Polštář na posteli... Arenberger v pasti Nory Fridrichové. Nové důkazy

Čtvrtý šéf resortu zdravotnictví v posledním roce Petr Arenberger (za ANO) se dál topí v problémech. Tentokrát v problémech spojených s bytem na Praze 1, který získal před dvěma lety v privatizaci. Bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha sobě) mluví v této souvislosti o „brutálním privatizačním podvodu“, radní za Prahu 1 z TOP 09 Jan Votoček Arenbergera hájil. „Až to bude, tak to bude,“ odpověděl na otázku, zda a kdy bude věc řešit.

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger získal byt na Praze 1 poté, co úředníkům tvrdil, že v Praze a Středočeském kraji nevlastní žádnou jinou nemovitost a že v bytě na Praze 1 bude bydlet. Psal se tok 2019. Dnes je ale jasné, že tehdy vlastnil desítky nemovitostí a na Praze 1 se bydlet nechystal. Nora Fridrichová si v pořadu 168 hodin České televize na 4. ministra zdravotnictví v Babišově vládě za posledních 12 měsíců pořádně posvítila.

Anketa Je třeba v Česku víc zdanit nejbohatší? Ano 86% Ne 11% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1837 lidí

„Problémy ministra Petra Arenbergera, dějství druhé,“ uvedla Fridrichová reportáž nazvanou „ministr privatizér“. „Před dvěma lety zprivatizoval velký byt v centru Prahy. Přišel k němu za polovinu, možná i třetinu, tržní ceny,“ uvedla moderátorka k bytu o rozloze 245 metrů čtverečních za 11, 6 milionu korun. „Celou dobu privatizace tvrdil, že v bytě trvale bydlí. To je ale v rozporu s tím, co tvrdili sousedi a zjistili úředníci,“ dodala.

Arenberger už v té době vlastnil mimo jiné i bytovou vilu v pražských Kobylisech.

Teď ale Fridrichové a jejich kolegům sdělil, že vše proběhlo v pořádku. „Máte asi špatné informace, vše proběhlo podle předpisů.“ zdůraznil na kameru. „Je to moje trvalé bydliště, žiju tam 25 let,“ poznamenal ještě k bytu na Praze 1.

„Působí to tak, že pan Arenberger v tomto procesu sehrál roli v níž informoval způsobem, aby byl v tom procesu úspěšný,“ poznamenal advokát Ondřej Múka s tím, že radnice Prahy 1 by se měla zajímat o skutečný stav věci a pokud neplní Arenberger podmínky kupní smlouvy, to jest, že v bytě nebydlí, měla by radnice Prahy 1 požadovat vrácení bytu do svého majetku.

Realitní makléř Radek Šitera upozornil, že ministr získal byt poměrně levně. Za cenu přibližně 47 tisíc korun za metr čtverečních. Cena okolních bytů se přitom pohybovala v cenách od 80 do 100 tisíc za metr čtvereční.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA ANO 2011



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý příběh Arenbergerova bytu prý začal už v roce 1994.

„V roce 1994 jsme tady měli projekt, že jsme tady budovali byty s ordinací, protože jsme se právě snažili přitáhnout odborníky na území městské části a vázat je tady bytem,“ prozradil radní pro privatizaci na Praze 1 Jan Votoček (TOP 09).

Zdeňka Tomíčková, šéfka odboru majetku na Praze 1 v době, kdy se byt privatizoval, projevila pochybnosti, že Arenberger v městském bytě opravdu bydlí a o své poznatky se podělila i s tehdejšími radními. I s panem Votočkem.

„To prostě poznáte, jestli kartáčky v koupelně a polštář na pohovce znamená, jestli tam někdo bydlí, nebo nebydlí. To je přece k poznání. ... Jako že pan doktor je ženatý, má tuším 2 děti, takže tam nenasvědčovalo nic tomu, že by tam někdo bydlel,“ poznamenala.

Celý pořad naleznete zde

Radní Votoček od Tomíčkové věděl, jak se to s bytem na Praze 1 má.

„Věděl to ode mě, ano. Já jsem na těch privatizačních poradách několikrát upozorňovala, že ten byt neslouží k bydlení, neslouží prostě k tomu, aby tam někdo bydlel,“ dodala.

Podle jejího názoru získal Arenberger privatizační byt neprávem. „Myslím, že neprávem,“ uvedla doslova.

Votoček však Arenbergera hájil.

„Podívejte se, on tam bydlel. On je tam trvale hlášen, on je tam členem společenství vlastníků. Pokud jde o privatizaci před dvěma roky, tak tam žádný pravidla, který by byly vyslovený, neporušil,“ uvedl Jan Votoček. „Jistě to během 4 dnů utichne, mediální ohlas kolem Arenbergera umlkne. My to budeme řešit, ale ne takhle rychle. Až to bude, tak to bude,“ řekl Votoček.

Jenže podle obyvatel Kobylis žije ministr Arenberger dlouhá léta v již zmíněné vile a to asi tak 40 až 50 let.

„Oficiálně ne, ale bydlí tady. Je to jeho. Bydlí tady asi 40 - 50 let,“ poznamenal jeden ze sousedů.

A bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský z Prahy sobě hovoří v této souvislosti o „brutálním privatizačním podvodu".

„Tady se Praha 1 zbavila bytu, který mohl sloužit k bydlení někoho jiného. Zbavila se obrovského majetku. Ta škoda jsou určitě miliony, která tímto vznikla. Pokud by to bylo tak, jak nyní máme podezření, tak je to vlastně brutální privatizační podvod."

Psali jsme: „Tři roky držíte u moci velkokapitalistu, co za to dostanete?“ Vondra rýpal do Vostré. A bylo zle Zaorálek: MeSES! Taková volná skupina lidí. Říkali si názory a nikomu se nezodpovídali Vyhodit Arenbergera, tlačí prý na Babiše Zeman. Ministr přinesl tlustý šanon Předvolební divadlo. Demoblok se chce kvůli kampani prostřídat u sněmovního pultu. Okamura ale nešetří ani „Babišovy odborníky“ ve vládě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.