Poprava či zatčení Babiše. Schůze vlády: Pukaly nervy. Vážně a jako nikdy

reklama

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 474 lidí

Vláda dlouho jednala, ale nedojednala. Dohodnut byl pouze zákaz cestování, s výjimkou pro neodkladné cesty, do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzánie, Zambie a Zimbabwe. To má zabránit v šíření agresivnějších mutací. A také pravidla pro testování ve firmách. Ovšem o tom, jaká opatření budou přijata pro Českou republiku, vláda nerozhodla a bude o tom jednat znovu ve čtvrtek.

Z jednání byl velice frustrovaný šéf odborářů Josef Středula. "Dlouho jsem stál stranou štvanice na vládu. Z dnešního jednání s premiérem jsem ale slušně řečeno rozladěný. Chtěl jsme znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit," uvedl na Twitteru a dodal, že se musel projít ven.

Dlouho jsem stál stranou štvanice na vládu. Z dnešního jednání s premiérem jsem ale slušně řečeno rozladěný. Chtěl jsme znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit. Musel jsem se jít projít ven... — Josef Stredula (@JStredula) February 24, 2021

Psali jsme: Zatímco Babiš jedná: Přiletěla z boku. Středula odkryl karty, Hřib se přidal

Své myšlenky pak rozvinul v rozhovoru pro Novinky.cz. Prozradil, že Babiš instruoval své ministry, aby se k možnostem, které jsou na stole, nevyjadřovali. "Sešli se tam jak zástupci zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Premiérovo chování nepovažuji za standardní. Slyšel jsem již i to vysvětlení, že je to proto, aby se tyto informace nedostaly na veřejnost. Ale myslím, že to není to, co v danou chvíli potřebujeme. Komunikace vlády by měla být velmi otevřená, ale bohužel tomu tak není. Obávám se, že se budeme věci opět dozvídat takto ad hoc s maximálně několikadenním předstihem," uvedl a dodal, že se obává dalšího zhoršení situace.

Fotogalerie: - Na záchytce

Ovšem v mezičase na sociálních sítích vzrůstá napětí a množí se návrhy na čím dál extrémnější řešení. S jedním takovým přišel publicista Jan Jetmar, který se chce inspirovat Čínou a "vypnout jako ve Wuchanu". Jak by to mělo vypadat? "Zákaz vycházení, všichni doma, na nákup jeden člověk jednou za dva dny v určený čas max 2 hodiny. Na každém rohu policajt nebo armáda. Kdo vytáhne paty na ulici, okamžitě pokuta 20 tisíc a eskorta v poutech domů. Venčit zvířata maximálně 3x denně 5 minut max 100 m od domu. Do obchodu povinné respiratory FFP3. Za 14 dní začínáme rozvolňovat," navrhl. "Ekonomiku je nezbytné vypnout až na strategická odvětví a některé služby typu zásilkový dovoz zboží. Větší škody než tisíce mrtvol neexistují," doplnil.

V návrzích však pokračoval. "Babiš je tak neschopný lídr, že už je zralý na popravčí četu. Je výjimečný stav, měl by jít před vojenský soud a zodpovídat se ze smrti 20 tisíc lidí," tvrdil Jetmar.

Na podobnou notu hrál ekonomický novinář Miroslav Motejlek. "Předseda vlády by měl být zatčen a internován. Důvod? Je to blázen, duševně nemocný/vyšinutý člověk, neschopný vykonávat cokoli," mínil.

Přidal se, i když v jiné záležitosti, sportovní novinář Pavel Skramlík. "Budu zlý, ale určitě mě nerozesmutní zpráva, když si ministr zdravotnictví Jan Blatný zvrtne kotník na chodníku ve vzdálenosti 10 km od nějakého fotbalového stadionu a přijde na vládu s gypsem," přiznal.

Podle něj Blatný uboze povýšil kulturu nad sport a slíbil, ale nakonec nepodpořil iniciativu Slavie. "Která byla schopna splnit prakticky jakékoliv podmínky, aby lidé mohli do hlediště na fotbal," doplnil.

Před zpřísňováním varoval bývalý europoslanec za Svobodné Jiří Payne. "Vláda zpřísní sankce! I kdyby do lidí střílela, nepomůže to. Musela by mít morální kredit, aby ji někdo poslouchal. A mít jakoukoli jinou vládu, uzdravili bychom se rychleji. Stres poškozuje imunitní systém, stres vyvolává tato váda," řekl.

S odhadem, co se bude dít dál, přišel novinář a bývalý tiskový mluvčí ČSSD Tomáš Sazima: "Pakliže se bude hledat nový premiér, což se po dnešním krachu jednání s opozicí nedá zcela vyloučit, řekl bych, že sněmovna bude hledat nadstranického schopného manažera, ale pro obnovení důvěry lidí bude potřebovat i neokoukaného a charismatického politika. Velká šance pro Josefa Středulu. Můj tip."

Psali jsme: Vláda bude dál jednat o zpřísnění koronavirových opatření Hejtman Netolický: Na dobrovolnou pomoc mediků či praktických lékařů nemůžeme dlouhodobě spoléhat Kabinet požádá Sněmovnu o nouzový stav do konce března. Podnikatelé, zpozorněte Senátor Kantor: Pan premiér svým sebestředným chováním ohrozil deset milionů obyvatel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.