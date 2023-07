Poslanci projednají zvýšení rodičovské. Jen to nebude hned

reklama

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ČTK řekl, že na stejném zasedání by poslanci měli probrat také novelu, podle které by stát mohl náhradní výživné dětem neplatičů místo dvou let vyplácet až čtyři roky. Mimořádnou schůzi Sněmovny lze svolat nejdříve deset dnů před daným termínem, vysvětlil, proč ji vládní koalice zatím pouze plánuje.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koalice se dohodla na navýšení rodičovské od ledna o 50 000 na 350 000 korun pro nově narozené děti. Upravit to má novela o státní sociální podpoře. Už dříve Jurečka uvedl, že by se po otevření novely ve Sněmovně mohla zkrátit také lhůta mezi úvodním a dalším kolem projednávání zákona na 30 dnů.

Koalice o úpravě rodičovské jednala od loňska. Piráti prosazovali v minulém roce navýšení o 75 000 korun a pravidelnou valorizaci, opoziční ANO navrhovalo přidat 100 000 korun. Rozpočet je v deficitu. Před nedávnem se vládní strany dohodly na tom, že by o 50 000 korun vyšší částku měli pobírat rodiče potomků, kteří se narodí od příštího roku. Pro ostatní rodiny s malými dětmi se jednalo o nižší částce, shoda nebyla. Podle Jurečky nynější návrh bere v potaz možnosti a stav rozpočtu. Připustil, že o případném zvednutí částky pro nynější příjemce se může ještě ve Sněmovně debatovat.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o 80 000 korun na 300 000 korun. Rodiče mohou teď sumu čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku. Nově by se celá částka musela vyčerpat do tří let, doma by ale bylo možné zůstat do potomkových čtyř let.

Loni se na rodičovské vyplatilo 33 miliard korun, v roce 2019 před navýšením při vyšším počtu dětí 24,5 miliardy korun. Podle podkladů k navrhované novele by příští rok výdaje měly vzrůst 0,4 miliardy korun, v roce 2025 o 2,2 miliardy, v roce 2026 o čtyři miliardy korun a další roky pak o 5,5 miliardy korun. Národní ekonomická rada vlády (NERV) loni doporučovala ke zmírnění zadlužování zkrácení rodičovské. Navrhovala posílení školek. Premiér Petr Fiala (ODS) před nedávnem novinářům řekl, že vláda se zajištěním služeb pro děti počítá.

Psali jsme: Od listopadu čeká na dávky, žije u rodičů. Podle ministerstva systém funguje Richterová (Piráti): Prosadili jsme navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun Vztyčený prostředníček... Stanjura místo hájení balíčku vyrazil za zábavou. Dusno už i v koalici „Mlčte a šoupejte nohama!“ Jurečka okřikl Juchelku před kamerami. Marně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama