Političtí vězni cítí ozvěny minulosti. Někteří lidé se bojí říci svůj názor. A je tu obrovský tlak z ciziny

Po proslovu miliardáře a matematika Karla Janečka při vyhlašování hudebních cen Český slavík 2021 se v médiích i na sociálních sítích strhla bouře. Televize NOVA, která výsledky ankety přenášela v přímém přenosu, se distancovala od Janečkova proslovu, v němž vybízel, aby rodiče nenechali očkovat své děti a aby se společnost nenechala vystrašit a spojila se. A nadační fond, který miliardář spoluzakládal, s ním rovněž ukončil spolupráci. Avšak jiní tvrdí, že jsme svědky omezování svobody slova.

„Janeček měl právo vyjádřit svůj názor a neshledávám na jeho názorech nic, co by odporovalo normalitě. Ano, tento pohled na situaci je legitimní a myslím, že vůbec nevadilo, že zazněl. Mám pocit, že spíše vadí, že zazněl takto veřejně,“ řekl redakci například bývalý disident, bývalý poslanec, diplomat a signatář Charty 77 Jaroslav Bašta. Právě jemu jako pamětníkovi a bojovníkovi proti minulému režimu reakce připomínají dobu před listopadem 1989.

„Samozřejmě v tomto případě je velice dobře vidět, jaký obrovský tlak z venku, nikoliv z České republiky, ale z Evropské unie a dalších je na tyto a další otázky, které souvisí s očkováním a s postupem, který je proti covidu. Vychází se z toho, že existuje jediný povolený názor a jediná povolená teorie, jak se to má dělat. Když se podíváme, co se děje, jedná se o návrat k totalitnímu myšlení, protože tehdy byl jediný povolený názor, a pokud někdo řekl něco jiného, tak dostal sankce. To je typická záležitost totalitního režimu před listopadem 1989,“ shrnul Bašta.

Tvrdá cenzura, která si s předlistopadovou nezadá

Postoj televize Nova, která tvrdí, že pořad pro ni zpracovala externí firma a že bude s právníky hledat cestu, zda „lze při dnešní mediální legislativě v budoucnu podobným excesům zabránit“, vidí jako zcela za hranicí. „Tento postup je zcela jednoznačně za hranicí. V tomto ohledu tady vládne nesmírně tvrdá cenzura, která si s tou předlistopadovou nezadá. V momentě, kdy se i médium musí veřejně distancovat od toho, co zaznělo při jeho vysílání, tak jsme se vrátili o 32 let zpět. Tendence vedou mimo jiné k tomu, aby se jediný povolený názor prosazoval silou a mocí, a ti, kdo nesouhlasí, se postupně stanou občany druhé kategorie. Jakmile na tohle přistoupíme, pak se nemůžeme bavit o tom, že žijeme v demokracii,“ varoval před dalším vývojem Jaroslav Bašta s tím, aby si lidé podobné věci nenechali líbit.

Na tom se shoduje s Ottou Černým, politickým vězněm minulého režimu a oceněným účastníkem tehdejšího třetího odboje. Známek o omezování svobody slova je podle něj hodně. „V podstatě je to cítit i ve vládní politice a tlaku, aby se veškerá vládní opatření týkala někoho, kdo se vymyká. Hlasy těch, kdo říkají něco jiného, aby se utlumily. I když není nařízena cenzura oficiální, tak provázanost jak médií, tak politiků směrem ven k Evropské unii je zcela jasná a prokazatelná. Řada politiků, které vidíme, je proamerická, proevropská a určitě nebudou prosazovat žádnou jinou politiku, než která souhlasí s jejich názory a jejich politickým směřováním. Tak či onak jsme se dočkali nějakého druhu cenzury už prostřednictvím Facebooku a médií,“ uvedl Otto Černý a připomněl termín autocenzura.

Autocenzura je zpět

„Říkalo se tomu autocenzura, kdy panoval oficiální dohled nad tiskem, ale nikoliv natvrdo. Tehdejší média se sama autocenzurovala. Oni věděli, kam až mohou zajít a kam už ne. Když by zašli dál, než bylo povoleno, co se smí, a co už ne. Dnes je to sice jiným způsobem a jiným směrem, ale výsledek je stejný,“ domnívá se bývalý odbojář. Přitom ale zůstává zdrženlivý, co se osoby Karla Janečka týká. „Když si člověk uvědomí jeho historii podnikání a politické angažovanosti... ale určitě má právo na svůj názor. Pokud ho vyslovil, věděl, co říká a věděl, jaká bouře se může strhnout. Osobně myslím, že se to dalo čekat – od mainstreamových médií se nedala čekat jiná reakce než distancování se od slov, která nekorespondují se současnou vládní politikou ohledně koronaviru,“ podotkl Otto Černý.

Také bývalá ministryně spravedlnosti a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová má výhrady k samotné osobě Janečka a ke zvolené příležitosti k takovému proslovu: „Mně připadá, že jde o zneužití kulturního večera, toho pořadu, nicméně vzhledem k tomu, že si ho pan Janeček vlastně zaplatil, tak to byl jeho večer a jeho akce,“ uvedla k proslovu. Avšak celkově sama vnímá, že někteří lidé se bojí vyjádřit názor a mají o svobodu slova obavy.

„V době, kdy neexistuje jen jediné masmédium, a máme obrovskou možnost najít prostor, abychom svůj názor řekli, tak se v České republice cenzury neobávám. Vidíme ale, že tento trend jde ze Západu a někteří by cenzuru dělali. Sama se veřejně projevuji a občas cítím nenávist od cizích kritiků, co mi okopávají kotníky, ale vždy dokážu veřejný prostor najít. Nemám pocit cenzury a ohrožení, i když jednotlivci, kterým vypnou blog, to tak mohou vnímat. Je třeba se tomu postavit a nebát se,“ sdělila Kovářová.

V dobré snaze zakazují jiným mluvit

Současně uvedla, že velké nebezpečí vidí v institucích a v neziskovkách, které tzv. bojují s dezinformacemi. „V dobré snaze bojovat zakazují jiným názorovým směrům mluvit. Ale pořád vidím, že je to spíše menšina, takové tendence jsou, ale nejde o většinu společnosti. Stále jsou lidé, kteří se tomu dokážou postavit a říkají svůj názor. Koneckonců ParlamentníListy.cz jsou také prostorem, kde zaznívají názory z jedné i z druhé strany, takže se cenzury nebojím. A jestliže je některý server nebo provozovatel tak ustrašený, že chce hlásat jediný správný názor, tak prosím, nechť tak činí,“ uvedla bývalá ministryně spravedlnosti. Přidala také svoji zkušenost po zveřejnění rozhovoru nebo článku v médiích. „Když se mnou vyjde rozhovor nebo článek, někteří lidé se mě ptají, kdo mě platí, pod čím vlekem jsem, a já se usmívám, protože jste mi nikdy nezměnili ani čárku a ani větu. Připadá mi to úsměvné. Ale ten, kdo nechce slyšet všechny názory, má tendenci splétat spiklenecké teorie o různých pozadích.“

Sama však prý velmi citlivě vnímá celou debatu kolem koronaviru, protože je zároveň prezidentkou Unie rodinných advokátů. „Musím přiznat, že v souvislosti s covidem vybublalo ve společnosti něco nemilého – tedy, že se lidé okopávají kvůli názorům, a to mě velmi mrzí. Diskuse je vedena špatným směrem; moc by se mi líbilo, kdyby se politické i společenské elity postavily proti zlobě,“ tvrdí Kovářová. A sama prý vidí, jak extrémní anonymní skupiny na sociálních sítích využívají anonymity k nenávisti, zatímco svým nejbližším či rodině by nic takového nepřiznali. „Mrzí mě to a do budoucna je to špatně. Pevně doufám, že všichni najdeme sílu, abychom s těmi, se kterými nesouhlasíme, vycházeli klidněji,“ dodala.

Hampl: Svoboda slova je omezena už pět let

Ač sociolog Petr Hampl s názorem a obsahem proslovu Karla Janečka nesouhlasí a sám nešetří kritikou vůči jeho osobě, podle něj mají i blázni právo na svobodu projevu. „Projev naprosto přesně odpovídal Karlu Janečkovi, jak ho známe. Extrémně povrchní a hloupá celebrita. S jeho názory nesouhlasím. Souhlasím s tím, že Slavík je hudební záležitost a nemá se při něm řešit politika. Zlatý slavík je o hudbě,“ začal Hampl. A pokračoval: „Janeček má právo to říkat, i blázni mají právo na svobodu projevu. Řekl bych, že žijeme v zemi, kde je už alespoň pět let svoboda slova velice omezena. Děje se to dlouhou dobu, takže nemám pocit, že by se to v posledním půlroce zhoršilo. Skoro bych řekl, že byly i horší časy. Celkově platí, že pokud řeknete něco, co se nelíbí, často může jít i o blbost, ani ne politický postoj, čeká vás blokace na sociální síti. Ostudným příkladem je odsouzení Waltera Krafta za špičkové eseje. Těch případů jsou desítky a znám to z vlastní zkušenosti. Svoboda slova je omezena,“ dodal Petr Hampl.

Ze Společnosti pro obranu svobody projevu se k tématu vyjádřil Vlastimil Veselý. „Na hranici cenzury se už dávno dostáváme, ale nemyslím, že právě toto je ten příklad. Soukromé médium v konkurenčním prostředí – na rozdíl od kvazii monopolních globálních platforem – má právo si nastavit pravidla, která zamezí pašování politických projevů do kulturních přenosů. Předávání Oscarů bývá dost odstrašující příklad. Rozhodnutí nadace je pro mě méně pochopitelné. Jako bychom všichni museli mít stejný názor na to, co se v těchto dnech děje. Odlišujme práci a osobní názory, a bude se nám žít lépe,“ řekl redakci Veselý.

