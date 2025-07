Povolenky zdraží život jen o pár stokorun, klidní Hladík. Ale jsou tu jiná čísla

Česká republiky se sice zavázala k zavedení systému obchodování s emisními povolenkami ETS2, který výrazně zvýší finanční zatížení domácností, politici se však v předvolební kampani předhánějí v tvrzeních, že jeho spuštění oddálí, či dokonce zcela zruší.

Ke spuštění systému se vyjádřil také europoslanec Jan Farský (STAN). „Kdo říká, že to neudělá, tak lže. Protože my máme povinnost. My jsme se k ní zavázali,“ řekl ve vysílání CNN Prima News ze Štrasburku.

Reagoval tak na postoj opozičního hnutí ANO, které se k zavedení systému emisních povolenek ETS2 staví negativně a odmítá jeho implementaci v České republice, pokud by toto zelené opatření vedlo ke zdražení pohonných hmot a vytápění. Podle předsedy hnutí Andreje Babiše ANO systém ETS2 nezavede, a to i v případě, že by na evropské úrovni zůstal povinný.

Tento postoj je motivován obavami z ekonomických dopadů na domácnosti, zejména z růstu cen energií a paliv. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) rovněž kritizoval systém ETS2, upozorňoval na možné výrazné zdražení a vyčítal současné vládě, že systém v minulosti nevetovala.

Hnutí ANO tedy prosazuje, aby systém nebyl zaveden, případně aby byl přepracován tak, aby minimalizoval negativní dopady na občany.

Vláda má podle Farského nástroje zabránit dopadu ETS2 do peněženek Čechů

Moderátor Michal Půr Farskému připomněl, že povinnost zavést systém ETS2 byla do 1. ledna 2025 a „my jsme to neudělali“. A chtěl vědět, zda to „udělá ještě tato vláda“, nebo až ta příští.

„Jednoduchá odpověď: Tato vláda řekla jasně, že to nebude dělat,“ reagoval Farský a moderátor namítl, že ta příští taky říká, že to nebude dělat.

„Pokud vláda bude chtít, aby ETS Dvojka neměla žádný dopad do peněženek, tak má nástroje, aby ten dopad neměla,“ domnívá se europoslanec.

„Takže to nikdo neschválí?“ chtěl vědět moderátor.

Farský mínil, že schválí.

„Oba tábory říkají, že neschválí,“ zdůraznil Půr. Narážel na postoj vlády, jejíž předseda Petr Fiala (ODS) se vyjádřil: „Na Evropské radě jsem opět upozornil na rizika spojená se zavedením nové emisní povolenky pro domácnosti a dopravu (ETS2). Spolu s dalšími státy jsme dali jasně najevo, že dokud hrozí riziko zdražení pohonných hmot a vytápění, Česká republika ETS2 nezavede. Prosadili jsme společnou výzvu Evropské komisi, aby návrh upravila – a získali pro to podporu většiny členských států. Klimatická politika musí být realistická a férová. Protože jedině bezpečná a konkurenceschopná Evropa může obstát.“

„No tak neříkají pravdu,“ zareagoval ve studiu Farský.

„A kdo z vás neříká pravdu?“ tlačil na politika moderátor.

„Ti, co říkají, že to neschválí,“ odpověděl europoslanec.

„Tato vláda říká, že to neschválí. Vy říkáte taky, že to neschválí…“ ujasňoval si Půr.

„Tato vláda říká, že to neschválí do voleb. A já teda říkám, že ten, kdo říká, že to nepřijme, tak prostě neříká pravdu. Už kvůli tomu, že my jsme ti architekti,“ zdůraznil Farský.

Jeho vyjádření ve studiu se šokovaným výrazem ve tváři přihlížel europoslanec Filip Turek (Motoristé), Ivan David (SPD) se pobaveně usmíval, divit se nestačila ani Kateřina Konečná (Stačilo!).

A Farský měl potřebu ještě dovysvětlit: „Tato vláda je totiž architektem. Za našeho předsednictví to bylo dojednáno v prosinci 2022.“ Jeho další slova zanikla ve vřavě, která ve studiu ve Štrasburku vypukla.

Zdražení „jen“ o stovky korun měsíčně?

Markéta Gregorová (Piráti) je přesvědčena, že zdražení kvůli ETS2 nebude pro běžné lidi zásadní. „Když se lidem ukážou grafy, že všechno zdraží, vypadá to samozřejmě dramaticky. Je ale třeba říct, jak celý systém bude fungovat. Existuje premisa, že znečišťovatel velmi pravděpodobně uvalí náklady na uživatele, tedy na občany. Kam ale půjdou ty peníze? Do státního rozpočtu. Stát potom bude moci modernizovat nebo investovat. Rovněž bude moci pomoci těm, na které to dopadne nejvíc – skrze různé fondy a příspěvky,“ řekla Gregorová ve štrasburském studiu.

Podobný názor vyjádřil také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Pokud by povolenka byla maximálně 45 eur za tunu oxidu uhličitého, což prosazujeme, byly by to maximálně nižší stokoruny za měsíc na celou domácnost,“ uvedl ministr životního prostředí Hladík.

Jak ale poznamenal ekonom Lukáš Kovanda, na Lipské burze se termínované kontrakty na povolenky pro rok 2027 nedávno začaly obchodovat za 81 euro, a expertní tým z Kolína nad Rýnem pracuje s částkou až 250 euro.

ETS2, nový systém obchodování s emisními povolenkami pro budovy, silniční dopravu a menší průmyslová odvětví, který má být plně funkční od roku 2027, může zvýšit finanční zátěž českých domácností a podniků, protože zahrnuje emise z paliv používaných pro vytápění a dopravu. Dodavatelé paliv (např. pro benzin, naftu nebo uhlí) budou muset nakupovat emisní povolenky za vypuštěné emise CO2, což pravděpodobně promítnou do vyšších cen těchto paliv.

V Česku, kde je vytápění domácností často závislé na uhlí a plynu a mnoho lidí spoléhá na automobilovou dopravu, to může vést k růstu nákladů na energie a pohonné hmoty. Podle odhadů by cena povolenky mohla být kolem 45 eur za tunu CO2, což by u benzinu znamenalo nárůst ceny přibližně o 2 Kč na litr a u vytápění uhlím zhruba o 200 Kč za tunu, i když Sociální klimatický fond má zmírnit dopady na zranitelné domácnosti, například prostřednictvím dotací na zateplení nebo přechod na ekologičtější vytápění.

Domácnosti a malé podniky mohou pocítit finanční tlak, zejména pokud nebudou mít prostředky na rychlý přechod na nízkoemisní technologie. Kritici klimatického opatření navíc poukazují na to, že systém může znevýhodnit země jako Česko, kde je přechod na obnovitelné zdroje pomalejší kvůli infrastruktuře a ekonomickým podmínkám, což zvyšuje obavy z „díry v peněženkách“. ETS Dvojka, neboli ETS2 má být plně funkční od roku 2027.

Na rozdíl od původního ETS, který se zaměřuje na energetiku a průmysl, pokrývá ETS2 emise z paliv používaných v budovách, v silniční dopravě a v dalších sektorech, zejména menších průmyslových odvětví, která nejsou zahrnuta v původním systému.

Funguje na principu „cap-and-trade“, přičemž je stanoven celkový limit (strop) na emise skleníkových plynů, který se postupně snižuje, aby bylo dosaženo snížení emisí o 42 % do roku 2030 oproti úrovni z roku 2005. Povinnost odevzdávat emisní povolenky za vypuštěné emise mají dodavatelé paliv, nikoli koneční spotřebitelé, jako jsou domácnosti nebo řidiči. ETS2 je součástí balíčku „Fit for 55“ a doplňuje další politiky Evropské zelené dohody. Část výnosů z aukcí povolenek má být směřována do Sociálního klimatického fondu na podporu zranitelných domácností a mikropodniků. Pokud by v roce 2026 došlo k výjimečně vysokým cenám plynu nebo ropy, spuštění systému by mohlo být odloženo na rok 2028.

