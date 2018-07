Pospíšil má problém s Kalouskem a Schwarzenbergem. Prý za to mohou PL, stěžoval si v ČT

Výzvy Itálie k jednání o dobrovolném přijímání uprchlíků stále sílí. Česká vláda v čele s premiérem to odmítá. „Český premiér by měl s italským premiérem jednat a jet za ním, nabídnout mu pomoct, ale rozhodně nedávat bianko šek, že někoho přijmeme,“ uvedl ve čtvrtečním pořadu Interview na ČT24 Jiří Pospíšil, předseda TOP 09, který za svá slova sklidil kritiku od Miroslava Kalouska i Karla Schwarzenberga.

Italský premiér Conte požádal českého premiéra Babiše, abychom dobrovolně přijali nějakou část urpchlíků. Na to konto Pospíšil reagoval s tím, že by bylo rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci. Během jednoho dne tak Pospíšil za svůj postoj schytal kritiku například od Miroslava Kalouska i Karla Schwerzenberga.

Sám ale říká, že jeho slova do zcela jiného kontextu převedly především ParlamentníListy.cz. „Já jsem nijak Babiše v jeho postoji v této věci přece nepochválil. To, že ParlamentníListy.cz z mého výroku udělaly úplně jiný výrok a daly tomu jiný kontext, je opravdu něco jiného,“ rozčiloval se v úvodu Pospíšil.

Vystoupení Jiřího Pospíšila, na které se odkazuje: Šéf TOP 09 Pospíšil se zastal Babiše ve věci přijímání uprchlíků. Opravdu

Podle svého názoru se k migrační krizi vyjadřuje konzistentně. „Pusťte si jakýkoli můj výrok a vždy říkám, že odmítám povinné přerozdělování uprchlíků, kteří nechtějí do České republiky jít na základě kvót,“ připomněl s tím, že přesně takto také vždy hlasuje na půdě Evropského parlamentu. „Ten, kdo se mnou nesouhlasí, na to má plné právo. Na druhé straně dodávám, že lidé, kteří by chtěli v České republice o azyl požádat a splnili by podmínky České republiky, tedy tzv. azylové řízení, ti sem pak jít mají a toto správní řízení podstoupit,“ řekl a dodal, že samozřejmě pokud podmínky a zákony splní, ať u nás azyl dostanou.

„Jsou-li v tuto chvíli v Itálii na palubě lidé, kteří by skutečně měli zájem jít do České republiky a požádat o azyl a podrobit se zmíněnému správnímu řízení, tak takovým bychom měli být určitě otevření, ale bavíme se o lidech, o kterých nevíme, zda jsou to lidé z válečných zón, nebo ekonomičtí migranti, u kterých mám velmi problém, abychom v dnešní době přijímali,“ upřesnil předseda TOP 09.

Politickou výzvu italského premiéra Pospíšil při pohledu na situaci v Itálii do určité míry chápe jako reakci na italské voliče. „Ať český premiér jedná s italským premiérem, ať mu nabídne pomoc, a jsou-li tam lidé, u kterých je důvodné podezření, že jsou z válečných zón, a měli by tedy právo na azyl a chtějí ho u nás mít, ať k nám jdou a podstoupí azylové řízení,“ zopakoval Pospíšil.

„Určitě bychom v reakci na italskou výzvu nyní měli s italským premiérem o věci komunikovat, ale neměli bychom dávat bianko šek, že někoho přijmeme, když zkrátka nevíme, o koho jde,“ vysvětloval znovu Pospíšil a doplnil, že je to zkrátka pouze o výrazném rozlišování azylantů na lidi, kteří pocházejí z valečných zón, a ekonomické migranty.

„Podívejte se na analýzy zpracované Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Ty kvóty vůbec nefungují, a když někoho přemístíte někam proti jeho vůli, ti lidé stejně automaticky odcházejí do míst, kde mají svou rodinu,“ uzavřel s tím, že celé je to pouze divadlo pro voliče v Itálii. Problém celé Evropy prý je, že pořád řešíme kvóty a těch lidí se vůbec nikdo neptá, kam chtějí a kde chtějí požádat o azyl, upozorňoval šéf TOP 09. „Lidé jsou tam pak jako balíky uměle transportovaní, a to zkrátka nefunguje,“ uzavřel.

