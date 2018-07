Poteče krev? Vtrhnou odpůrci Babiše do Sněmovny? Padla zlá slova, vlastně ještě horší

„Byl by to boj a rozhodně nic hezkého.“ To ne, žádné násilí! Ani evidentní političtí odpůrci nové Babišovy vlády by nepodpořili ráznější přístup protestujících, kteří už tak sypali na premiéra odpadky přímo ve dveřích Poslanecké sněmovny. V reakci na slova bývalého důstojníka BIS a politického vězně Vladimíra Hučína o tom, že s ohledem na nebezpečí zvolených struktur je „někdy lepší rázně zaprotestovat, než čekat, až to všechno špatně dopadne“, a to „i za cenu, že dojde k porušení zákona“, padlo jasné: „Ne.“ Nakonec stejně je otázka, kolik ministrů si po všech aférách udrží židli. „Zda to nebude jako v Superstar, kdy každý týden někdo vypadne.“

I když vláda Andreje Babiše maká už s důvěrou, odpůrci evidentně zbraně nesložili. Pro někoho „třetí odboj vlastně neskončil“. Zatím se bavíme o transparentech, křiku, pískání, zmuchlaných papírech či o jedné plastové láhvi, která mířila na premiéra. Zatímco část veřejnosti už tyto projevy nesouhlasu v době klíčového hlasování o důvěře považuje za minimálně přes čáru, jiní by zřejmě zašli dál. Bývalý důstojník BIS a politický vězeň Vladimír Hučín se domnívá, že protesty proti vládě mohly být razantnější. „Kdyby tam byl ještě větší dav, dokázal bych si představit, že by pronikl do Poslanecké sněmovny a zabránil tomu jednání. I za cenu, že by tam došlo k určitým formám násilí,“ uvedl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Podle jeho slov se ti, kdo mají zkušenosti s lidmi, jako jsou Babiš či Zeman, cítí ohroženi. Vláda je pro něj naprosto „nestravitelná“ jak kvůli osobnosti Andreje Babiše, tak podpoře komunistů. Na možná rizika, která z nového kabinetu plynou, Vladimír Hučín zásadně upozorňuje už dlouhodobě. „Znám nebezpečí těchto struktur, takže je podle mě lepší někdy rázně zaprotestovat, než čekat, až to všechno špatně dopadne. I za cenu, že dojde k porušení zákona,“ uvedl také v už zmiňovaném rozhovoru Hučín.

Máme pokleslou kulturu, ale násilí? „Byl by to boj a rozhodně nic hezkého.“

A co by následovalo, kdyby dav do Sněmovny opravdu vtrhl? „Já si to nedokážu představit a doufám, že se to nikdy nestane. Od toho máme volby. Jakékoli násilí na jednotlivci mně vadí. Dostali bychom se do úplně jiných rozměrů než v rámci nějaké kultury, kterou tady snad ještě máme. I když vnímám, že je poslední dobou velmi pokleslá,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz někdejší poslanec ČSSD a bývalý policista Stanislav Huml. Kdyby se incident vyhrotil, vše by jistě nabralo rychlý spád. „Musela by tam zásahová jednotka. Byl by to boj a rozhodně nic hezkého,“ dodal.

Huml kritizoval i to, že premiér Andrej Babiš vůbec vyšel ze dveří Sněmovny a měl v plánu s demonstranty debatovat. „Neměl tam chodit. Je to bezpečnostní riziko. Je to nesmysl. Nechal se zbytečně vyhecovat,“ komentoval Huml, který ale ocenil práci jeho ochranky. „Zafungovala. To bylo vidět na záběrech. Doporučila mu, aby se vrátil, a to se i stalo.“

Vůči nové vládě má zásadní výhrady, pochopit demonstranty mu ale problém nedělá. „Většina nespokojenosti je v Čechách zaběhnutá, standardní. A když jsou podporováni některou opoziční stranou nebo poslanci osobně? Tak se pak nedivte. Když jsou podporování Hučínem k násilí, nedivte se. Myslím si, že by se vše mělo ubírat umírněnějším směrem. Od toho máme volby, možnost jít a hlasovat,“ zhodnotil. A zda hrozí, že by napětí mohlo eskalovat, nebo bude klid, když už je odhlasováno? „Jsem špatný prognostik. Může se stát mnoho věcí, které oheň rozfoukají. Na druhou stranu si myslím, že spousta lidí má jiné starosti, jsou na dovolených a ani nejsou doma. I s ohledem na dobu si myslím, že bude klid a situace si sedne. Jen je otázka, kolik ministrů ještě budeme mít a zda to nebude jako v Superstar, kdy každý týden někdo vypadne,“ dodal.

Psali jsme: Komárek se raduje: Teprve teď máme skutečnou demokracii Experti v Respektu tepali Babiše. Vláda nic nepředvede, nečekejme zázraky. A uprchlické kvóty To jsou věci. Kdo že přijde místo „ministra-opisovatele“? Erik Best to odhalil a my zjistili více Miroslava Němcová: Házení lahví po Babišovi? Ti demonstranti byli frustrovaní

„Shromáždění mimo rámec zákona mělo být rozpuštěno.“

Celou kauzu s protesty u Sněmovny doprovázejí také dohady o tom, zda legislativa vůbec dovoluje pořádat takové akce v blízkosti budovy Parlamentu. „V okolí Sněmovny se demonstrovat nemá, rozhodně ne pískat a házet láhve. Někdo selhal, policie měla zakročit. To je, myslím, jasné každému,“ zmínil Huml. Jak uvedl server iDNES.cz, podle policejního prezidia byla ale manifestace spontánní, nikdo nebyl ohrožen, a zásah tak nebyl nutný. „Ale byla to demonstrace, poslanci si stěžovali, že se neslyší. Nebyl jsem ve Sněmovně, ale rachot na ulici byl. To bylo shromáždění mimo rámec zákona a mělo být rozpuštěno,“ konstatoval Huml.

Sám přitom neskrývá radost, že už do voleb v roce 2017 nekandidoval: „Svým kolegům, kteří teď sedí v poslaneckých lavicích, vůbec nezávidím jejich rozhodování. Měl bych velký problém pro tuto vládu hlasovat v dresu ČSSD. Asi bych patřil k rebelům a možná bych se zachoval jako pan Chovanec. Já si neumím představit, že ČSSD z toho vyjde s čistým štítem. Pokles preferencí, který byl v roce 2017, byl zapříčiněn i tím, že nebyly splněny stěžejní předvolební sliby, které ČSSD dávala v roce 2013, a to, že se popereme s církevními restitucemi. Neudělalo se nic, a díky tomu jsme padli na držku.“ Přidal i další varování pro ČSSD, situace se prý opakuje. „Hlavní předvolební rétorika v roce 2017 byla, že s trestně stíhaným člověkem nebudeme sestavovat vládu. Všechno se zapomnělo, předvolební sliby se zapomněly. Lidé, kteří ČSSD volili, dnes opět zjišťují, že ČSSD sliby neplní a zapomněla na ně,“ shrnul Huml pro ParlamentníListy.cz.

„Zabezpečení Sněmovny je opravdu velmi nedostatečné.“

Svůj názor na slova Vladimíra Hučína uvedl také poslanec a předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda z ODS, který jednoznačně odmítl variantu rozbíjení jednání Sněmovny zvenčí. „Ne. Zaprvé si nemyslím, že by to bylo možné, to by opravdu musel dav vypadat úplně jinak a v jiných počtech. A zadruhé to samozřejmě nepokládám za správné,“ konstatoval Benda. „To říkám, i když s těmi lidmi souhlasím a jsem hluboce nespokojen s touto vládou. Ale to neznamená, že budu podporovat násilné omezování moci volených zástupců,“ ujistil.

Sám Benda neměl potřebu mezi demonstranty jít, samotný průběh jednání podle něj příliš nenarušovali. „Když se otevřela okna, bylo to hlučné a bylo slyšet, že se demonstruje, ale rozhodně to nenarušovalo jednání,“ zhodnotil. O zabezpečení Poslanecké sněmovny má ale obecně zásadní pochybnosti. „To bych řekl, že je naprosto jasné a patrné. Když jsme měli například návštěvu z Izraele, koukali na nás jak z jara, co to znamená, že kolem lidé chodí u otevřených oken. Ano, jsme klidná republika, kde se nic zásadního většinou neděje, ale z hlediska bezpečnosti, tak jestli je Pražský hrad jako měkký cíl, tak zabezpečení Sněmovny je opravdu velmi nedostatečné. Kdyby tam někdo přijel autem s výbušninami, nikdo ho nezastaví.“

autor: Daniela Černá