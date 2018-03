Politici chystají plán, jak zastavit pronikání Agrofertu do státní správy. Gazdík svolal schůzku

Druhá by měla přinést usnesení Sněmovny, které omezí činnost vlády bez důvěry, jak navrhli občanští demokraté. Předseda Starostů Petr Gazdík po jednání řekl, že účastníci schůzky nenašli ani nejmenší společný jmenovatel pro vyjednávání o toleranci vládě. „Každá strana má jinou strategii,“ konstatoval.



Gazdík uvedl, že svoláním schůzky neusiloval o víc než jen o dohodu na svolání mimořádných schůzí. Šlo podle něj o první jednání demokratických stran po volbách, oproti obdobným dřívějším schůzkám přišli i zástupci ČSSD. Za pozitivní označil, že účastníci zhruba hodinového jednání pojmenovali přístup všech stran k vládě hnutí ANO, i když zastávají různé pozice.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Zaznívalo i pochopení, že hrozí fatální následky v případě nejednání,“ uvedl na dotaz, jak se strany postavily k zástupcům sociální demokracie, která jedná s Babišem o účasti ve vládě.



Podpisy ke svolání schůzí začnou strany sbírat dnes, vzhledem k počtu mandátů, kterými disponují, mimořádné schůze mohou vyvolat. Kdy se uskuteční, bude podle Gazdíka záviset na předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), který je svolává.



Svoláním mimořádných jednání dolní komory chtějí strany podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dát jasně najevo, že vláda v demisi nemá dělat zásadní změny v obsazení klíčových postů ve státní správě. Opozice kritizuje odvolávání náměstků ve státní službě, šéfů fakultních nemocnic či úterní informace o tom, že by na žádost Babiše měl skončit šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Je také namístě, aby dala Sněmovna jasně najevo, že existují mantinely, za které vláda bez důvěry nemůže svými kroky jít. Andrej Babiš jako premiér v demisi žádné ústavní zvyklosti nerespektuje, a proto je nutné, aby Sněmovna přijala usnesení, které jeho i dalším vládám v demisi stanoví jasné hranice. Kabinet bez důvěry by měl být pouze udržovací a měl by pracovat především na vyjednání si podpory ve Sněmovně,“ uvedla Pekarová.



Předseda Pirátů Bartoš bude ve čtvrtek kvůli personální politice interpelovat premiéra v demisi, ptát se ho chce na údajný nátlak na Murína. „Na schůzce jsme zdůraznili důležitost nominačního zákona, protože na posty ve státní správě by měla probíhat transparentní výběrová řízení, jinak se enormně zvyšuje riziko prorůstávání holdingu Agrofertu do státní správy,“ uvedl s odkazem na působení miliardáře Babiše v byznyse, než své firmy přesunul po změně zákona do svěřenského fondu.

Psali jsme: Rozpad ČSSD? Erik Best na kameru rozebral, kdo stojí za Hamáčkem, Zimolou a Chovancem a co to znamená Babiš promluvil: Sobotka je podrazák a zbabělec. Měl by pustit mandát a jít normálně pracovat Sobotka (ČSSD): Do vlády, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, by sociální demokracie vstupovat neměla Babiš vzkázal přes noviny: O důvěru požádám, až si budu jistý, že uspěju

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp