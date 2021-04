Poprava Petra Fialy! Václav Klaus promluvil. Je to strašlivé. A Němcová? „Její názory mě děsí.“

Občanská demokratická strana 20. března oslaví 30. výročí od svého vzniku. Podle jejího zakladatele Václava Klause se však v čase velmi změnila. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes se opřel do jejího současného předsedy Petra Fialy, který podle jeho slov neumí dělat politiku a jeho zvolení do funkce předsedy se straně velmi vymstilo. Kritikou nešetří ani na adresu senátorky Miroslavy Němcové, jejíž názory jej přímo „šokují“.

reklama

Zvolení Petra Fialy v lednu 2014 do čela ODS se podle Klause straně vymstilo. „Udělat předsedou někoho, kdo ani nebyl členem té politické strany, konec světa. Myslím, že se to ODS strašlivě vymstilo. Nešťastné důsledky mechanismu této volby vidíme dodnes,“ uvedl, že člověk by si měl nejdříve stranickou politikou projít.

Fialovo předsedování ukázalo, že politiku dělat prý neumí. „Petr Fiala se stranické politiky vůbec nedotkl. Důsledkem je tragický výsledek současnosti. On tu politiku prostě dělat neumí. Někdo holt umí být profesorem, vedoucím katedry politologie, děkanem fakulty a rektorem univerzity. To jsou strašlivé hodnoty. Ale předseda politické strany je trošku něco jiného. No, a teď to naráží. Pro mě strašlivě,“ dodává exprezident, že dnes se od ODS cítí velmi daleko.

Jako nešťastný vidí i vznik koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Pro mě je to nepochopitelný pokus vytvářet další neprůhledný nezřetelný konglomerát několika politických stran. Tudy cesta nevede. Cesta vede jasně definovanými politickými stranami. Spojovat se s lidovci přece není vůbec možné, protože není jasné, s čím se vůbec spojuji. To vůbec nejde,“ uvedl Klaus.

Fotogalerie: - Národní očkovací centrum

Obzvlášť tragicky se to vyjevuje v dnešní době covidové. I když se zdá, že se svět stává postideologický a postpolitický, není to pravda. „ODS to pod Fialou neví. Českou pravici vedou definitivně do záhuby,“ obává se někdejší zakladatel ODS. Fialovy šance na to, stát se premiérem, nechtěl raději komentovat. „To bych zle komentoval,“ dodal stručně.

Současný předseda ODS není ale jediný, jehož politika Klause děsí. Obavy v něm vzbuzuje například i senátorka Miroslava Němcová. „Co se týče Mirky Němcové, tak strašně se děsím jejích názorů a jsem jimi šokován, že ji ani nechci nijak komentovat,“ zhrozil se.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Blíží se podzimní termín voleb do Poslanecké sněmovny. Může se stát, že po nich ODS vstoupí do koalice s Piráty. Co by to pro Klause znamenalo? „Považuji Piráty za extrémní levici, která žije pokusem regulovat. Což je totálně antipravicový pohled. Piráti jen volají po e-governmentu. To jim přijde v pořádku. Pravice se, co svět světem stojí, snaží government minimalizovat. Piráti ho chtějí jen digitalizovat. To je cesta do Číny otevřená,“ zmínil exprezident, co zřejmě bohužel voliči dostatečně nevědí.

„Jestli dneska vzniká varianta Babiš versus Bartoš, tak mně víc a víc lidí píše dopisy ve smyslu: No, tak v tomto kontextu je lepší Babiš než Bartoš. Uvědomuji si to tak, že to řada lidí prokoukla a začíná si hrůzu toho rozhodnutí uvědomovat,“ doplnil.

Psali jsme: Václav Klaus: Starý pes špatně štěká?

Klaus: Je tu tyranie. Nedivím se těm, co chodí na náplavku. Papaláš Blatný

Pokus o pravicovou politiku učinil jeho syn Václav; nedávno to zničehonic zabalil. Podle Klause st. se tak stalo kvůli tlakům, kterých na něj bylo v poslední době z různých stran více a více. „Myslím, že syna strašně trápilo, že se preference zastavily na dvou a půl až třech procentech. A nenacházela se žádná metoda, jak s tím jít dopředu. Přiznám se, že i lidé jako já měli pocit, že to tam nalezlo nějaké své maximum,“ zmínil, že i proto sám volal po hledání spojení všech, kteří totálně protestují proti covidové tyranii, která se tu dnes vede.

V poslední době se Klaus starší do politického dění výrazně vrátil. Je to příprava na další volbu prezidenta? „To teď není tématem. Jestli je někdo nespokojen s mými siláčtějšími výroky do tolikátého a tolikátého data a daleko měkčími a opatrnějšími výroky poté, důvod je jediný: odchod mého syna z politiky. To je dostatečný důvod, abych změnil postoj. Pro mě je to důvod dostatečně výkladový,“ uzavřel Václav Klaus starší.

Psali jsme: Václav Klaus: Buď Babiš, anebo neomarxističtí piráti Babiš vede, ale Piráti rostou. Okamura taky. Nový průzkum Klaus chce synovi rozmlouvat odchod z politiky. Byla by to velká ztráta Vrací se prezident Klaus? Směřuje do stranické politiky, věští politolog po rošádě v Trikolóře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.