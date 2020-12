Politické školení mužstva, jako za bolševika. Klaus mladší se rozčílil, co provádějí neziskovky na školách

Václav Klaus mladší v rozhovoru varoval před „politickým školením mužstva“, ke kterému dochází na českých školách. „To bývalo za bolševika především na vojně, ale i ve školách, takové ty dvouhodinovky, co si mají děti myslet. Nyní to, co si mají lidé myslet, je v těch školách taky,“ pověděl. Lyžařské areály by se měly otevřít.

Hostem rozhovoru na YouTube na kanále Promluvme si byl předseda Trikolóry Václav Klaus. Na úvod se moderátor Petr Klouček o poslanci zmínil, že je vášnivým lyžařem. „Myslíte si, že by vláda měla otevřít už na vánoční prázdniny lyžařská střediska?“ zeptal se. O tom je Klaus přesvědčen. Trikolóra je navíc v této otázce celou dobu konzistentní. Nejsou prý vědecká data o tom, jak lyžování přispívá k šíření koronaviru. „Já jsem občan Pece pod Sněžkou a ti lidé tam z něčeho musí žít, a zrovna, když jsou tam lidé venku na čerstvým vzduchu, stejně přijedou jedním autem, jsou tam na jedné chatě, tak si nedovedu představit, co by to mohlo znamenat z hlediska ústupu epidemie, že by se nějak zpomalil ústup nebo zabránilo nástupu nějaké nové vlny, to je úplný nesmysl,“ myslí si poslanec.

Dle Klause v těch malých městečkách, jako je právě například Pec pod Sněžkou, nic jiného kromě lyžařského průmyslu není. „Tam je pošta, policie, školička s dvěma učiteli a jinak má každý boudu nebo hospůdku nebo tam něco prodává turistům, čili to je naprosto devastační,“ myslí si.

Otevření lyžařských areálu by bylo dobré i pro psychiku lidí. Lidé jsou stále více závislí na technologiích, včetně dětí, které se kvůli distanční výuce neustále dívají do monitoru. „Točí se vám hlava, blbě se vám spí, tu hlavu vám to jednostranně zatěžuje. Určitě je dobré jít ven, mluvit s lidmi, něco dělat, sportovat, a pro ty děti obzvlášť. Upřímně, ta situace, že i moje děti, já mám čtyři, přijedou a první co, tak se shání, kde je Wi-Fi a to ještě nejsou nějací top závisláci, je to taky nějaké divné, zvláštní. Místo toho, abychom si povídali, tak si něco ťukáme, s někým se spojujeme. Je to věc, která těm dětem určitě moc nesvědčí. V pár osvícených rodinách, četl jsem, že i zakladatel Applu to dětem zakazoval, ale takové to, že když jim je šest, sedm, že mají lézt po stromech a bobovat a hrát rozvíjející hry, jako určitě, ale těžko se proti tomu bojuje,“ vysvětlil Klaus mladší.

Dále se přešlo ke školství. „Na stránkách vaší strany Trikolóra máte napsanou větu: ‚Školy mají děti učit myslet, ne učit to, co si mají myslet.‘ Jak mám tento výrok pochopit?“ chtěl vědět Klouček. Prý to je o tom, že školy mají sloužit ke vzdělávání a nikoliv k politickému školení mužstva. „To bývalo za bolševika především na vojně, ale i ve školách, takové ty dvouhodinovky, co si mají děti myslet. Nyní to, co si mají lidé myslet, je to v těch školách taky. Ve školách skutečně jde o to, že se děti naučí číst, já mám dceru ve druhé třídě, psát, počítat, základní vlastivědu. Je to o vzdělanosti. Školy nejsou od toho, že to je nějaká komunita, která se má vzdělávat k tomu, aby si všichni mysleli to samý o téhle věci na světě a tamté, a myslím, že to strašlivým způsobem k tomu míří, taková ta atmosféra i na univerzitách, už i některých středních školách, aby nikdo moc nevyčníval a teď tam do nich bude někdo něco futrovat tu o klimatu, tu o politice, tu o támhletom, to je věc, která není zdravá,“ popsal Václav Klaus.

Bezpochyby tedy má docházet k ovlivňování žáků. „Ono to je i v těch rámcových programových tématech, v průřezových tématech, spousta těch neziskovek tam chodí nějak učit, takže taková snaha tam je, to je ten aktivismus,“ je přesvědčený předseda Trikolóry.

„Myslíte si, že by třeba pomohlo, kdyby ředitelé a učitelé měli větší pravomoci?“ zeptal se moderátor. „U základní školy zas nějaký nekonečný pravomoci by ti ředitelé a učitelé mít neměli. To je základ státu, tam se děti něco učí. Když se přestěhuji z Pardubic do Plzně, tak by ta látka měla být podobná, že v pátý třídě berou takovouhle násobilku a tak dále. Na těch středních školách samozřejmě ty školy mají mít právo nějak tu školu orientovat, směřovat, ale zase je tam státní maturita, která by měla ukázat, jestli studenti přeskočili tu základní laťku, ale tady je spíš problém, že české školství není důsledné. My po nikom nic nechceme, tak matika se zrušila od maturity, teď už se ani neznámkuje sloh a takhle to jde dál a dál a dál a najednou přestává mít tahle otázka smysl, protože tam nikdo nic nekontroluje, jestli mi rozumíte. Pak už se rozvolňuje cokoliv. V každém lidském konání je potřebná nějaká kontrola. Tady jsme v malém studiu, sleduje nás někdo, kouká se víc lidí, než před týdnem, tak musíte s tím brát nějakou zpětnou vazbu, jestli to někam vede, jestli jste něco utržili za nějakou reklamu a co s tím dělat. Když tohle vše bude jedno, že se to nesmí hodnotit, protože to je špatné, tak si tady můžete něco povídat, ale nikam to nevede, to samé je české školství,“ zakončil Klaus téma školství. Ke školství však ještě dodal, že byli vždy proti tomu, aby se školy kvůli koronaviru zavíraly.

Dále pověděl, že se mu líbí rozhovory v těchto malých studiích a kdyby byl znovu mladý, tak by to možná dělal také. Dřív totiž byla taková doba, že člověk musel být multimiliardář, aby si založil noviny. „Přijde mi to opravdu skvělý. Trošku se bojím, že jak to bude mít ten boom, jak to bude nějak pokračovat a přijdou soudruzi a začnou vám to regulovat, jako koho jste si zvali a jak to máte s tímhletím a co můžete vysílat…,“ obával se Klaus. „Myslíte si, že se tohle opravdu vrátí?“ ptal se Klouček. Prý o tom není sporu.

Dalším tématem byla ODS. „Opravdu byla Občanská demokratická strana založena u vás v kuchyni?“ ptal se moderátor. Šéf Trikolóry se pousmál. „Tak víceméně jako jo. Otec v roce 1990 získal největší počet hlasů ve volbách v tom kraji, stal se předsedou Občanského fóra, což byla zase ta strana, která sdružovala všechny ty protikomunistické elementy, no, a bylo jasný, že už to nemůže nějak dlouho vydržet, že ti lidi jsou někteří pravicoví, chtějí nízké daně, ať se lidi starají o sebe, někteří zase chtějí, ať se o ně stará stát, takže tam bylo těch socialistů a liberálních komunistů a všeho možného, takže to směřovalo k rozpadu, a když se otec stal předsedou toho Občanského fóra, tak to vyhřezlo, takže to bylo jasně vidět a padlo rozhodnutí založit stranu, už ne tak širokou, ale nějakou jednoznačně se profilující pro kapitalismus a to vím, že se skutečně u nás v kuchyni řešilo, ten název."

„Mně bylo dvacet jedna, já, jako studentík dvacetiletý, demonstroval na Národní třídě 17. listopadu, takže já jsem se vždycky nějak zajímal o svět okolo sebe, lehce nadstandardně oproti svým spolužákům, takže to jsem určitě sledoval, tak v tu dobu jsem dodělával výšku, ale sledoval jsem i jiný věci, holky, kámoše, pivo a že bych jenom ležel v tom, co bude založeno, tak to bych lhal, ale hodně jsem sportoval a tak, ale sledoval jsem to,“ uznal syn exprezidenta.

Volby v roce 2021 budou prý těžké a dle Klause půjde o obhajobu svobody, demokracie a kapitalismu. „Ta doba jde strašně doleva a covid tomu strašně napomohl a taková ta představa, že stát se má o všechny postarat, každému dát nějaké žebračenky nebo nějakou dotaci, a takhle, že ten svět funguje, to prostě není pravda a někdo musí hájit ty lidí, co tady pracují a živí stát, někoho zaměstnávají, do něčeho se pouští, to je prostě základ všeho, takže to asi bude jeden z těch hlavních témat,“ nastínil Klaus.

