Požádejte znovu o důvěru, vyzval Fiala Babiše. A premiér odpověděl...

Takovou schůzi pak premiér hodlá využít k informování o tom, jak zacházely s evropskými dotacemi minulé vlády.

Občanští demokraté v úterý navrhnou, aby Sněmovna situaci kolem Babiše projednala a zavázala vládu, ať zveřejní auditní zprávu EK, zastaví dotace Babišovu holdingu Agrofert a pověří přípravou odpovědi pro EK ty ministry, které do kabinetu nenavrhlo Babišovo hnutí ANO.

„Pokud chce pan předseda Fiala vyvolat hlasování o nedůvěře, ať to udělá. Využiju to k tomu, abych české občany seznámil s tím, kolik peněz nemohla Česká republika vyčerpat z evropských fondů kvůli nesrovnalostem za posledních patnáct let, tedy i v době, kdy vládla ODS. Na rozdíl od tradičních demokratických stran nezpůsobila za mého působení moje bývalá firma žádné vracení peněz,“ napsal Babiš ČTK.

„Informace ze zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů pana Babiše jsou zdrcující,“ sdělil Fiala v tiskové zprávě. „Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně. Je potřeba, aby bylo jasné, o čí důvěru se i v takovéto situaci v Poslanecké sněmovně předseda vlády opírá,“ doplnil.

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle pracovní verze auditní zprávy EK, kterou v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Vláda by měla podle ODS auditní zprávu oficiálně zveřejnit, zastavit proplácení všech dotací pro Agrofert a pověřit přípravou odpovědi pro EK členy vlády, kteří nejsou nominováni hnutím ANO. „Tato tři rozhodnutí zajistí, aby pro české občany nevznikaly nové škody a aby byl zajištěn nestranný postoj vlády vůči Evropské komisi,“ uvedl Fiala.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Česká strana se bude moci ke zjištěním v návrhu auditní zprávy vyjádřit. EK podle toho může materiál ještě upravit. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc. Sněmovní opozice již v pátek žádala, aby stát vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal.

