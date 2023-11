Poplach na Ostravsku. Oceláři se obávají krachu, Síkela slibuje řešení

Slibovaný horentní nárůst cen energií o desítky procent vylekal téměř všechny „kapitány“ českého průmyslu, a to zejména v resortu ocelářství. „Za všechny ocelářské firmy v republice, kterým v příštím roce hrozí pád, jsme zaslali dopisy vládě i na ministerstvo průmyslu a chceme společně najít nějaké schůdné řešení ohledně vysokých cen energií, které by v příštím roce velmi negativně poznamenali chod českého strojírenství,“ uvedl šéf odborového svazu KOVO Roman Jurčo. Ministerstvo průmyslu pak informovalo ParlamentníListy.cz, že v současné době prý hledá takové řešení, aby české firmy neztratily svoji konkurenceschopnost.

Velké obavy z navýšení cen energií v příštím roce mají v současné době snad všechny české průmyslové firmy potom, co Energetický regulační úřad vyhlásil zdražení zejména u elektrické energie o desítky procent. Vláda v první reakci jen utěšovala všechny spotřebitele, včetně domácností, nicméně žádné řešení zatím nenabídla na rozdíl od našich zahraničních sousedů. Například Němci už rozhodli, že nalijí do svého průmyslu kvůli vysokým cenám energií přibližně 300 miliard korun. Polsko a Slovensko zastropují ceny energií na úroveň z roku 2022, a to jsou všechny jmenované státy více zadlužené, než je dnes Česko. Naše vládní pětikoalice zatím jen krčí rameny, i když tuzemskému průmyslu hrozí ztráta konkurenceschopnosti vůči jejich oborovým rivalům ze zahraničí.

Asi největší strach nyní panuje u společností, které se zabývají výrobou oceli, protože ty mají energeticky nejnáročnější provozy. Ostravští oceláři ze společnosti Liberty s 6 tisíci zaměstnanci také i z tohoto důvodu už odstavili vysokou pec a čekají, jak se situace s energiemi nakonec vyvine.

„Situace určitě není dobrá, když hlavní výrobní provoz nejede tak, jak by měl. Současné problémy jsou způsobené především vysokými cenami energií u nás a také systémem drahých emisních povolenek, což naši výrobu hodně prodražuje,“ konstatoval odborář Petr Slanina z firmy Liberty Ostrava. Jelikož opětovné zprovoznění zastavené vysoké pece je finančně i technicky velmi náročnou záležitostí, obává se vedení Moravskoslezského kraje o existenci firmy a velkých sociálních problémů, kdyby došlo k hromadnému propouštění.

„S velkým znepokojením sleduji dění v ostravské huti Liberty Ostrava. Odstavení provozu poslední vysoké pece totiž může mít významné dopady na životy zaměstnanců této společnosti, ale i firem na Liberty navázaných. Ztráta pracovních míst pro stovky, ne-li tisícovky lidí by ovlivnila ekonomickou i sociální situaci v našem kraji,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Oceláři apelují na vládu, ať s energiemi něco udělá

Nespokojenost vládne ale i v těch ocelářských společnostech, které zatím existenční, ekonomické problémy ještě nepociťují. To nám potvrdila i Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí dalšího ocelářského gigantu – Třineckých železáren.

„Vysoké ceny energií mají dramatický dopad na naši konkurenceschopnost. Ceny energií jsou u nás oproti evropské konkurenci vyšší, což přináší značně nesourodé podmínky pro podnikání. Mimořádně negativní je dopad růstu regulované části ceny elektřiny a znovuzavedení poplatku za obnovitelné zdroje. Hutní segment patří k nejvíce zasaženým průmyslovým oborům energetickou krizí, jejíž následky přetrvávají a promítají se do byznysu i v letošním roce,“ informovala mluvčí Jirásková.

Šéf sekce českých ocelářů Daniel Urban slova zástupců Třineckých oceláren jen potvrdil, když uvedl, že situace na trhu s ocelí v Evropské unii (EU) je obecně velmi složitá kvůli drahým energiím, poklesu poptávky a vysokému podílu dovážené oceli z třetích zemí mimo EU.

Na rozdíl od pětikoaliční vlády si s možným úpadkem českého ocelářství dělají velké starosti zejména odboráři, protože ztráta konkurenceschopnosti by mohla způsobit masivní propouštění desetitisíců zaměstnanců.

„Za všechny ocelářské firmy v republice, kterým v příštím roce hrozí pád, jsme zaslali dopisy vládě i na ministerstvo průmyslu a chceme se setkat především s ministrem Síkelou a najít nějaké schůdné řešení ohledně vysokých cen energií, které by v příštím roce velmi negativně poznamenaly chod českého strojírenství. Zatím, pokud vím, proběhlo jen jednání mezi zástupci vlády a zaměstnavateli, ale bez konkrétních výsledků,“ prohlásil Roman Durčo, šéf celostátního odborového svazu KOVO.

Na Ostravsku panují velké obavy, hejtman svolal tripartitu

Výměna informací o aktuální složité situaci ve společnostech Liberty Ostrava, ale i v dalších průmyslových podnicích, jaká je tam vlastně pozice zaměstnanců, a jaké jsou plány managementů těchto firem do budoucna – to byla témata mimořádného jednání předsednictva Tripartity Moravskoslezského kraje. O její svolání požádal v současném krizovém stavu moravskoslezský hejtman Jan Krkoška, který to konkrétně vysvětlil slovy:

„Máme obavy o naše lidi ve společnosti Liberty Ostrava a také v jiných firmách, protože tam nyní panuje nejistota. Je nutné, aby všichni věděli o restrukturalizačních plánech managementu a také, aby jednání o nové kolektivní smlouvě, která už začala, skončila seriózní dohodou.“

Dále pak hejtman upřesnil, že podle vyjádření výkonného ředitele Liberty Ostrava Pavla Šedivého zůstane vysoká pec číslo 3, kterou huť dočasně odstavila před více než dvěma týdny, v takzvaném teplém útlumu, dokud podnik nenastaví nový strategický plán.

„Byl jsem ubezpečen o tom, že vedení podniku nehodlá propouštět, zaměstnanci dostávají a budou dostávat mzdu, takže nezůstanou bez peněz. A také, že začala jednání o kolektivní smlouvě, která jim dává ochranu v případě negativního vývoje ve firmě,“ uvedl dále moravskoslezský hejtman.

Na jednání předsednictva krajské tripartity se hovořilo také o předpokládaném nárůstu cen energií i distribučních poplatků, které ztíží fungování velkých podniků v Moravskoslezském kraji.

Podle vyjádření šéfa odborového svazu KOVO Romana Ďurča, by příští roky znamenaly o 650 milionů korun vyšší náklady pro Třinecké železárny, 600milionový nárůst pro provozy Liberty a až 100 milionů korun výdajů navíc pro Vítkovice Steel. Za této velmi vážné situace byl hejtman Krkoška předsednictvem krajské tripartity pověřen apelovat na premiéra a především na ministry financí, průmyslu, ale i další, aby se složitou situací, ve které se ocelářství a další průmyslové podniky nacházejí, začalo intenzivně zabývat.

„A hlavně chceme, aby vláda pomohla tuto nelehkou situaci řešit, protože ceny energií zasáhnou úplně všechny,“ uzavřel diskusi k současné nepříznivé situaci v průmyslu hejtman Krkoška, který se zavázal, že v dopise seznámí členy vlády se závěry jednání krajské tripartity a pozve je i na návštěvu do Moravskoslezského kraje.

Ministerstvo průmyslu: Zachováme konkurenceschopnost našich firem

Zřejmě masivní tlak, který na vládu vyvinuli zástupci různých podnikatelských svazů a především odborářů zafungoval a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní hledá vhodné řešení, aby český průmysl nepadl v příštím roce na úplné dno. Alespoň tak o tom informovali ParlamentíListy.cz zástupci MPO.

„V roce 2023 dosáhly výdaje státního rozpočtu na pomoc s vysokými cenami energií výše až 110 miliard korun. Jedná se o zastropování cen energií, také o dotaci na regulovanou složku cen energií, a o odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Firem postižených nárůstem cen energií se týkal navíc ještě speciální dotační program. V rámci něj jsme proplatili 933 žádostí ve výši 5,4 miliardy korun. Výše vládní pomoci na příští rok se odvíjí od rozhodnutí vlády. S představiteli českých firem o opatřeních na podporu průmyslu jednáme průběžně. Aktuálně analyzujeme německý návrh z hlediska dopadů na český průmysl a následně na vládní úrovni spolu se zástupci firem rozhodneme o dalším postupu tak, abychom zachovali konkurenceschopnost tuzemských společností,“ vysvětlila nynější postup MPO Petra Milcová z odboru komunikace na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze.





