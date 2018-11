Porno. Odkouříno. Silné ohlasy na zvolení Jaroslava Kubery šéfem Senátu

Novopečený předseda Senátu Jaroslav Kubera ani pořádně nestačil dosednout na předsednickou židli a už je tu nářek na sociálních sítích. Redaktor Českého Rozhlasu Michal Zlatkovský spolu se Silvií Lauder si stěžují na Kuberovy výroky o sexuálním obtěžování a znásilnění. Petr Bittner tvrdí, že Kubera měl jít do důchodu, a ne usednout v čele Senátu. A se svou troškou do mlýna přišla i aktivistka a novinářka Saša Uhlová...

„Jaroslav Kubera předsedou Senátu!“ hořekuje redaktor Českého rozhlasu Zlatkovský na Facebooku. A vyzývá: „Připomeňme si například jeho slova z projednávání zákona proti sexuálnímu obtěžování.“ Kubera tehdy prý pravil: „Nemohu v žádném případě podpořit naši paternalistickou ochranu a touhy neukojených feministek, kterým harasment nikdy nehrozí. To je na tom velmi pikantní a zvláštní. Nemohu je jmenovat, protože bych se dopustil toho, čeho se dopustit nechci, ale můžete si je na internetu prohlédnout – ty aktérky, které jsou v těchto směrech aktivní, těm se opravdu nemůže nic stát, nikdo je nikdy obtěžovat nebude. Nevím, proč bych to měl podporovat. Naopak, našich milých a krásných se to týká, a to, co dělám dosud, budu dělat pořád, tím spíš ke svému věku, že mi už nic jiného nezbývá.“

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 8193 lidí

Další, kdo Kuberův úspěch neoslavuje, je redaktorka Respektu Silvie Lauder. „Popírač vážného násilí páchaného na ženách (a šiřitel dezinformací) Jaroslav Kubera byl právě zvolen předsedou horní komory Parlamentu. Gratulujeme,“ píše o Kuberovi, který vystřídal ve funkci Milana Štěcha (za ČSSD).

„A co se zvolení týká, čím dál víc mám pocit, že bych z toho blázince chtěla vystoupit,“ prohlásila.

Pavel Šanda dodal: „Taky bych řekl, že to je člověk, co praktikoval okamurismus ještě před tím, než se zjevil Tomio.“

Petr Bittner z deníku Referendum přidává pro změnu svou zkušenost s Jaroslavem Kuberou: „Před dvěma lety jsem se několik minut bavil v hospodě s Jaroslavem Kuberou. Byl mi sympatický, takový drobný, energický stařík kodetovského typu, na kterém je vidět, že má horkou krev a leccos odkouříno. Přišlo mi, že už moc neudrží myšlenku, jediné smysluplné věty byly spíš naučené bonmoty. A jeho horká hlava způsobuje, že během vteřiny sklouzne od bonmotu do úplně nesmyslného blábolení. Říkal jsem si tehdy, že už má vlastně tu politickou kariéru za sebou a že to není typ, který by mohl hrát roli moudrého staršího jako jiní v jeho věku – Eliška Wagnerová, Pavel Rychetský, ale i mnozí na pravici. Čili bylo patrné, že by to měl brzo zabalit a jít si odpočinout, však toho odpracoval hodně, v Teplicích i v Parlamentu, korupčník to nebyl, čeká ho pohodový důchod. Jenže uplynou dva roky a Kubera sedí v druhé nejvyšší ústavní funkci.“

Irena Koutská pak ještě jeho příspěvek okomentovala, že zvolení Kubery je selháním těch okolo něho. „Souhlas, tím spíš, když jeho protikandidát byl pro tu funkci ideální,“ zastal se ve své odpovědi Bittner Václava Hampla.

A Vladimír Udženija Tupáček šel ještě dál. „Zeman v modrém,“ prohlašuje o Kuberovi. „Hlásá samý sračky, ale lidi si kupuje křupanskými vtípky a své Tepličany pozoruhodnými socialistickými nápady, které on pokládá za pravicové (svoz odpadu zdarma – srovnej s MHD zdarma),“ popisuje nového předsedu Senátu.

autor: kas