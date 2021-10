Potěš pánbu, řekl si Ondřej Neff nad lístkem Pirátů. Valí se na nás těžké časy, ale všichni řeší jen Babiše

Spisovatel Ondřej Neff napsal pár řádek k volbám. K možnému volebnímu úspěchu Pirátů má jednu poznámku. „To nás potěš pánbu,“ poznamenal bez okolků. A zavzpomínal na dobu, kdy bylo možné některé politické kandidáty škrtat. To by možná stoupenci STAN uvítali. Vedle toho kroutí hlavou nad tím, že se tyto volby staly referendem o Babišovi. To Neff považuje za velkou chybu. Zásadní problém vidí jinde...

reklama

Publicista Ondřej Neff si prý před volbami pilně prostudoval kandidátní listiny. Především kandidátky obou opozičních koalic, tedy Pirátů a Starostů na straně jedné a SPOLU, to jest koalice ODS, lidovců a TOP 09, na straně druhé.

„Při komunistických volbách se teoreticky dalo škrtat, škoda, že to není zavedeno, myslím, že by mnozí voliči Pirstanu měli po starostech. Piráti jsou namixovaní se starosty v poměru 2:1, to nás potěš pánbu. Tady mám jen jednu radu – pořád tu je kandidátka Spolu…,“ napsal Neff na rovinu.

Celý komentář naleznete zde

Za velkou chybu považuje Neff to, že jsou tyto volby vykládány jako referendum o Babišovi. Babiš je podle Neffa šíbr, který šídí na daních tak, aby bylo velmi obtížné dokázat mu to před soudem, ale tato země podle spisovatele musí řešit zásadnější problémy.

„Valí se na nás těžké časy – je těžké (byť nikoli nemožné) dokazovat, že drahota je Babišova. Co se stane s těmi auty, do kterých nejsou čipy? Proč je benzín tak drahý, a to ještě je směšně levný proti tomu, kolik bude stát napřesrok? A elektřina? Pak přestane svítit. Budou příděly? Budou ulice svítit ob lampu? Kolik bude stát chleba? To jsou otázky, které mě trápí,“ zdůraznil.

Faktický souboj o premiérský post se podle spisovatele odehraje mezi Petrem Fialou (ODS) a Andrejem Babišem (ANO). Debata na Nově prý znovu ukázala, že Ivan Bartoš (Piráti) je z této trojice nejslabším diskutérem.

„Babiš ječel míň, než se čekalo, ale taky ječel, a Bartoš byl nejslabší, jak se čekalo: když měl na konci 30 vteřin proslov k národu, musel koukat do papíru, to se sakra nemohl naučit blábol na třicet vteřin zpaměti? A to chce být premiér a figurovat v českém předsednictví Evropě?“ zeptal se Neff.

Psali jsme: Lydie Franka Bartošová na Nově: Ivan by měl být premiérem. Nelže a nekrade, to bude změna Hnus a manipulace ze strany ČT. Nerušil z SPD dohrává televizní incident s povykujícím Železným Koho by volil zemřelý Josef Lux? Ozvala se vdova, Hamáček trvá na svém Seškrtáme stát, snížíme daně a ubereme sociálních dávek, slibuje Pavel Sehnal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.