse S. stavějí rezervovaně, protože on sám byl odsouzen a podezřívají jej z toho, že se jim pouze snaží zavděčit, aby získal právo na udělení azylu.

Darius dále uvedl, že se mu Hussein K. svěřil s tím, že od svých deseti let bere drogy. Před lety si chtěl vzít svoji sestřenici, ale její rodiče kvůli drogové závislosti Husseina K. odmítly. Od té doby prý začal nenávidět ženy a začal se mstít. Později odjel do Evropy, kde byl v Řecku odsouzen na deset let vězení za násilí vůči mladé ženy. Po několika měsících byl ale propouštěn a požádal o azyl v Německu. Tamější úřady o jeho minulosti nebyly informovány.

Od začátku vedení procesu se vedou spory o jeho věku. Afghánec tvrdil, že mu v době spáchání trestného činu bylo pouhých sedmnáct let. V takovém případě by byl souzen jako mladistvý a vyhnul by se doživotnímu trestu. Podle lékařských vyšetření je mu však o několik let víc. Jeho otec dokonce tvrdí, že se narodil v roce 1984. Jak uvádí deník Die Welt, právě jeho svědectví by mělo být součástí v pořadí již dvacátého soudního stání 20. února.

autor: pro