Pozor, půjdou po zdravých. Vojtěch patří k soudu, šíří nenávist, říká Tomáš Vyoral

reklama

Ministerstva zvažují úpravu současných pravidel tak, aby zaměstnanci bez očkování nemohli na pracoviště. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by tento „italský“ systém zvýšil zájem o vakcinaci. Přijde vám toto v pořádku?

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 70% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 15511 lidí

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hovoří o epidemii neočkovaných. Má pravdu?

Když se podíváte na oficiální údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kterému předsedá koronasoudruh Dušek, tak například k 26. 10. bylo v nemocnicích 606 nevakcinovaných a 422 plně vakcinovaných. Tudíž neslušný sběratel funkcí hrající si na ministra zdravotnictví, mimochodem opět loutka z Aspen Institutu a věčný slouha Andreje Babiše, lže, jak když Česká televize tiskne, a zcela nepokrytě podněcuje nenávist očkovaných vůči neočkovaným. A to z pozice ministra zdravotnictví, který údajně chrání národ před PR pandemií – která ze zdravotnického hlediska nikdy nebyla – načež musí mít vlastní ochranku. Tenhle hrdina by měl stanout v nejlepším a nejshovívavějším případě před soudem.

Mnoho neočkovaných je i mezi našimi staršími spoluobčany. Jaké páky podle vás mohou „od vrchnosti“ přijít na neočkované seniory? Pořád jsou jich statisíce, je to přece ohrožená skupina…

Mám za to, že každý člověk je primárně zodpovědný sám za sebe a svoje zdraví. Takže každý by měl sám zvážit pro a proti jakéhokoliv úkonu, který se bezprostředně dotýká jeho zdraví. To se v rámci hry na covid však neděje a všudypřítomná orwellovsko-goebbelsovská propaganda nezná nic jiného než očkování, hadry na hubu, zákazy vstupů, vycházení a lockdowny. Podpora imunity, zdravého životního stylu, pohybu a sportování, otužování, saunování, užívání bylinek – o ničem z toho vám současní jakože ministři zdravotnictví, epidemiologové, hygienici a další kvazi odborníci, kteří už zcela nepokrytě provádějí či podporují genocidu zdraví obyvatel, neřeknou ani slovo. Jinak abych se vrátil k podstatě otázky. Jak se ukázalo za poslední dobu, vrchnost je sice všehoschopná, ale v souvislosti s kroky, které činila a činí a které často směřují naopak proti ochraně nejzranitelnějších, se dá očekávat, že restrikce budou směřovat spíše proti zdravým a de facto neohroženým lidem.

Fotogalerie: - Ať žije království!

Každý den se použijí tisíce a tisíce testovacích sad. Ty dodává mimo jiné i česká firma DIANA Biotechnologies s.r.o. Za rok 2020 si přišla na více než sto milionů korun. Ovšem to hlavní, jeden ze společníků firmy, profesor Jan Konvalinka, se objevuje ve veřejnoprávních médiích a už od začátku propaguje více testování. Díky kterému firma, v jejíž dozorčí radě sedí, bohatne. Jak se díváte na tuto skutečnost?

Jen další doklad toho, jak se skrze hru na covid tunelují kapsy občanů ČR a rádoby experti typu Konvalinky, Prymuly, Maďara a spol., kterým drtivá většina mediálního mainstreamu nekriticky zobe z ruky, si během vlastního šíření paniky, strachu, poplašných zpráv a vyvrácených lží pakují se svými nejen dcerkami kapsy.

Parazitolog Jaroslav Flegr opět udeřil. „U nás ještě navíc máme tu strašnou výhodu, že Česi jsou bonzáci a rádi nějaké neoblíbené spolupracovníky třeba nahlásí,“ poznamenal k povinnosti nosit respirátory na pracovišti. Flegr by také zavedl drakonické tresty, aby předešel podvodům. Váš komentář?

Skoro se mi příčí komentovat bezvýznamnou psychopatickou onuci zřejmě s problémy pocházejícími z dětství nebo z nesmíření se se sebou samým. Nebýt drtivá většina našich uvědomělých mainstreamových novinářů pologramotnými idioty, pak by lháři a úchylové typu Flégra, Hořejšího, Kubka, Svrčinové, Prymuly a spol. zůstali do konce života nepoznanými rádoby experty, po nichž by neštěkla ani Flégrova kočka. Pokud Flégr myslí svá vyjádření vážně a nejde jen o provokaci, pak je to opravdu psychopat, který měl být už dávno v kazajce. S trochou nadsázky se divím, že ochránci zvířat mlčí a nemají obavy, neb kdoví, co se s „Micíkem“, nebo jak se jmenuje ten jeho kočičák, za dlouhých nocí a dnů děje.

Kontroly budou již brzy probíhat i v hospodách. Co byste udělal, kdyby za vámi takoví kontroloři do hospody přišli?

Řekl bych jim k jejich gestapáckým praktikám své a žádal nejprve jejich identifikaci a doklad bezinfekčnosti nejen k PR covidu. Byli-li by s policií, pak bych pochopitelně policii vykazoval součinnost. Víc sám netuším. Uvidí se až na místě činu.

Fotogalerie: - Klausův projev v Míčovně

Podle zkušeností laborantky a bývalé aktivistky Milionu chvilek Jany Filipové skutečně prodělání covidu-19 vítězí nad očkováním v tvorbě protilátek. „Vidím dnes a denně výsledky, které jednoznačně ukazují, že mnoho lidí po očkování nemá vůbec žádné, nebo jen minimální množství protilátek a naopak mnoho lidí, kteří prodělali covid, má protilátky klidně i po roce a půl,“ říká.

Myslím, že každému se špetkou selského rozumu je jasné, že vlastní imunita po prodělání nemoci musí být přirozenější a obecně lepší ochranou, než uměle rychlokvašená – přistoupíme-li na to, že ji opravdu vyvíjeli až od oficiálního začátku hry na covid – mRNA vakcína. Že je funkčnost vakcíny minimálně diskutabilní, vidíme i v rámci počtu hospitalizovaných vakcinovaných a nevakcinovaných, případně v tom, že očkovaní se bez větších problémů infikují. A to, že se Adam Vojtěch nedávno rozplýval nad tím, že soud posvětil neuznávání protilátek coby ochrany proti covidu, je myslím všeříkající chucpe. Přece zdravotní aspekty by měly být posouzeny zdravotníky, relevantním studiem a fakty, nikoliv soudy.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stále se debatuje o zdraví prezidenta Miloše Zemana. Nedávno ho navštívil ombudsman Stanislav Křeček a dosvědčil, že situace kolem prezidenta je normálnější, než se zdálo. „Přesvědčil jsem se nejen o tom, že prezidentovi je samozřejmě poskytována veškerá lékařská péče, kterou nezbytně potřebuje, ale také o tom, že v tuto chvíli není prezident nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi,“ uvedl Křeček. Jak tato slova ve vztahu k prezidentovi čtete vy? Obstojí snahy senátorů o aktivaci článku 66?

Těžkou soudit jen na základě zprostředkovaných tvrzení třetích stran. Ostatně jak jsem říkal už v případě prvních informací od Vystrčila, který reprodukoval slova nemocnice. Nicméně aktuálně to vypadá i vzhledem k tichu mediálnímu i senátorskému, že článek 66 byl zatím postupně odsunut k vyšumění. A tiše se vyčkává.

Senátoři zarazili vládní návrh na zamrazení platů politiků. Od ledna budou pobírat 96 300 korun a k tomu až 67 800 korun na náhradách. Jak se na to v situaci, kdy statisícům našich spoluobčanů chodí mnohanásobné zálohy za energie a zároveň roste inflace, díváte?

Ještě že tu „pojistku demokracie“ v čele s Krysínkem a samozvaným Tchajwancem nebo postrachem králíkáren máme. Papaláši by jinak zřejmě neměli na pražské vykřičené domy a námi dotovaný chlast v jejich parlamentní nalejvárně. Pardon, tedy vlastně co žrát. Rovní a rovnější byli a vždy budou za každého režimu, ať už mu říkáte socialismus, nebo demokracie. Senát jen dnes a denně ukazuje, jak je zcela zbytečnou institucí plnou zbytečných neúspěšných nepolitiků, které musíme my všichni dotovat.

Psali jsme: Kde byla „hysterka“ Němcová? Ani vidu, ani slechu. Tomáš Vyoral tuší proč Rakušan klame zády. Podívejte se, z jaké pochází líhně. Stejně jako Piráti. Tohle očekávejme... Tomáš Vyoral už tuší „Lopatu, krumpáč do ruky a tvořit hodnoty!“ Tomáš Vyoral se rozpálil nad klima aktivisty. Blokovat sanitku? To je moc Politický eunuch Fiala. Bartošovi nemůžete věřit ani dred na hlavě. Dva týdny před volbami Vyoral zírá na kampaň

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.