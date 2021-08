Pokuta Zemanovi, až sto tisíc, znělo z Interview ČT. Kroužková se té částce smála

Výjezdy Miloše Zemana do krajů v roce 2018 byly součástí předvolební kampaně, konstatuje to závěrečné stanovisko kontrolního Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zhodnotil závěry jako „bizarní“. Člen kontrolního úřadu Tomáš Hudeček v pořadu Interview ČT24 připustil, že jako prezident měl na takové jednání v podstatě právo. Zeman podle něj však nemá možnost rozhodnutí napadnout. Ministrům hnutí ANO a ČSSD zároveň vzkázal: „Odveďte kampaň bez chyb a v pořádku. Myslíme to smrtelně vážně!“

Podle kontrolního úřadu prezidentská kampaň Miloše Zemana obešla základní princip, jakým způsobem se má volební propagace financovat. Byla netransparentní a Zeman v ní podle úřadu také protizákonně nevykázal výjezdy do krajů za veřejné peníze.

Rozhodnutí úřadu je podle Hudečka definitivní ve smyslu kontrolního protokolu i z hlediska správního procesu. „Proces kontroly tímto definitivně končí a vzhledem k tomu, že úřad nemá směrem k prezidentovi možnost zahájit následné správní řízení, končí definitivně i celý proces,“ uvedl Hudeček, zástupce předsedy úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

V případě, že by správní řízení za to, že Zemanova kampaň porušila zákon, přece jen bylo, prozradil Hudeček, jak vysoká by Zemanovi hrozila pokuta: „Za ta porušení by dostal pokutu v rozmezí mezi deseti tisíci až sto tisíci korunami,“ uvedl Hudeček.

Jedním dechem zopakoval, že z úhlu pohledu úřadu je závažné, že Zeman dělal svými výjezdy do krajů před prezidentskými volbami kampaň za veřejné peníze.

Nicméně podotkl, že zákon o volbě prezidenta republiky tuto skutečnost nijak neupravuje. „Nic v podstatě Zemanovi tedy nehrozilo kromě toho si přiznat: využil jsem veřejné prostředky v kampani, ale jsem prezident, mám na to právo,“ zhodnotil Hudeček.

Závěry úřadu se však může Miloš Zeman cítit být dotčen. Neměl by podle Hudečka celý spor skončit upřesněním zákona či u Ústavního soudu. „Osobně mě nenapadá způsob, jakým by se ty kontrolní závěry daly napadnout. Přiznám se, že i z pohledu úřadu je to mrzuté,“ dodal s tím, že kontrolní úřad je orgán, který aplikuje právo, nemůže si ale osvojit zákony vykládat.

„Nemůžeme tedy zahájit správní řízení, nemůžeme udělit sankci ani pokutu, nelze tedy, aby se Zeman obrátil na správní soud, který by to přesně vyložil, zda se náš úřad mýlí, nebo že má naopak pravdu,“ doplnil.

Má být rozhodnutí úřadu v případě Zemana také vzkazem pro ministry hnutí ANO a ČSSD, kteří jezdí nyní po krajích a dělají kampaň? Členové vlády totiž podrobili závěry úřadu velké kritice. S podobnými problémy se kontrolní úřad setkal již ve sněmovních volbách v roce 2017. „Není to novum,“ podotkl Hudeček k výjezdům do krajů coby propagaci.

„Já bych všem volebním štábům doporučil, aby si kontrolní protokol a vyřízení námitek bedlivě přečetli,“ dodal Hudeček.

Moderátorka Barbora Kroužková jej během řečnění zarazila a tázala se: „No, jestli se tam nad tím teď nesmějí, co jim hrozí? 100 tisíc?“ narážela na poměrně široké rozmezí výše hrozící pokuty.

„Záležet bude na tom, jestli odvedou zbytek kampaně bez chyb a v pořádku,“ řekl s tím, že úřadu jde především o prevenci a veřejnou debatu než o rozdávání pokut.

Jsou, nebo nejsou podle Hudečka tedy výjezdy ministrů předvolební kampaní? „Těžko teď říct, zatím není vše zdokumentované. Jako úřad to sledujeme. Když byli dnes na výjezdu premiér a vicepremiér v Chrudimi, tak přesně tam sami popsali, že si naplnili svou oficiální část programu.

A potom od tří hodin dál využili toho, že tam jejich volební štáb zorganizoval autogramiádu, to už nesouvisí s výkonem veřejné funkce, to se překlápí do volební kampaně. Tam snad kandidující subjekt nemá problém vnímat to jako volební kampaň a započítat pronájem stánku či pořadatelskou službu do nákladů kampaně,“ dal Hudeček za příklad a vzkázal: „Myslíme to podle zákona a smrtelně vážně!“

