Povinná procenta Ukrajině? Nechápu to. Pokorná odmítá plán z Bruselu

Pokorná Jermanová je zhruba půl roku ve funkci europoslankyně a v podcastu Chuť moci hodnotila práci v Evropském parlamentu a členství ANO ve frakci Patrioti pro Evropu. „Co se týká Patriotů, tak se nám tam velmi dobře spolupracuje a určitě to byl správný krok, že jsme opustili frakci Renew, která nám nebyla blízká a ukazuje se to stále více, že jde jiným směrem, než chceme jít my. Patrioti, to je uskupení normálních lidí v tom rozbouřeném světě Evropského parlamentu," uvedla Pokorná Jermanová.

„My v Patriotech především vnímáme vlastní národ jako to hlavní. Samozřejmě Evropská unie je potřebná, ale nechceme federalizaci jako zbytek Evropského parlamentu. EU má být uskupením suverénních států a silná bude jen tak, jak jsou silné ty jednotlivé státy. Federalizace naopak znamená jednotné rozhodování bez ohledu na specifika těch zemí,“ vysvětlovala.

I v rámci Patriotů, což je nyní třetí největší frakce, jsou prý různé země s různými specifiky, ale vždy se dá na všem najít společná řeč. „My se tam dokážeme shodnout i když respektujeme, když někdo má jiný názor a například nemáme nijak určeno, jak musí kdo hlasovat v Evropském parlamentu,“ dodala k frakci Patrioti pro Evropu.

Když Pokorná Jermanová srovnává práci v Poslanecké sněmovně a v Evropském parlamentu, hlavní rozdíl je podle ní rychlost přijímání rozhodnutí. „EP je hrozně líný parlament, takový pomalý a neakční oproti národnímu Parlamentu. A jiný je i jednací řád, který je striktní, ale někdy je to na úkor demokracie, protože na jednoho poslance pak je vyhrazena třeba jedna minuta a zkuste v takovém čase vyjádřit třeba postoj ke složitým tématům jako Sýrie a migrace. Ta minuta je málo a je tam omezena možnost faktické poznámky, což je ale potřebná věc, protože umožňuje reagovat na předřečníka, a vzniká tím v té Sněmovně nějaká diskuse,“ vysvětlovala Pokorná Jermanová s tím, že je to ale pochopitelné při počtu 720 poslanců.

Staronovou šéfkou Evropské komise se stala Ursula von der Leyenová, což podle Jermanové Pokorné není dobrá zpráva například z hlediska Green Dealu. „Bohužel se šéfkou znovu stala paní von der Leyenová a poté, jací se vybrali komisaři, se pravděpodobně nebude dělat žádná revize zelených cílů. My to samozřejmě budeme neustále připomínkovat a snažit se napříč politickým spektrem, aby některé ty věci neprošly. A myslím, že spojence máme, například v otázce zákazu spalovacích motorů, tam se shodneme i s některými dalšími českými europoslanci, byť jsou v jiné frakci, a totéž platí v celé EU, ten zájem zrušit ten zákaz má více zemí,“ uvedla europoslankyně.

Téma Green Dealu je jedním z nejzásadnějších pro Patrioty a hnutí ANO. „Všechny ty povolenky a další věci zatěžují evropský průmysl, kterému rapidně klesá konkurenceschopnost. Takže je potřeba průmyslu uvolnit ruce a nezatěžovat ho dalšími předpisy a náklady, protože zavedení Green Dealu stojí biliony korun. Ty peníze budou vynakládané na ochranu ovzduší, což je sice chvályhodné, ale Evropa by to neměla řešit za celý svět a škodit sama sobě, protože pak nebudeme moci konkurovat ani Číně ani USA, kde to takhle moc nehrotí,“ zhodnotila s tím, že Green Deal má v zásadě dobré cíle, ale musí se více uplatnit zdravý rozum.

Velký ohlas nedávno vyvolalo hlasování o další podpoře Ukrajiny, kterou nepodpořili europoslanci hnutí ANO. „My Ukrajinu podporujeme a budeme, nicméně rezoluce, které vznikají na půdě Evropského parlamentu, jsou plné frází a věcí, se kterými nesouhlasíme. Jako povinný odklon 0,25 % HDP z každé země na podporu Ukrajiny. To nechápu, ať každý pomůže, jak sám chce. Nebo odsuzování kohokoliv, kdo politicky hovoří s Vladimirem Putinem, ať je to Viktor Orbán nebo Olaf Scholz. Každý je přece suverénní politik a může si volat, kam chce, to nemá v rezoluci co dělat. Pak tam byl úplný zákaz dovozu ropy, plynu a dalších ruských komodit do Evropy, což by ale nejvíce poškodilo Česko a další země, které jsou na tom doposud závislé. To jsou samé aktivistické věci, které Ukrajině zase tolik nepomáhají,“ popsala europoslankyně.

EU by podle ní měla raději podporovat mírové rozhovory nebo alespoň příměří, aby třeba na Ukrajině mohly proběhnout prezidentské volby. „Pan Zelenskyj totiž už nemá být v úřadu a měly by se tam konat další řádné volby, když země nebude ve válečném stavu. To bychom měli podporovat, když neustále mluvíme o demokracii, aby ukrajinský lid rozhodl, jak chce pokračovat v té situaci. A ne podporovat zásobování Ukrajiny nášlapnými minami, což mimochodem také bylo v té rezoluci,“ uvedla Pokorná Jermanová a kriticky zhodnotila počínání končícího prezidenta USA Joea Bidena.

„Každá válka musí končit u jednacího stolu a v případě Ukrajiny to platí už dávno, zvláště když se ta situace na bojišti vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Po změně prezidenta ve Spojených státech se ty věci určitě posunou. Pro mě bylo nepochopitelné to rozhodnutí Joea Bidena, že po prohraných volbách umožnil Ukrajině útočit na ruské území a vyzval Ukrajinu, aby se odváděly mladší a mladší děti. To je nepřijatelné od končícího prezidenta,“ prohlásila.

Pokorná Jermanová také odmítá některé názory, že by Evropská unie měla mít vlastní armádu. „To je zbytečné, my jsme v NATO, tam to je dobře ozkoušené mnoha lety a funguje to. Teď Trump pohrozil, že Spojené státy odejdou, když nebudeme plnit finanční závazky. Takže my musíme všichni dohnat ty resty, které v obraně máme, financovat vlastní armády a posílat peníze do NATO, a tím se jako Evropa vojensky stabilizujeme. Trump po nás vlastně chce, abychom byli soběstačnější, vyřešili jsme si Ukrajinu a Rusko tak nějak sami a Spojené státy se mohly soustředit na výraznějšího konkurenta, než je Rusko, a to je Čína,“ dodala europoslankyně.