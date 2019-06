Pokus „oddělat“ Blaška a Vondru, někomu hodně vadí. Vše bleskově vyřešil soud

Volby do europarlamentu už jsou za námi. Ale asi ne pro každého. Kdosi podal návrh, aby byly znovu sečteny preferenční hlasy, které do čela kandidátek vynesly europoslance Alexandra Vondru a Hynka Blaška. Nicméně, Nejvyšší správní soud návrh shodil ze stolu. "Stěžovatelův návrh by musel obsahovat konkrétní tvrzení a důkazy, způsobilé vnést pochybnost do výsledků volby uvedených kandidátů," říká soud. "Další důkaz toho, jak někteří neunesou, že někdo vyhrál a někdo ne," říká Blaško.

Generál Blaško byl jedním ze skokanů voleb do europarlamentu. Do funkce se dostal z osmého místa kandidátky. Z ještě nižší pozice „vyskákal" do funkce Alexandr Vondra z ODS. A právě to někomu zřejmě vadilo. Blaško dnes zveřejnil usnesení Nejvyššího správního soudu, který zamítl návrh na neplatnost volby kandidátů. „Navrhovatel má za to, že účastníci řízení postoupili z dolních pozic kandidátní listiny z důvodu nesprávného sečtení preferenčních hlasů," píše se v odůvodnění. Prý existovalo důvodné podezření z manipulace preferencí na statistickém úřadu, takže navrhovatel žádal o přepočet preferenčních hlasů a navrhoval prohlásit jejich volbu za neplatnou.

Návrh byl, jak bylo zmíněno, zamítnut. „Stěžovatelův návrh by musel obsahovat konkrétní tvrzení a důkazy, způsobilé vnést pochybnost do výsledků volby uvedených kandidátů. Nyní prezentované důvody zůstávají ve zcela obecné rovině, jsou spekulativní a neuchopitelné. Takové důvody nemohou být dostatečné pro konstatování nezákonnosti v intencích citovaného ustanovení,“ píše se dále v odůvodnění.

„Vážení přátelé dnes jsem obdržel Usnesení Nejvyššího správního soudu. Další důkaz toho, jak někteří neunesou, že někdo vyhrál a někdo ne. Přiznám se bez mučení, byl to docela šok, ale pak jsem měl radost, že to nedopadlo jak si dotyčný přál,“ informoval o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu europoslanec Blaško.

Hynek Blaško už hlásil, že se ve spojitosti s EU pustil do práce. Poslanec SPD Jiří Kobza zveřejnil fotografii z jednání o EU mezi ním a generálem Blaškem.

A Blaško rozvedl, o čem spolu jednali: „Pan poslanec mě upozornil na praxi, která je v EU zavedena a podobá se (určitě si to vybavíte) stylu práce našeho Parlamentu: to je skrývat v projednávaných materiálech různé vsuvky, přílepky, které v konečném důsledku mají obrovský dopad na fungování členských zemí. Teď se takto pokouší převést pod Brusel daně, sociální systém a další oblasti důležité pro fungování samostatných států, čímž by pokračovali v myšlence evropského superstátu pod vedením Německa a Francie. Naše frakce se bude snažit získat spojence a společnými silami podobným praktikám a zákeřnostem zabránit.“

