Zapálí vám dům a pak vám dají almužnu. Podnikatel ztratil trpělivost s Fialou a EU

Pane Čado, když jsme spolu hovořili před krajskými volbami, mluvil jste o tom, jak jste spolu se svými kolegy zrušili místní buňku ODS. Důvody jste popsal. Jak vnímáte politickou produkci ODS od té doby? A jak nejen „bitcoinovou aféru“, ale i celkovou politickou nabídku koalice SPOLU pro parlamentní volby vnímají další podnikatelé kolem vás?

ODS se od našeho odchodu z ní propadla ještě hlouběji do toho bahna bezcharakternosti a servilnosti. Vzpomínám si, jak jsem v roce 2017 psal Fialovi o jeho stanoviscích k novičoku a Skripalovi – už tehdy bylo jasné, že s ním není možné rozumně diskutovat. Dnes vidíme, kam to dospělo. Činy hovoří za vše.

Bitcoinová aféra je dokonalým symbolem toho, čím se ODS stala. Strana, která měla hájit nízké daně a svobodné podnikání, teď kryje ministry, kteří si hrají s kryptoměnami na úkor daňových poplatníků. A pak ještě tvrdí, že jsou stranou zodpovědného hospodaření! To je CHUCPE. Když jsem viděl, jak Stanjura obhajuje neobhajitelné, připomnělo mi to nejhorší chvíle Nečasovy vlády.

Podnikatelé v mém okolí začínají chápat, že SPOLU je podvod na voličích. Kvůli Green Dealu, který Babiš podepsal a Fiala uvedl do realizace prostřednictvím FitFor55 během českého předsednictví EU, budou muset firmy propouštět spoustu zaměstnanců. Firmy budou brzy řešit, jak přežít zdražování pohonných hmot kvůli ETS2.

To není pravicová politika. To je byrokratický socialismus v liberálním kabátě. Klaus senior to pochopil už dávno, Klaus junior to pochopil také – proto ho z ODS vykopli. My ostatní jsme to pochopili později, ale možná ještě včas.

SPOLU se snaží dále mobilizovat své příznivce varováním, že v případě „nevítězství“ současné koalice nastane konec demokracie, „směřování na Východ“ a bankrot veřejných financí. Jak se s takovými argumenty vypořádat?

To je učebnicový příklad propagandy strachu! Kdo tady ohrožuje demokracii? My? Ne, tato vláda má plukovníka Foltýna, který nazývá občany „sviněmi“ a chce budovat „hluboké příkopy“ mezi lidmi. Připomíná mi to komunistické heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. Člověk na jeho pozici by se měl snažit chápat všechny pozice, aby je dokázal propojit. To je základ komunikace. My, kteří chceme referendum o EU, nebo oni, kteří odmítají nechat občany rozhodovat? My, kteří chceme svobodu slova, nebo oni, kteří vytvořili ministerstvo pravdy v čele s Foltýnem?

Vzpomeňte si na covid – kdo tady zaváděl či podporoval lockdowny, nouzové stavy, povinná očkování? Kdo označoval kritiky vládních opatření za „dezinformátory“? Kdo buduje aparát na potírání „nepřátelských narativů“? Určitě ne my.

A ten jejich strašák se „směřováním na Východ“ – to je totální pokrytectví! Víte, co zničilo náš průmysl? Že jsme přestali odebírat levný ruský plyn. Celý německý a náš ekonomický zázrak byl postaven na levných energiích z Východu. Teď? Kupujeme ten samý ruský plyn, ale přes německé překupníky za trojnásobnou cenu! To je ta jejich „západní orientace“?

My chceme suverénní českou zahraniční politiku, ne vazalství vůči komukoli. Orbán není Putin – je to demokraticky zvolený premiér EU země, který prostě hájí zájmy Maďarska místo zájmů Washingtonu nebo Bruselu. A podívejte se na výsledky: Maďarsko má levnější energie, nižší inflaci, silnější průmysl. Jejich automobilový průmysl díky Číně roste, zatímco náš krachuje. Číny se štítíme.

Náš klíčový průmysl se stěhuje. Volkswagen omezuje výrobu, za ním půjde Škodovka – náš největší zaměstnavatel. Hutě zavírají – Liberty Ostrava a další na řadě? Sklárny. Moser propouští, Crystal Bohemia omezuje. Všechno kvůli drahým energiím a Green Dealu.

A bankrot? To je nejlepší! Za Fialy vzrostl dluh o 875 miliard. OSM SET SEDMDESÁT PĚT MILIARD! Víte, co by se za to dalo postavit? 350 tisíc bytů! A celková záporná bilance jeho vládnutí se očekává ve výši minus 1 120 miliard. Místo toho posíláme miliardy na Ukrajinu. Budeme platit 100 miliard ročně jen na úrocích. To je celý rozpočet ministerstva školství! A na co ty peníze šly? Na Ukrajinu, na Green Deal projekty, na bruselské poplatky, na politické neziskovky a podobně.

Jakožto předseda středočeského PRO budete součástí spojení SPD nejen s PRO, ale i s Trikolorou a Svobodnými. Voličský profil takového spojení je považován za přátelský k veřejným výdajům sociálního typu, navíc v případné koalici s ANO. Nebojíte se „rozdávání“ a nezodpovědného hospodaření?

Popsal jste naše voličstvo jako levicové. A podívejte se na iDnes. Tam PRO nazvali extrémní pravicí. My nejsme ani extrémní levice ani pravice. My máme zájem hlavně o Českou republiku a její občany. Naším heslem je Revoluce zdravého rozumu.

Potřebujeme pracovat pro budoucí generace a ne pouze na volební období. Jinak jsme zde zbyteční.

Když navrhujeme investice do českého bydlení, českých rodin, českých firem, tak nás obviňují z nezodpovědnosti. To jsou investice do vlastních občanů. Současná vláda poslala na Ukrajinu přes 40 miliard korun – vojenskou i humanitární pomoc. Zároveň odmítá investovat do dostupného bydlení pro mladé Čechy. Kde je tu logika? Smutné.

Moje děti studují perspektivní obory na vysoké škole – syn končí magisterské studium na elektrotechnice a dcera studuje biomedicínské inženýrství. Budou mít dobré zaměstnání, ale kde budou bydlet? Průměrný byt v Praze stojí 8–10 milionů, hypotéky jsou velmi drahé kvůli vysokým úrokům. To není tržní selhání, to je důsledek špatné politiky.

Jakou budoucnost připravujeme pro své děti? Když navrhujeme státní program podpory bydlení pro mladé, tak to není „rozdávání“ – to je investice do demografické budoucnosti země. Družstevní bydlení s účastí obcí? To funguje v Rakousku desítky let. Mladí lidé dostanou dostupné bydlení, obce získají stabilní obyvatele, kteří tam platí daně. Je to Win-win politika.

Když navrhujeme vyšší důchody pro lidi, kteří celý život pracovali, tak to není populismus – to je spravedlnost. Ale i slovo populismus se vykládáme špatně. Pochází z latinského slova Populus, což znamená lid. A je to něco, co je dobrého a výhodného pro lid. A především pro lid by měla vláda pracovat.

Náš program je pragmatický. Když navrhujeme bonus 300 tisíc pro rodiče za dítě s maturitou – to není populismus. To je investice, která se státu vrátí. Vzdělaný člověk za život odvede na daních několik milionů.

Náš program jasně říká: Provozní rozpočet musí být vyrovnaný. Žádné rozhazování. Investice jen tam, kde to dává smysl – dopravní infrastruktura, energetika, bydlení. Ne na gender poradce a klimatické aktivisty.

Naopak, co dělá současná vláda? Posílá miliardy do zahraničí, zatímco čeští důchodci volí mezi jídlem a léky. Dotuje solární barony prostřednictvím Green Dealu, zatímco české domácnosti platí nejvyšší ceny energií v historii. Financuje neziskovky, které propagují multikulturalismus, zatímco české školy chátrají.

Nebudeme podporovat žádné plošné „rozhazovaní“ veřejných peněz. Začít se musí revizí a auditem veřejných výdajů, zejména těch na válčení, na Ukrajinu a na zbrojení obecně.

A začneme u státních příspěvků na „politické“ neziskovky, a hlavně u těch, které jsou kofinancovány ze zahraničí. Potřebujeme obdobu amerického zákonu FARA, abychom věděli, kdo ovlivňuje politiku, energetiku a obchod v našem státě v zájmu jiných států a globalistických společností.

Co se týče ANO – Babiš udělal v minulosti chyby, zejména v covidu a poklonkováním EU. Ale na rozdíl od Fialy se snad dokáže poučit. Pokud bude ochoten podpořit náš program – vystoupení z ETS, odmítnutí Green Dealu, suverénní zahraniční politiku – můžeme spolupracovat. Nemáme problém s pragmatickou spoluprací, pokud je program jasný.

Jaká je morálka, taková je naše budoucnost.

Probíhá debata o povolenkách EU ETS2, na základě kterých dojde ke zdražení bydlení, vytápění a cen pohonných hmot. Příznivci zelených opatření argumentují, že EU vybaví „zranitelné skupiny“ dotacemi, které dopad takových opatření zmírní. Je to pro vás argument?

To je naprosto absurdní a důkaz toho, jak daleko se evropská byrokracie vzdálila od reality! Představte si: Nejdřív nám uměle zdraží základní životní potřeby, pak nám „laskavě“ nabídnou almužnu z našich vlastních daní. Je to jako když vám někdo zapálí dům a pak vám nabídne stan na půjčku a dělá ze sebe dobráka a lidumila.

ETS2 zasáhne každou domácnost. Benzín, nafta, topný olej, zemní plyn – všechno bude dražší. A koho to zasáhne nejvíc? Ty „zranitelné skupiny“, které Brusel údajně chce chránit! Důchodce, kteří musejí topit, pracující rodiny, které musejí dojíždět za prací, živnostníky, kteří potřebují pohonné hmoty, ale i průmyslové firmy, které se tak stanou na světových trzích nekonkurenčními.

A ta „kompenzace“? Další byrokracie, další žádosti, další ponižování. Budete muset dokazovat, že jste dost chudí na to, abyste dostali zpátky část svých vlastních peněz. A kdo bude rozhodovat? Úředníci, kteří nikdy nepracovali v normálním zaměstnání, nikdy neřešili, jak zaplatit běžné účty.

Navíc, kde se vezmou peníze na ty dotace? Ze zvýšených daní! Takže paradoxně budeme platit vyšší daně, abychom mohli dostat dotace na to, co nám sami zdražili. Je to začarovaný kruh byrokratického šílenství.

Příklad z Německa – tam už podobný systém částečně funguje. Průměrná domácnost platí o 2000 eur ročně víc za energie, dostane zpátky dotaci 800 eur, a ještě za to má být vděčná. Zbývajících 1200 eur? To je „investice do budoucnosti planety“. Ale planetu to nezachrání a rodiny to ochudí.

Kromě funkce předsedy PRO Právo Respekt Odbornost ve Středočeském kraji jsem nyní i garantem strany za oblast obchodu a průmyslu. A protože jsem k tomu elektroinženýrem s letitými zkušenostmi v oblasti OZE (Obnovitelné zdroje energie) a to hlavně fotovoltaiky, mám co říct k energetice a ke Green Deal.

ETS2 znamená:

– Benzín zdraží o 10–15 Kč/litr

– Nafta podobně

– Plyn na topení zdraží o 50–70 %

– Uhlí (kterým topí 150 tisíc domácností) zdraží ještě víc

– A neuvěřitelné zdražení bydlení

Průměrná rodina teď platí za energie 40–50 tisíc ročně. Po ETS2? 70–80 tisíc! A oni jim „velkoryse“ vrátí pár tisíc na dotacích? To má být pomoc? Po tom máme toužit?

Jako příklad si můžeme vzít obecného důchodce: Bydlí v domku, topí uhlím. Důchod 15 tisíc. Teď dává za topení 3 tisíce měsíčně, ledva vyjde. Po ETS2? 5–6 tisíc. Má si vybrat – topit, nebo jíst?

A nyní musí domek i zateplit, vyměnit okna, nechat si namontovat fotovoltaiku a každých cca 5 let si zaplatit nový energetický štítek. A to vše proto, že Rakušan podepsal za našeho předsednictví v Radě EU prováděcí předpisy FitFor55. O nějakou dotaci si důchodce může požádat. Ale opravdu na to bude mít sílu, peníze a techniku? Nebo si zase na to bude někoho muset zaplatit?

Ale bez toho už byt či domek neprodá, nepronajme a je otázkou, jestli jej bude smět po něm někdo i zdědit.

A ty jejich dotace? Budete muset vyplnit 20 formulářů, dokazovat příjmy, čekat půl roku na vyřízení. Mezitím zmrznete. A když náhodou dotaci dostanete, úředník rozhodne, kolik „potřebujete“. Ne kolik reálně spotřebujete, ale kolik si myslí, že byste měli spotřebovat.

Navíc – celý systém ETS2 je podvod. Evropa vyprodukuje 8 % světových emisí. Čína každý týden spustí novou uhelnou elektrárnu. Indie, Afrika – všichni zvyšují emise. My se tady budeme ekonomicky vraždit kvůli 0,1 % světových emisí, které vyprodukuje ČR? To je šílenství!

Co by měla vláda s účastí SPD, a tím pádem i PRO, s EU ETS 2 dělat? Jsme zavázáni přijmout je v roce 2027. A jako podnikatel víte, že jsme součástí společného trhu a v případě nepřijetí těchto povolenek bychom čelili pokutám a „rozkmotření“ se západní Evropou, kam vyvážíme. Co s tím reálně dělat?

Především – nejsme zavázáni k ničemu, co škodí českým zájmům! EU je spolek suverénních států, ne nadstát. Každá země má právo veta, pokud jde o věci zásadního národního zájmu. A ETS2 jednoznačně českým zájmům škodí.

Maďarsko a Polsko už ukázaly, že to jde. Orbán vetoval řadu bruselských direktiv, které by poškodily maďarskou ekonomiku. A co se stalo? Nic. EU si může hudrovat, ale nemá prostředky k vynucení. Článek 7 je papírový tygr – nedokáže vyloučit členský stát, protože to vyžaduje jednomyslnost.

Pokuta? Ať si zkusí vymáhat pokutu od suverénního státu! Polsko už roky neplatí pokuty za své soudní reformy. Maďarsko také. A EU jim nemůže nic udělat kromě vyhrožování.

Rozkmotření se západní Evropou? Ta západní Evropa se rozkmotřuje sama se sebou! Podívejte se na Německo – jejich průmysl se hroutí kvůli drahým energiím. VW, Bayer, BASF – všechny tyto giganty omezují výrobu nebo se stěhují do USA či Číny. Francie má politickou krizi, Holandsko volí „populisty“, Itálie má už také „nesprávnou“ vládu.

My můžeme být most mezi Východem a Západem. Technologie ze Západu, levné energie a suroviny z Východu. Ale ne jako vazal, ale jako suverénní partner. Singapur to dokázal, Švýcarsko to dokázalo, dokonce i Norsko to dokázalo – a ti všichni mají s EU obchodní dohody bez politického podřízení.

Konkrétně: Odmítneme ETS2, zachováme uhelné elektrárny, dokončíme jadernou energetiku, obnovíme obchodní vztahy s Ruskem po skončení války. A pokud nám EU bude vyhrožovat, odpovíme jim referendem. Uvidíme, kdo bude mít větší strach – my nebo oni.

A ty pokuty? Kolik platí Polsko za nedodržování rozsudků? Teoreticky miliardy. Reálně? Nulu! EU nemá páky. Nemůže nás vyhodit, maximálně může zadržet dotace. Tak si je nechte! Za ušetřené peníze na Green Dealu postavíme dálnice sami.

Již minule jsme hovořili o tom, že jakožto dětský herec jste hrál s Janem Hrušínským ve filmu Můj brácha má prima bráchu. A řekl jste nám, že je vám pana Hrušínského líto. Premiér Fiala nyní angažoval herečku Pazderkovou, aby ho provázela jeho volebními mítinky. Jak se vám na to dívá?

Je to smutné pokračování stejného příběhu, jen v ještě cyničtější verzi. Honza Hrušínský aspoň má divadlo, o které se bojí – musí platit herce, udržet v provozu budovu. Chápu, že když vám stát může zastavit dotace, tak se snažíte být v jeho přízni. Podívejte na Bolka Polívku. Zase vyškemral 24 milionů pro své divadlo. Divadlo, které se neuživí svým uměním, nemá existovat. Je to podnikání jako každé jiné. Je to lidsky pochopitelné, i když politicky odporné. A statut umělce? To je i lidsky odporné.

Pazderková – ikona pražské kavárny, symbol všeho, co obyčejní lidé nesnášejí. Ta reprezentuje to nejhorší z progresivního aktivismu. Genderová idologie, klimatický alarmismus, multikulturalismus, woke kultura – všechno, co je v rozporu s tradičními hodnotami, které Fiala údajně zastává. Jak může konzervativec angažovat někoho, kdo otevřeně propaguje destrukci tradiční rodiny?

Je to dokonalý symbol pokrytectví této vlády. Fiala s Pazderkovou jsou dva komedianti, kteří se nám smějí do obličejů a dělají z nás blbce. Fiala se tváří jako křesťan a konzervativec, pak si najme progresivistickou herečku, která reprezentuje vše, proti čemu by měl bojovat. Je to jako kdyby do volebního týmu pozval Konvičku a zároveň aktivisty Hate Free. Prostě to nedává smysl, pokud člověk nevěří, že voliči jsou úplní idioti.

Ale možná je to i taktika. Pazderková má přitáhnout progresivní voliče, kteří by jinak volili Piráty. Fiala kalkuluje, že konzervativní voliči už nemají kam jít, tak si je může dovolit ignorovat. A progresivní voliče může koupit tím, že jim ukáže, že i on je „moderní“ a „evropský“.

Problém je, že tahle hra se mu rozpadá. Konzervativní voliči už odcházejí – k nám, ke Svobodným, někteří i k ANO. A progresivní voliči nejsou hloupí – vidí, že Fiala jen hraje divadlo a skutečně progresivní politiku nedělá.

Zcela pragmaticky, co podle vás potřebuje malý živnostník, střední podnikatel nebo třeba i domácí velkopodnikatel jako Zdeněk Jandejsek, kterého jste před necelým rokem chválil? Co má chtít od příští vlády za pozitivní opatření a před čím by ho příští vláda měla bránit?

Zdeněk Jandejsek to řekl jasně: „Podnikání potřebuje předvídatelnost.“ A tu současná vláda systematicky ničí.

Z našeho programu potřebujeme:

Levné a stabilní energie – to je základ všeho. Proto odmítáme ETS2 a chceme zachovat uhelné elektrárny minimálně do dostavby jádra.

Daňovou stabilitu – živnostník nesmí každý rok řešit, jestli se mu změní sazba daně, DPH nebo sociální odvody. Potřebuje vědět, s čím může počítat na příštích 5 let. Současná vláda mění daně podle toho, kolik zrovna potřebuje na Ukrajinu.

Jednoduchou byrokracii – digitalizace stavebního řízení je ukázka toho, jak to nedělat. Místo zjednodušení vznikl chaos.

Férovou konkurenci – české firmy nesmějí být znevýhodněny vlastní vládou. Když EU zakazuje spalovací motory, tak to zabíjí Škodovku. Když zakazuje pesticidy, tak to zabíjí naše zemědělství. Vláda má hájit české firmy, ne je handicapovat. České firmy mají většinou těžší přístup k investičním penězům. Ne výhody korporacím.

Dostupnou pracovní sílu – to neznamená levnou pracovní sílu. Na naší debatě v Kutné Hoře se ozvali bývalí zaměstnanci Foxconn, kteří byli nahrazeni Ukrajinci a propuštěni. Ale Foxconn dostal investiční pobídky, aby právě zaměstnával naše lidi. Tam, kde nemůžeme sehnat vlastní pracovní síly, je možné doplňovat pracovníky z kulturně bližších zemí. Ukrajinci, Slováci, Poláci – to jsou lidé, kteří, když chtějí pracovat, zapadnou do našeho prostředí. Ne sociální nákupy ze Sýrie nebo Somálska či Filipín.

Bankovnictví v českých rukou – nebo alespoň regulace zahraničních bank. Současná situace, kdy rakouské a francouzské banky vysávají z Čech desítky miliard ročně, je neudržitelná. Proto chceme sektorovou daň pro banky.

Právní jistotu – smlouva je smlouva, zákon je zákon. Ne že vám někdo dodatečně změní pravidla hry, jak se to stalo s fotovoltaikou v roce 2010.

Národního obchodníka s energiemi – kupovat přímo, ne přes překupníky

Podporu exportu – ne dotace, ale aby ambasády pomáhaly hledat obchodní partnery

A hlavně dobré školství a zdravotnictví

Před čím chránit:

Před bruselskou regulací, která naše firmy znevýhodňuje

Před klimatickými pověrami a Green Dealem, které zdražují výrobu

Před ETS2, který zabije dopravu, logistiku, všechno!

Před nelegální migrací, která snižuje bezpečnost a zatěžuje sociální systém

Před gender ideologií, která rozvrací pracovní prostředí

Před bankovní regulací, která znemožňuje investice

Před energetickou závislostí na nestabilních energiích

Před ideologickými nesmysly – gender kvóty ve vedení firem. ESG skóre pro úvěry. Klimatické plány pro živnostníky. To všechno stojí čas a peníze!

Kdo to pochopil, už není s touto vládou. Další lidé se postupně probouzejí. Chceme ukázat, že podpora podnikání není o dotacích a grantech, ale o odstranění překážek, které stát sám vytváří.

Společnost je nemocná a potřebuje systematickou změnu a deideologizaci. Upadá morálka i vztahy.

A po volbách ukážeme, že to jde dělat jinak. Pro české firmy, pro české lidi, pro Českou republiku!