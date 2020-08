Pompeo žádal vyřadit Rusy z tendru na Dukovany. Babiš mu jasně vysvětlil, že to neudělá

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo při své krátké návštěvě České republiky akcentoval zejména otázku bezpečnosti a přímo odkazoval na bezpečnostní rizika spojená s aktivitami Ruska a Číny. Naznačil, že by měla být z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany vyřazena ruská firma Rosatom a že by se na budování 5G sítě neměla podílet čínská společnost Huawei. V obou případech ale premiér Andrej Babiš reagoval, že bude záležet na společném evropském postupu a na příští české vládě.

Pompeo na schůzce s premiérem Babišem navrhoval, aby v případě dostavby Dukovan upřednostnila Česká republika americkou firmu Westinghouse, což by podle Pompea byla pro zemi strategická investice. Zamítnout by se podle něj měly snahy ruského Rosatomu a čínského Gereral Nuclear Power. To ale Babiš odmítl s tím, že podle pravidel Evropské unie nemůže být z tendru nikdo vyškrtnut.

„Já jsem řekl, že postupujeme jako člen EU. Že i u ostatních podobných tendrů vznikala různá konsorcia a že z toho titulu, abychom dodrželi pravidla EU, nemůžeme eliminovat nikoho. Takže to jsem mu jasně vysvětlil a myslím, že to pochopil,“ řekl Babiš, jak informuje server Echo24.cz. „Samozřejmě víme, že Westinghouse vyvíjí nějaké modulární bloky nižších kapacit megawattů, což by bylo výborné, kdyby takové nové technologie byly. Pokud by taková jedinečná technologie byla, můžeme se o tom bavit. Ale v tuto chvíli to organizuje ČEZ, naše vláda to beztak nebude organizovat, připravujeme to pro vládu příští,“ dodal Babiš.

Pompeo také několikrát zopakoval varování před čínskou společností Huawei, která se měla podílet na budování 5G sítě, ale v souvislosti s údajnými bezpečnostními hrozbami ji velká část zemí v čele s USA z plánů vyškrtla. I v této otázce ale Babiš nevydal jasné stanovisko a odvolal se na společný postup v rámci EU. „My tento problém musíme řešit v rámci EU. Co se týče tendrů na 5G, nemáme v tomto směru ještě žádné rozhodnutí. Organizovali jsme konference, každý na to má nějaký názor. Někteří říkají, že Huawei nevadí, že jsou schopni zabránit tomu, aby tam byl nějaký vliv. Jiní říkají, že nejsou. I proto v září organizujeme konferenci, takže budeme diskusi o této věci ještě vést,“ uvedl Babiš.

Nezvyklé bylo vystoupení Pompea na půdě Senátu, kde přednesl předem připravený projev. Běžně zahraniční státníci vystupují v Poslanecké sněmovně nebo před celým parlamentem. Podle poslance Marka Bendy (ODS) za tím může být i fakt, že vláda Andreje Babiše se opírá o podporu komunistů a Pompeova řeč byla tvrdě protikomunistická.

„Teoreticky to tím být mohlo, že by nechtěli jít do konfrontace s tímto projevem před Poslaneckou sněmovnou. Nevím ale o tom, že by sněmovna byla oslovena. Rozhodně se neřešilo, že by měl před poslanci vystoupit. Prostě se takto rozhodl,“ řekl Benda, podle něhož také mohla hrát roli plánovaná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. „Myslím si, že to určitě bylo jisté vyjádření respektu k Miloši Vystrčilovi a k jeho cestě na Tchaj-wan a k tomuto příběhu, který Spojené státy extrémně zajímá. Z toho logicky vyplývá, že si vybral horní komoru,“ řekl Benda a připomněl, že Pompeo Vystrčila ve svém projevu ocenil.

