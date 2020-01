Požár domova pro hendikepované ve Vejprtech. Osm mrtvých. Dorazil i Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Vejprt na Chomutovsku, kde v domově pro postižené dnes ráno zemřelo při požáru osm lidí. Na místo dorazil i generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba. ČTK to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČTK). „Mohu slíbit, že celá tragédie bude řádně vyšetřena, aby se zjistilo, co bylo příčinou požáru,“ řekl ČTK Hamáček. S ředitelem hasičů je ministr od rána v kontaktu.

Ministr vnitra i premiér dopoledne vyjádřili na twitteru soustrast pozůstalým a lítost nad tragédií. Podobně reagovali i další politici, včetně ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a předsedů opozičních stran.

Při tragickém požáru v domově pro zdravotně postižené zemřelo dnes ráno ve Vejprtech osm lidí, 30 se jich podařilo zachránit. Co bylo příčinou, zatím není jasné. Podle zdravotníků tři lidé utrpěli těžké zranění, jeden středně těžké, další lidé se zranili jen lehce, většinou se nadýchali kouře. Mezi mrtvými a zraněnými není nikdo z pracovníků domova. Hasiči už požár uhasili, na místě jsou vyšetřovatelé hasičů i policie.

Přeživší klienti by se měli vrátit zatím zpět do Vejprt. Pomoc nabídl Ústecký kraj, okolní obce i stát.

Starostka uvedla, že v minulosti se několikrát stalo, že klienti se pokoušeli objekt zapálit. „Náš personál nemá šanci to ohlídat,“ uvedla starostka. „V zákoně není, že bychom měli mít protipožární čidla. My jsme si je dali jako něco navíc,“ uvedla starostka. „Klienti si mohou dovolit úplně všechno, volně se mohou pohybovat, přijdou se sirkami a zapalovači. Požáry jsme v minulosti podchytili. Bylo by potřeba zaměřit se na to, že taková benevolence vůči lidem, kteří jsou na tom mentálně od šesti do dvanácti let, by taky neměla být," uvedla starostka.

Zaměstnanci úřadu práce budou ve Vejprtech na městském úřadě vyplácet v pondělí od 08:00 mimořádnou okamžitou pomoc. „Tam lze využít částku až 50.000 korun na každého klienta,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ústecký kraj je připraven uvolnit pomoc z fondu pro mimořádné události. Požádat může Ústecký kraj o pomoc ze státního fondu pro mimořádné události. „Můžeme pomoci částkou až pět milionů korun,“ uvedla Maláčová. Stát také podle ministryně pomůže s obnovou zařízení. Maláčová uvedla, že v tuto chvíli je v připomínkách novela zákona o sociálních službách. „Ministerstvo práce přichází poprvé s personálními standardy. Chceme, aby bylo maximálně 13 klientů na pečujícího pracovníka. Myslím, že to velmi pomůže v takto kritických situacích,“ řekla Maláčová. „My máme hluboko pod stav,“ řekla k tomu starostka s tím, že sehnat zaměstnance zvláště v příhraničí je velmi těžké.

Vejprty chtějí, aby se přeživší klienti vrátili zpátky do svého domácího prostředí. „Jsou psychicky poznamenaní tou událostí, myslíme si, že by měli být zpět u nás,“ uvedla starostka. „Máme pro ně postele. Vyhodnotíme v následujících dnech, zda se o ně budeme schopni dlouhodobě starat, pokud ne, požádáme kraj, zda by nám pomohl klienty umístit,“ uvedla starostka.

V domově pro zdravotně postižené vyhořela společenská místnost. Další dvě místnosti jsou lehce prohořelé, ale nejsou zničené. Celý objekt je zakouřený a mokrý.

