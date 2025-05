Pořad měl být o vědě. Ale došlo na Trumpa a host se neudržel

Pořad ČT Hyde Park Civilizace hostil dánského chemika a nositele Nobelovy ceny za chemii Mortena Meldala. S moderátorem Danielem Stachem nemluvil pouze o chemii a vědě vůbec, zabrousil i na širší společenská a politická témata. Pověděl také, co si myslí o prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

„Řeknu vám to naprosto upřímně. Já si myslím, že je to úplný hlupák. Ničí způsob, jak probíhají interakce v tomto světě, mezi společnostmi, jak plánujeme, jak zajišťujeme, aby věci fungovaly a mohly fungovat i v budoucnu. A tohle dělá proto, aby Američanům zajistil peníze, nebo alespoň si to myslí. Já myslím, že on to ani reálně nedělá. Myslí si, že šetří peníze tím, že ničí velmi důležité aliance a velmi důležité vztahy po celém světě,“ domnívá se Morten Meldal, nositel Nobelovy ceny za chemii. Zamyslel se také nad tím, jaké budou důsledky Trumpových kroků. „Důsledky budou velmi zásadní. Naštěstí v polovině mandátu jsou volby. A já doufám, že do té doby americkou demokracii nezničí. Ale je na dobré cestě, aby americkou ji zničil,“ obává se přední vědec.

Myslí si, že šetří, a chová se jako král

Moderátor Stach se pak zeptal, jaké nastanou důsledky pro vědu, která je mezinárodní. „Už teď má velký vliv na vědu, na americkou vědu. Všude se v akademické sféře škrtá. Lidé jsou vyhazováni z práce. Nalevo, napravo. Nikdo nepřemýšlí nad tím, jaké by to mohlo mít následky. Dávat dohromady vědecké týmy, to trvá velmi dlouho. Ale rozbijete je za pár dní,“ upozorňuje Meldal.

„Vnímáte některé kroky Donalda Trumpa jako cenzuru?“ zeptal se moderátor Stach. „Ano, samozřejmě,“ odpověděl vědec. „Zaměstnává lidi, kteří jsou mu věrní. Chová se jako král. To je pro Američany velmi neobvyklé,“ zdůraznil Meldal a zamyslel se nad vlivem Elona Muska na vědu. „Pouze vydělává peníze. Nic jiného ho nezajímá. To není dobrá situace. Takový člověk nemá co dělat ve vládě Spojených států. Je mi z toho velmi smutno. Tohle bude mít zásadní dopady na naše děti. A to není dobré,“ řekl nobelista.

Lidé nemohou mluvit do toho, co se děje

Vyjádřil se i ke stavu demokracie. „Aktuálně jsme na tom velmi špatně po celém světě. Nemáme demokracii ve většině zemí světa, což znamená, že lidé – veřejnost – vůbec nemohou mluvit do toho, co se děje politicky na mnoha místech světa. A to je použito proti nim ze strany malé skupinky lidí. Není to dobré, protože to jde proti všem iniciativám dlouhodobě měnit situaci ohledně globálního oteplování a znečištění. Všechny ty různé aspekty naší ekologické krize, které vyřešit trvá dlouho, to se za této situace vyřešit nedá. Zhoršuje se to a my nemáme řešení,“ posteskl si vědec.

