Vladimír Hučín: Hození lahve na Babiše? Dokážu si představit, že by dav pronikl do Sněmovny a zabránil jednání. I za cenu násilí

ROZHOVOR Třetí odboj vlastně neskončil. Protesty proti vládě by mohly být razantnější i za cenu určitých forem násilí. Babiš je opravdu odporná zločinecká kreatura, která by neměla šéfovat vládě s důvěrou. To říká bývalý důstojník BIS a politický vězeň Vladimír Hučín. Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i k Babišovým urážkám na konto Miroslava Kalouska.

Máme první českou vládu s podporou komunistů od pádu železné opony v roce 1989. Co vy na to?

Pro mě třetí odboj vlastně neskončil. Když může nomenklaturní kádr komunistické strany, člověk, který byl aktivně zapojen ve službách zločinecté StB a politik stíhaný za velmi závažné finanční trestné činy dělat v Česku premiéra, tak se mi z toho chce zvracet. Pro politické vězně je to něco nepředstavitelného. To, že komunisté využijí svého vlivu, se dalo očekávat. Situace, v níž se Česko nachází, jim k tomu skvěle nahrála.

Začněme u Miloše Zemana. To je člověk naprosto nestravitelný. Byl jsem deset let důstojníkem BIS, takže ze mě mluví zkušenost. Vím, kdo je Miloš Zeman. Pamatuji si, jaké dával pokyny jako premiér. Jestli se to někdy bude šetřit, dostane se před soud. Jak ten zneužíval státní aparát ve svůj prospěch, to nemělo obdoby. Osobně už dnes nemusím dodržovat nějakou mlčenlivost a důkazní břemeno kdykoliv unesu.

Situace nejvíce napomáhá mravnímu zahnívání společnosti. Nedávno jsem hovořil s jedním člověkem, který má jako spolupracovník StB máslo na hlavě, což i uznal, a on na mě: „Co ty mi chceš vyčítat? Podívej se na premiéra. Za ním běž, na něj si stěžuj.“ Takže konfidenství se stalo normálním. Lustrační zákon se nedodržuje a nikoho to netrápí. Babiš je opravdu odporná zločinecká kreatura, která by neměla šéfovat vládě s důvěrou.

Fotogalerie: - Důvěra Babišově vládě

Budou komunisté nyní stupňovat své požadavky?

Nesporně. Právě lustrační zákon se budou snažit obcházet, aby mohli své lidi dosazovat do exponovaných míst. Dnes Národnímu bezpečnostnímu úřadu šéfuje Jiří Lang, který je zodpovědný za celou řadu neobjasněných zločinů, což jim bude hrát do karet. Asi nebude problém bezpečnostní prověrky nějak obejít. Komunisté se budou snažit dostat všude. Voličská základna jim ubývá, takže teď nastoupí pragmatičnost. Nebudou mávat Stalinem nebo Leninem, ale půjdou pragmatickou cestou, což může být ještě nebezpečnější.

Premiérem spolupracovník StB Babiš, rozhodujícím hlasem při vládnutí spolupracovník StB Filip. No, to je partička. Osobně jsem tuto problematiku zpracovával v BIS deset let. Jedním z důvodů, proč jsem byl rok ve vazbě a pět let téměř tajně souzen, bylo, že jsem vás občas strašil tím, že někdy v budoucnu může k takové situaci dojít. Varoval jsem před tím. Na jednu stranu bych mohl být spokojen, že došlo na má slova, ale nejsem. Cítím spíše ohrožení.

Může současná politická garnitura u moci převrátit směřování země úplně směrem na východ?

Budou oslabovány instituce, jejichž cílem je hlídat bezpečnost státu. Myslím si, že pracovníci BIS, moji bývalí kolegové, jsou ve velmi nesnadné situaci. Pracují pro takové osoby, jako je Babiš. Ten může zadávat úkoly. Kontroluje jejich činnost. Vládu vede člověk, jenž je skutečně vysokým bezpečnostním rizikem pro stát. Takže lidé v BIS si budou držet své pozice a nebudou se vydávat cestou, jakou jsem se vydal já. Ta končila ve vazbě na Pankráci.

Bezpečnostní orgány se budou obrušovat, zodpovědní lidé budou strkat hlavy do písku a uvidíme, co na to většinová společnost. Jestli to v nějakých volbách bude schopna změnit. Mě může mnoho lidí vnímat jako podjatého, protože se řekne, že ho Zeman nechal zavřít. To řekl i soudce zprošťujícího rozsudku, že iniciativu převzala vláda a požádala BIS o vyřešení Hučína. Vymysleli na mě sedm trestných činů včetně bombových útoků. To pak dali do médií, aby se veřejnost zalekla a uznala, že člověka, co klade bomby, je třeba zavřít.

Myslíte si, že je zrovna dnes třeba více podobných lidí, jako byla skupina bratří Mašínů?

Mašínové byli mým vzorem. Někdo měl Vinnetoua, já měl Mašíny. Zdena Mašínová byla vůbec první osobou, která se postavila na mou obranu, když jsem byl zatčen. Chovám k ní velkou úctu. Někdy je třeba řešit věci rázně, jako to dělali její bratři.

Nyní vyčítají Zbyňkovi Horváthovi, že měl při středeční demonstraci ve Sněmovní ulici údajně hodit prázdnou petku směrem k Babišovi. Ona tam ale ani nedoletěla. Teď se ho policie bude snažit nějak šikanovat, bude asi vyšetřování. Nicméně má podporu Konfederace politických vězňů od nás z Přerova a stojíme za ním. Osobně bych řekl, že mohl být ještě razantnější. Kdyby tam byl ještě větší dav, dokázal bych si představit, že by pronikl do Poslanecké sněmovny a zabránil tomu jednání. I za cenu, že by tam došlo k určitým formám násilí.

Takže byste byl pro, kdyby dav z ulice zabránil vyslovení důvěry vládě?

Ano. My, co máme zkušenosti s lidmi, jako je Babiš či Zeman, se cítíme ohroženi. Ostatně celý ten Zemanův mumifikační tým jako Mynář či Nejedlý je aktivizován z Ruska. Už se nemohu dočkat chvíle, kdy jim dojde balzám, aby byla konečně nějaká legrace. Ať je veselo. Znám nebezpečí těchto struktur, takže je podle mě lepší někdy rázně zaprotestovat než čekat, až to všechno špatně dopadne. I za cenu, že dojde k porušení zákona.

Premiér Andrej Babiš opět dost nevybíravě napadal Miroslava Kalouska z TOP 09. Jak jste to vnímal?

Podívejte, Kalousek má samozřejmě své mouchy. Byl jsem ale v době opoziční smlouvy a Zemanova premiérování svědkem, že byly činěny kroky, aby se na Kalouska něco našlo. Vymýšlely se různé zpravodajské hry, aby se Kalousek do něčeho zapletl. Bylo proti němu využito vyloženě estébáckých intrikánských metod. Pracovalo se na tom za peníze daňových poplatníků, přitom má tajná služba jinou náplň činnosti než vymýšlet různé intriky na opozičního politika.

Osobně jsem byl ke Kalouskovi vždy velmi kritický a napsal jsem to do své knihy Není to o mně, ale o nás. V ní jsem vznik TOP 09 dvakrát neoslavoval. Ovšem dnes, když to spravedlivě zvážím, tak zlo, které představuje Babiš a Zeman, vše drtivě převyšuje.

Rozumím tomu dobře, že budete vyzývat k občanské neposlušnosti?

Jednoznačně. Posudky Babiše u StB jako agenta byly dobré, snese velkou zátěž. A dokáže se dobře infiltrovat do jiného prostředí. Nicméně, když byl před Poslaneckou sněmovnou postaven před naštvané lidi, tak jsem na něm viděl, že mu nebylo do zpěvu a musel velmi dobře skrývat své zděšení. Ten člověk potřebuje zcela něco jiného než jen verbální protest.

Co bude dál?

Spoléhám na to, že se jim to začně nějak rozkližovat. První byla ministryně spravedlnosti Malá a další budou následovat. Nedávno jsem byl v Praze na předávání ocenění jednomu kolegovi z mé odbojové skupiny Petrovi Hladkému. Mluvila tam Karla Šlechtová. Měla velmi odbojný projev o komunismu, ale tehdy už věděla, že se s ní nepočítá. Spoléhám se na to, že se Babišovi nakonec vláda rozklíží pod rukama. Věřím, že se národ vzpamatuje.





autor: Jan Rychetský